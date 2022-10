RASLER MED MISTILLIT: Leder for helse- og sosialutvalget i Bergen bystyre, Hilde Onarheim (H).

Høyre truer med å felle byrådet i Bergen: − Har ikke tatt ansvar

Byrådet i Bergen sitter på nåde etter en knusende tilsynsrapport om barnevernet. Flere partier drøfter mistillitsforslag mot byrådslederen.

Publisert: Nå nettopp

I august ble en syv år gammel gutt funnet hardt skadet og fastbundet til en seng i Bergen. Faren i 30-årene er siktet for grov mishandling av sønnen.

En tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Vestland slakter barnevernstjenestens håndtering av saken og retter krass kritikk mot barnevernet for å ikke ha tatt nødvendige grep selv om faren tre uker tidligere selv kontaktet barnevernet.

Uken før konkluderte fylkeslegen med at kommunen sviktet en tenåringsgutt og søskenet hans etter at gutten i januar ble innlagt på Haukeland sykehus med alvorlig underernæring.

Fylkeslegen har ikke sett «saker hvor noen har falt så til de grader gjennom sikkerhetsnettet», meldte BT.

Mandag trakk barnevernssjef Alette Hilton Knudsen seg fra direktørstillingen i etat for barn og familie i Bergen.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) holdt en pressekonferanse tirsdag formiddag hvor han beklaget til barna som ikke ble fanget opp av barnevernstjenesten.

Det holder ikke for opposisjonen i Bergen.

BEKLAGET: Byrådsleder i Bergen Roger Valhammer (Ap). Bildet er tatt i en annen anledning.

– Har ikke tatt ansvar

Leder i utvalg for helse og sosial, Hilde Onarheim (H) mener ansvaret for barnevernets sviktende oppfølging bør plasseres på øverste politiske hold.

– Vi er veldig klar på at tilliten til byrådet henger i en veldig tynn tråd, sier Onarheim til VG.

– Man har ikke tatt ansvar og ventet for lenge. Det er forferdelige saker, men gjennom flere år har man fått rapporter om at det er store mangler på ledelse, organisering og kompetanseutvikling for de ansatte. Det er synd at det må skje sånne vonde saker før man endelig tar grep, sier hun.

Høyres helsepolitiker i Bergen kritiserer byrådet for manglende kontinuitet i ledelsen av barnevernstjenesten og viser til at det i løpet av inneværende periode har vært fire ulike byråder med ansvar for sektoren, inkludert vikarbyråd Linn Katrin Pilskog (Ap) og Ruth Grung (Ap).

Bergen Høyre har innkalt til ekstraordinært gruppemøte på torsdag hvor de skal avgjøre hvordan de lander i spørsmålet om mistillitsforslag mot byrådet.

Vil rydde opp

– Jeg har i dag beklaget dypt til gutten og søsknene som ikke fikk den hjelpen av barnevernet som de skulle ha fått, sier Roger Valhammer til VG.

Han sier byrådet nå tar grep for å forhindre at lignende ikke skal gjenta seg.

– Vi gjennomfører alle punktene som er foreslått av Statsforvalteren og vi fremskynder en del av tiltakene i barnevernsreformen.

Byrådsutskiftningene forklarer han med mammapermisjon og pappermisjoner, nytt byråd etter valget i 2019, og at tidligere sosialbyråd Lubna Jaffery trengte en erstatter da hun kom inn på Stortinget.

– De gjør det enkelt for seg selv bare ved å telle hoder, sier byrådslederen.

Trusler om mistillitsforslag mot ham som byrådsleder ønsker han ikke kommentere.

– Statsforvalterens rapport konkluderer veldig klart og tydelig. Vårt fokus er på å rydde opp og være ærlig på det som har gått galt her. Så får bystyret gjøre sine diskusjoner om tillit, sier Valhammer.

Peker på byrådslederen

Onsdag avholdes det et lukket møte i utvalg for helse og sosial, hvor sosialbyråd Katrine Nødtvedt ventes å svare ut om barnevernstjenesten i Bergen.

Svarene sosialbyråden gir vil være avgjørende for om Folkets parti (FNB) fortsatt har tillit til byrådet, opplyser gruppeleder Cesilie Tveit til VG.

Også hun retter skytset mot byrådslederen.

– Jeg er overbevist om at ansvaret må heves opp. Det er Valhammer som har det øverste ansvaret i denne saken her, sier FNBs gruppeleder Cesilie Tveit til VG, og tilføyer at det er et uttrykk for flertallet i gruppen sitt syn.

ETTER ROKADE: Byrådsleder Roger Valhammer (tv), Per-Arne Hvidsten, byråd for finans, næring og eierskap, Ruth Grung, helse og omsorgs byråd og Katrine Nødtvedt, kultur, sosial og inkludering i det nye byrådet i Bergen.

SV har varslet at de kommer til å stille mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt, som er ansvarlig byråd for barnevernstjenesten i Bergen.

De har ikke uttalt seg om tilliten til byrådsleder Roger Valhammer og besvarte ikke VGs henvendelser tirsdag kveld.