DYR HANDLEKURV: De siste tallene viser en enorm økning på basisvarer som kaffe, smør og mel.

Enormt prishopp på blant annet smør og kaffe: − All grunn til å følge med på

Nå øker prisen på mat i butikk mer enn kostnadene for å produsere dem. Det er helt uvanlig, mener forskere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Prisene på alt fortsetter å galoppere oppover.

Maten har økt med 12 prosent på ett år. Vi må tilbake 40 år i tid for å se noe lignende.







Bak det tallet ligger blant annet en enorm økning på basisvarer som kaffe (27 prosent), smør (21,7 prosent ) og mel (24,6 prosent).

Mer om det lenger ned i saken - der du også kan se hvilke varer som øker mest.

Noe som også skiller seg ut fra tidligere år, er at den største prisøkningen ligger i det siste leddet i kjeden, altså fra butikk til forbruker.

– Jeg synes det er overraskende fordi vi historisk har sett en tendens til at prisstigning har vært sterkere særlig på industrileddet enn ut, sier seniorrådgiver Ivar Pettersen i Nibio til VG.

Det vil si at butikkene tar seg uvanlig godt betalt sammenlignet med grossistene (f.eks. Nortura og Tine) og bøndene.

Nibio er et forskningsinstitutt som blant annet analyserer matpriser over tid.

For å bruke smør som eksempel:

Ifølge Nibios tall øker bondens pris for melk som brukes til å lage smør med 6,9 prosent fra i fjor.

Grossist selger smøret videre til butikken med 9,3 prosent økning.

Prisen i butikk for folk er 21,7 prosent opp.

Les mer i VGs matbørs: Flere av matvarene folk flest handler i butikken har blitt mellom 30 og 60 prosent dyrere på et år.

Krevende tid for bransjen

Det er vanskelig å vite hvorfor dette skjer. Pettersen sier det antageligvis er kostnadene og ikke fortjenesten som øker mest. Når strøm blir dyrere, koster det også mer å drive butikk.

– Det var krevende under covid, men da klarte de seg greit. Denne omstillingen nå kan kanskje være mer krevende: Mer kostnader og vanskelig å dekke inn kostnadene.

Han mener det er viktig at man følger nøye med på prisene fremover.

– Dette er det all grunn til å følge med på. I en kostnadskrise er det viktig å være klar over at du kan få sterkere prisøkninger som følge av disse tilpasningene.

Er du en av dem som frykter en dyr vinter? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med oss her.

NØDVENDIGHETER: Smør og kaffe er basisvarer som er lettere for butikkene å øke prisen på, ifølge Ivar Pettersen i Nibio.

– Prisen på smør har økt fryktelig mye

Men at det er akkurat smør, kaffe og mel er ikke nødvendigvis tilfeldig, mener Pettersen. Det er fordi dette er basisvarer som folk trenger og kjøper uansett, og som det da er lettere for butikken å hente inn noen kroner:

– Ja, det kalles lavere prisfølsomhet, så det er mer tilbøyelighet til å ta ut prisøkningen der.

Smørpris-hoppet skjer også i naboland som Sverige og Danmark.

Kollega Mads Svennerud legger til:

– Prisen på smør har økt fryktelig mye. Man skrur ned prisen på ting folk kan velge bort. Og smør er et produkt der man er vant til å kjøpe det samme, og finnes ikke så mange substitutter i butikken.

– Så det kan tyde på at de henter inn penger på smør?

– Ja, det kan det bety. Absolutt.

Han synes også det er interessant at det i år er store matvaregrupper som øker så mye i pris, og ikke bare et og annet enkeltprodukt.

Som tabellen under viser, har en lang rekke varer gjort store prisbykst. Kun egg og pærer har blitt billigere.

NorgesGruppen: Dyrere å drive butikk

NorgesGruppen har 43,7 prosent av omsetningen i matvaremarkedet, og eier blant annet Kiwi, Meny og Joker. De mener de ikke setter opp mer på basisvarer enn andre.

– Det er konkurransesituasjonen på hver enkelt varegruppe som avgjør prisen. Det er ikke slik at man setter opp prisen på basisvarer mer enn andre type varer, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt til VG.

MINDRE PENGER INN: – Vi ser at lønnsomheten ved å drive matbutikk har gått ned, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt Bård Gultvedt.

Det er to hovedårsaker til prisveksten i butikkene, sier han:

– For de første uvanlig stor prisøkning fra våre leverandører. For det andre betydelig kostnadsvekst for butikkene, ikke minst dyrere strøm.

-- Kommer prisene til å gå ned i høst?

– Det betydelige fokus på matvarer bidrar til å holde prisveksten nede. Prisutviklingen fremover avhenger blant annet av kostnadsutvikling, sier han, og legger til at prisveksten er lavere enn i våre naboland.

Vanligvis vil prisene utover høsten gå ned. Høsten betyr kampanjetid, der kjedene kjemper om å være billigst.

Men fordi bransjen er såpass ustabil, mener Nibio-forsker Pettersen at det kan gå begge veier: Enten at det blir like mange kampanjer og deretter etter hvert lavere priser. Eller motsatt:

– Det kan hende at kampen intensiveres hvis forbrukerne reduserer etterspørsel. Det kan bli alles kamp mot alle.