VARSLET: Forut for terrorangrepet ble PST varslet av E-tjenesten om mulig terroraktivitet i Skandinavia. PST la til grunn at trusselen var rettet mot Norge. Seks dager senere åpnet 42 år gamle Zaniar Matapour ild mot blant annet utestedet Per på hjørnet og London pub.

Ville evaluere E-tjenesten etter terrorangrepet

Politidirektoratet ønsket først at E-tjenestens rolle skulle evalueres etter terrorangrepet. Men utvalget får bare se på PST og politiet.

To dager etter terrorangrepet besluttet Politidirektoratet (POD) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) å opprette et eksternt utvalg med syv personer, som blant annet skal evaluere sikkerhetspolitiet i minst seks måneder.

I et førsteutkast til mandatet, som punkt 1, ville POD at utvalget skulle se på «Informasjonsdeling og samhandling mellom PST og EOS EOSEOS står for: Etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste i Norge. -tjenestene».

Da mandatet ble offentliggjort, var dette punktet strøket.

Nå skal utvalget ikke lenger se på E-tjenesten rolle i saken, utover å «Vurdere i hvilken grad politiet eller PST, med bakgrunn i den informasjonen de hadde inntil tidspunktet for hendelsen, kunne forebygget eller avverget hendelsen».

Dette har skjedd:

25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour til angrep mot Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum under Pride-feiringen. To mennesker mistet livet og 24 ble skadet.

VG har tidligere avslørt at en hemmelig agent fikk vite om planer for et terrorangrep mot Skandinavia seks dager før Pride-skytingen 25. juni i fjor.

E-tjenesten E-tjenesten Etterretningstjenesten ligger under Forsvaret og har som en av sine viktigste oppgaver å hente inn informasjon i utlandet som kan avdekke og motvirke alvorlige trusler mot Norge. varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste Politiets sikkerhetstjeneste Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har på sin side ansvar for å bekjempe terror i Norge. (PST). Men PST Opplysningene agenten mottok, gjorde at alarmen gikk.varslet videre til(PST). Men PST varslet ikke Oslo-politiet før angrepet.

Droppet setning etter diskusjon

– Beslutningen om hvorvidt punktet om informasjonsdeling og samhandling mellom PST og EOS-tjenestene skulle inngå i mandatet, ble tatt etter diskusjoner med Justis og -beredskapsdepartementet, sier stabsdirektør Ane Mannsåker Roald i Politidirektoratet til VG.

Hvorfor Politidirektoratet først mente det var viktig å se på «Informasjonsdeling og samhandling mellom PST og EOS-tjenestene», vil ikke Roald svare på i dag, utover at det «ble foreslått etter innledende diskusjon i POD».

– Konklusjonen var at en beslutning om å inkludere Etterretningstjenestens informasjonsdeling og samhandling med PST, lå utenfor PODs og PSTs myndighet.

Må på høyere nivå

E-tjenesten er nemlig underlagt forsvarsdepartementet, mens PST og POD er underlagt justisdepartementet.

Evalueringen av politiet og PST omfatter informasjonen som E-tjenesten selv har overlevert til PST.

VG har i lengre tid forsøkt å få på det rene hvorfor E-tjenestens rolle ikke skal evalueres av eksterne etter 25. juni-terroren, slik Politiets sikkerhetstjeneste blir i dag.

– Når det gjelder spørsmålene om redegjørelse, er det Forsvarsdepartementet som må besvare dette, sier Ann-Kristin Bjergene, kommunikasjonssjef i Etterretningstjenesten til VG.

TERROR: 42 år gamle Zaniar Matapour er pågrepet etter skytingen på London pub, siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

Ba om mer informasjon etter VG-avsløring

16. januar, fire dager etter VGs avsløring, spurte VG Forsvarsdepartementet hvilke vurderinger som var gjort rundt en evaluering av E-tjenesten.

Dagen etter ba Forsvarsdepartementet E-tjenesten om en skriftlig redegjørelse.

– Vi har som ledd i departementets forvaltningskontroll fått grundige muntlige gjennomganger fra E-tjenesten i denne saken. Vi ba dessuten den 18. januar å få en skriftlig redegjørelse som oppsummerte saken og ga en tidslinje for aktivitet, møter, informasjonsutveksling mv. Beskjeden om at dette var ønskelig, ble gitt muntlig 17. januar, skriver underdirektør i Forsvarsdepartementet, Ann Kristin Bergit Salbuvik, til VG.

18. januar svarte hun også på hvorfor E-tjenesten ikke blir evaluert på lik linje med PST.

– Utvalget som politiet og PST nedsatte for å evaluere hendelsen, har ikke mandat og innretting som gjør at det kan gå inn i E-tjenestens virksomhet. Forsvarsdepartementet har hatt og fortsetter å ha dialog med E-tjenesten om denne saken. Som et ledd i dette, ba vi om en skriftlig redegjørelse. En slik redegjørelse vil være gradert.

Salbuvik sier de ikke ser behov for å gjøre ytterligere tiltak nå, og avventer utvalgets videre arbeid.

Åpner for å dele informasjon

På spørsmål om hvorfor de ba om en skriftlig redegjørelse først syv måneder etter terrorangrepet, sier FD at det nå «var hensiktsmessig med en skriftlig oppsummering».

– Vi har nylig mottatt redegjørelsen og sett på den og vil gjøre ytterligere vurderinger. Vi går ikke inn i detaljer i redegjørelsen, da dette er gradert materiale.

– Vil dere dele redegjørelsen med evalueringsutvalget nedsatt av POD og PST?

– Den vil bli oversendt Justisdepartementet slik at de kan gjøre den tilgjengelig for utvalget, avslutter Salbuvik.

HOVEDKVARTER: Etterretningstjenestens holder til på Lutvann i Oslo.

Ser frem til mer informasjon

Evalueringsutvalget er blitt bedt om å evaluere informasjonsdeling og samhandling mellom politiet og PST, internt i politiet, samt informasjonsdeling mellom politiet og helsevesenet inklusive psykisk helsevern. Nå kan de også vente seg E-tjenestens skriftlige redegjørelse.

– Vi takker for alle innspill som kan være til nytte for arbeidet vårt, sier utvalgsleder Pia Therese Jansen til VG og fortsetter:

– Vi ønsker også innspill fra organisasjoner og publikum.

Hun oppfordrer de som har relevant informasjon tilknyttet mandatet til å kontakte utvalget på e-post til 25.juni@evalueringsutvalg.no