MEDALJEDRYSS: Torgeir Gråtrud (til venstre) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen med en tavle som viser forsvarets dekorasjoner. Gråtrud er i dag pensjonist.

– Fikk ikke tilbakemelding om at vi hadde tatt feil kar

Tidligere leder for spesialsoldatene, Torgeir Gråtrud, sier han ikke visste at de endte opp med å ta feil mann i operasjonen i Afghanistan.

– Det han har skrevet i boka, må han kommentere selv, sier pensjonert generalmajor Torgeir Gråtrud om nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarssjefen skriver i sin bestselgende bok, «Jegerånden», at det var en Taliban-leder som ble tatt til fange i en operasjon han ledet som major i Afghanistan i 2007.

Operasjonen var én av to som lå til grunn for at Kristoffersen fikk den høyeste utmerkelsen en norsk soldat kan få, krigskorset med sverd.

VG fortalte søndag om hvordan operasjonen i virkeligheten tok feil mann, en innleid murer som het Mohammad Naseem.

Naseem var i en periode tilsluttet Taliban, ifølge to som kjente ham, men han var ingen leder.

Målet for operasjonene de norske styrkene gjennomførte, var å ta lederne «uten å måtte slåss med fotsoldatene», ifølge Kristoffersen.

At operasjonen tok feil person er beskrevet i flere krigslogger, fra amerikanerne, som de påfølgende dagene ble lagt ut og gjort tilgjengelig for de de vestlige styrkene i Afghanistan.

Forsvarssjefen forklarer i sin fremstilling i boken med at han aldri ble fortalt at operasjonen hadde tatt feil mann.

HEDRET: Kong Harald mottar Eirik Kristoffersen i 2011, i forbindelse med at han mottok Krigskorset med sverd.

Torgeir Gråtrud var sjef for Forsvarets Spesialkommando (FSK) i 2007 og hadde det overordnede ansvaret for operasjonen. Kristoffersen var operasjonsoffiser, som innebar at han ledet operasjonen på bakken.

Da VG først ringer Gråtrud, står han fast på at operasjonen i 2007 tok riktig mann.

– Hvis Eirik Kristoffersen har skrevet at dette var en Taliban-leder, så er jeg enig i det, sier Gråtrud.

LEDET: Torgeir Gråtrud ledet spesialstyrkene i Afghanistan i 2007.

Presentert for opplysningen om at feil mann ble arrestert, protesterer Gråtrud:

– Det er ikke riktig. Jeg ledet jo operasjonen fra Kabul. Så det tror jeg er feil, ja.

Gråtrud sier han er ukjent med amerikanske rapporter om at feil mann ble tatt.

– Kortversjonen er at jeg ikke fikk noen tilbakemelding om at vi hadde tatt feil kar, sier Gråtrud.

Etter den første samtalen, sender VG rapportene til Gråtrud.

– Det var interessant lesning det. Det får jeg si, begynner Gråtrud når VG ringer tilbake.

I den påfølgende samtalen åpner han for at det kan være feil person som ble tatt til fange, men sier han aldri fikk vite om dette. På spørsmål om ingen i spesialstyrken fikk beskjed, svarer han:

– Jeg kan ikke garantere at noen i FSK visste om dette. Jeg sier at jeg ikke visste om dette, sier Gråtrud.

Gråtrud sier en etterretningsmelding vanligvis ville gått til etterretningssjefen hos den norske spesialstyrken. En så vesentlig melding som at feil person var tatt til fange, ville normalt blitt delt videre med ham selv, sier Gråtrud. Men han er klar på at han aldri fikk noen slik beskjed.

HØYTHENGENDE: Krigskorset med sverd er medaljen som henger aller høyest i Norge. Det er den samme medaljen de største krigsheltene etter andre verdenskrig fikk.

«Effekten av aksjonen og arrestasjonen var umiddelbar blant de lokale. Det var selvsagt fortsatt sympatisører igjen, men det var én leder mindre igjen i dalen», skriver Kristoffersen i sin bok.

– Konklusjonen til Kristoffersen må han stå for sjøl da, sier Gråtrud.

Når VG leser flere av passasjene fra boka for ham, gjentar han flere ganger at dette er ting Kristoffersen selv må svare for.

Gråtrud beskriver operasjonen i Tagab som en klassisk spesialoperasjon.

– Operasjon ble utført på en utrolig profesjonell og god måte i et fiendtlig område. Det var en lang infiltrasjon og det var en risikabel sak å begi seg ut på, sier Gråtrud, og legger til:

– Jeg er stolt over innsatsen fra eget personell.

FANGEN: Mohammad Naseem startet klesbutikk etter at han ble sluppet fri fra fengsel. Han befant seg i huset de norske soldatene raidet, fordi han var leid inn for å bygge en mur.

Mohammad Naseem ble intervjuet om hvordan han feilaktig ble tatt til fange av norske styrker av frilansjournalisten Anders Sømme Hammer i 2009. En versjon av intervjuet ble trykket i Dagbladet.

Detaljer i avisartikkelen gjør det tydelig at det dreier seg om samme operasjon: Naseem tidfester i intervjuet arrestasjon til 17. september 2007 og Tagab-dalen.

Gråtrud forteller at han fikk med seg intervjuet. Han opplyser at han sendte logger som beskrev operasjonen og dokumentasjon på at fangen var blitt overlevert til afghanske myndigheter oppover til den daværende forsvarsledelsen, fordi Naseem ønsket å reise erstatningssøkmål mot den norske staten.

– Tenkte du da: «Oj, nå har vi pågrepet feil person?»

– Nei. Jeg var forbanna sikker på at det her var riktig person. Fordi vi hadde jobbet med dette i flere måneder, sier Gråtrud og legger til:

– Vi hadde heller ikke mottatt noen rapporter på at eventuelt feil person var pågrepet.

På tidspunktet intervjuet ble trykket, hadde Taliban-lederen som var målet for operasjonen, Qari Nejat, vært død i nesten åtte måneder. Dette hadde det amerikanske forsvarsdepartementet sendt ut en pressemelding om.

Gråtrud sier han ikke var kjent med dette før VG viste ham pressemeldingen,