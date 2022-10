HASTESAK TOK SIN TID: Den nye riksrevisoren Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen og hans nye kolleger måtte sikkerhetsklareres før han kunne lese fortrolige dokumenter om IKT i Forsvaret. Det tok lang tid, ifølge Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen brukte 2,5 år på kritisk rapport om Forsvaret

Riksrevisjonen sier at det haster for Forsvaret å få kontroll over sine IKT-systemer. Men revisjonen brukte selv to og et halvt år fra de først oppdaget kritiske mangler i Forsvarets IKT-systemer, og til rapporten kom til Stortinget.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Forsvaret har kjent til konklusjonene fra Riksrevisjonen i to og et halvt år. Et skriftlig utkast til rapport var klart og ble sendt fra Riksrevisjonen til Forsvarsdepartementet i november 2021.

Men så stoppet den interne saksbehandlingen opp.

Men nå haster det for Forsvaret å rette opp i manglene, ifølge riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen:

– Svakhetene som Riksrevisjonen avdekker kan få store konsekvenser, både i fred, krise og krig. Vi snakker om grunnleggende sikkerhet i en stadig mer digital verden. Forsvaret må sikre informasjonssystemene sine og det må skje raskt, sa riksrevisoren på sin pressekonferanse onsdag.

Les også Riksrevisjonen: Svært alvorlig svikt i Forsvarets systemer Riksrevisjonen har funnet svært alvorlige mangler i de digitale informasjonssystemene til Forsvaret.

Startet i 2019

Men internt i Riksrevisjonen har det gått alt annet enn raskt – før rapporten nå endelig ligger i Stortinget.

Ifølge Riksrevisjonen skulle undersøkelsen pågå fra 2017 til 2020, men startet opp i 2019.

– Pandemien gjorde at gjennomføring og sluttarbeid med rapporten tok mer tid enn normalt, selv om det ikke er uvanlig at arbeid med store rapporter tar halvannet år, opplyser ekspedisjonssjef Aleksander Åsheim i Riksrevisjonen i en e-post til VG.

Ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen Aleksander Åsheim

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen antydet overfor NRK tirsdag at Forsvaret har kjent til Riksrevisjonens kritiske funn i to og et halvt år:

– Situasjonen er ikke blitt noe bedre siden riksrevisoren påpekte sine avvik. Tvert imot har systemene bare blitt to og et halvt år eldre siden undersøkelsen skjedde, sa Kristoffersen i Dagsnytt 18.

Tok mer tid

Formelt ble Forsvaret og Forsvarsdepartementet varslet i november i fjor:

– Rapporten ble oversendt til Forsvarsdepartementet høsten 2021. Vi hadde sluttintervju med departementet i juni 2021, sendte dem rapporten 23. november 2021 og fikk svar i desember 2021, opplyser ekspedisjonssjef Åsheim i Riksrevisjonen.

Sikkerhetsklarering

Så valgte Stortinget ny riksrevisor etter Per-Kristian Foss. Fra 1. januar i år er Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen ny riksrevisor og leder et kollegium med fire andre medlemmer – alle valgt av Stortinget.

Riksrevisorene må sikkerhetsklareres før de kan starte arbeidet og få tilgang til hemmelige dokumenter.

Dermed oppsto en ny forsinkelse:

– Sikkerhetsklareringen tok lang tid, noe vi dessverre har forstått er vanlig. Kollegiet kunne derfor behandle saken først 14. juni i år, legger Åsheim til.

Stortinget var ikke samlet

Tidlig på sommeren gikk rapporten tilbake til Forsvarsdepartementet for å få den formelle uttalelsen fra forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Statsråden svarte i juli og kollegiet behandlet igjen rapporten i første møte etter sommerferien 23. august. På det tidspunktet var ikke Stortinget, og heller ikke kontroll- og konstitusjonskomiteen samlet. Vi må levere undersøkelsen til Stortinget før vi går ut i offentlighet, og konfidensielle rapporter må overleveres fysisk, forklarer Alexander Åsheim.

– Vi brukte for øvrig ventetiden på å lage en ugradert oppsummering, legger han til.

En av de mest alvorlige

I rapporten trekker Riksrevisjonen fram sin sterkest tilgjengelige språkbruk. Schjøtt-Pedersen sa tirsdag at rapporten er «en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt fram».

– Burde ikke Riksrevisjonen gjøre mer for å gi Stortinget tidsriktig informasjon?

– Revisjonene kommer alltid i ettertid. Normalt vil det imidlertid gå kortere tid enn det gjorde her, men forklaringen er altså kort oppsummert at pandemien ga oss utfordringer i gjennomføringen og at det tok lang tid å sikkerhetsklarere nye medlemmer av kollegiet, svarer Åsheim.

– Vil Riksrevisjonen foreta seg noe for å unngå at det igjen går så lang tid før Stortinget får tidskritiske rapporter fra Riksrevisjonen?

– Vi evaluerer alltid gjennomføringen av undersøkelsene våre og ser på hva vi kan gjøre bedre. Samtidig er det her flere omstendigheter Riksrevisjonen ikke rår over, som er årsakene til at det har gått lengre tid enn normalt å levere disse funnene til Stortinget. Ved skifte av kollegium midt i behandlingen av en slik sak, er det imidlertid et problem at klareringen tar så lang tid. Nytt kollegium velges bare få uker før de tiltrer. Det begrenser muligheten til å starte klareringen tidligere.