Mistenker dataangrep mot forsvarskommune i Nord-Norge

Målselv kommune stenger ned sine datasystemer etter mistanke om datainnbrudd. Det er den andre kommunen i Nord-Norge på kort tid.

Torsdag meldte Vadsø kommune at de var utsatt for datainnbrudd. Fredag melder Målselv kommune at de mistenker det samme.

«Pga. mistanke om et dataangrep mot Målselv kommune har vi nedstengt hele datasystemet vårt», melder kommunen selv på egne nettsider.

– Litt etter lunsj i dag ble vi oppmerksom på unormal trafikk over serverne våre. Da valgte vi å kommunen ut av nettet. Alle kommunens tjenester og stasjoner som krever internett er stengt, sier kommunedirektør Frode Skuggedal i Målselv kommune til VG.

Politiet varslet

Han opplyser at interne systemer er oppe og går. Men at blant annet selvbetjeningsløsningene som publikum benytter seg av er nede.

Målselv er en forsvarskommune, og Bardufoss garnison er den største militærleiren i Nord-Norge. Den er hjemmebase for flere store avdelinger i Hæren og Luftforsvaret.

Skuggedal ønsker ikke å kommentere hvilken unormal trafikk de så på serveren, eller hvem som kan stå bak.

– Vi har satt stab og iverksatt beredskapsplan. Det betyr at blant annet statsforvalteren, politiet og andre relevante instanser er informert om situasjonen.

DATAANGREP: Vadsø kommune ble utsatt for et datainnbrudd torsdag, meldte de selv. Her kommunehuset fra 2018.

Jobber på spreng

En lignende hendelse fant sted i Vadsø torsdag. Fredag jobbet kommunen fremdeles på spreng med hendelsen.

Kommunedirektør i Vadsø kommune, Jarle Lystad, sier til VG at de per nå ikke vet hvem som står bak. De har derimot noen spor som kan følges.

– Det vi vet er at de har forsøkt å etablere seg i våre systemer. Heldigvis ble det fanget raskt opp Per nå ser det ikke ut som de har fått ut noen filer, eller klart å angripe kritiske funksjoner.

Siste beskjed fra IT-teamet i Vadsø er at de nå skal forsøke å komme i kontakt med omverden igjen.

– Vi er i ferd med å forsiktig prøve å få ting på stell igjen, avslutter kommunedirektøren.