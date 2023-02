DØDSFALL: Det var ved Sykehuset Levanger at det uventede dødsfallet skjedde.

Gravid kvinne døde på sykehuset: − Utfallet er det verst tenkelige

Politiet har en formening om årsaken til at en gravid kvinne i 30-årene og hennes ufødte barn søndag døde på sykehuset i Levanger.

Helse Nord-Trøndelag varslet politiet og Helsetilsynet etter dødsfallet. Avdøde er begjært obdusert, men det foreløpige resultatet foreligger ikke ennå.

– Vi har innhentet journaler og tatt noen avhør, opplyser politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt Silje Noem til VG torsdag formiddag.

Hun understreker at hverken helseforetaket eller helsepersonell er siktet.

– Det er ikke åpenbart at det er skjedd noe straffbart. Vi etterforsker fordi det er rimelig grunn til undersøkelse. Det er uvanlig at kvinner dør under svangerskap.

– Tung tid

Trønder-Avisa omtalt hendelsen først. Fagsjef Svenn Morten Iversen i Helse Nord-Trøndelag sier til avisen at dødsfallet er uventet og hendelsen tragisk.

– Vi forstår at utfallet er det verst tenkelige for pårørende og helsepersonell. Dette er en tung tid for de gjenlevende og for helseforetaket, sier Noem.

Politiadvokaten opplyser at politiets pårørendekontakt bistår familien. De etterlatte har foreløpig ikke fått oppnevnt bistandsadvokat.

Noem sier at helsepersonell har formidlet hva som kan være dødsårsak. Hun vil ikke oppgi hva de har forklart, fordi avhør og etterforskning gjenstår.

– Om hypotesen om antatt dødsårsak bygge på pasientens historikk eller observasjoner fra sykehuset, vet jeg ikke, sier politiadvokaten.

Vurderer behandlingen

De foreløpige obduksjonsresultatene vil trolig foreligge om noen dager. Det er obduksjonen som kan bekrefte hva som ledet til dødsfallet.

Politiet vil skaffe seg fullt innsyn i hvilken behandling kvinnen fikk på sykehuset.

– Så vil vi vurdere om behandlingen er i tråd med vanlig praksis og forsvarlig helsehjelp og om døden kunne vært avverget, sier Noem.

Politiet vil i denne sammenheng innhente vurderinger fra sakkyndige.

21. mars 2020 døde en ung kvinne og hennes ufødte barn under en operasjon ved Namsos sykehus.

Fylkesmannen og politimesteren i Trøndelag konkluderte den gang med at sykehuset hadde brutt helsepersonelloven.

Helse Nord-Trøndelag vedtok foretaksboten på 1,5 millioner kroner.