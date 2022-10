KJØLIGERE: Det blir ikke bare kaldere på fjellet, temperaturen i hyttemarkedet synker også. Her fra Mosetertoppen på Hafjell i Øyer kommune.

Kjøligere hyttemarked: − En del kjøpere prøver seg

Prisene bikker ned og det er langt flere fjellhytter til salgs enn i fjor. På en del objekter har det vært en priskorreksjon på 5–10 prosent sammenlignet med før sommeren.

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser noen hyttemeglere VG har snakket med med.

– Jeg tror folk har en forventning om at prisene skal noe ned. Vi har sett en korreksjon på mellom fem og ti prosent på det vi har solgt sammenlignet med før sommeren. Men ikke på alt. Attraktive objekter går fremdeles til gode priser, sier hyttemegler Christian Haatuft ved Eiendomsmegler 1 på Geilo.

– En miks av alt

– Hva er årsaken?

– Det er en miks av alt; renter, strøm og generell usikkerhet. Med alle de faktorene i gryta skal det godt gjøres at prisene stiger, mener Haatuft.

På den annen side har pandemien bidratt til at hytteprisene har skutt i været de siste to årene og bare i første halvår steg fjellhyttene med 13,7 prosent, viser tall fra Eiendom Norge.

– Når noe går kjapt opp, kommer det en tid hvor ting går litt ned igjen. Folk har forventning til at prisene skal noe ned, oppsummerer eiendomsmegleren på Geilo.

USTAOSET: Denne hytta, med utsikt mot Hallingskarvet, er til salgs på Finn med en prisantydning på 4,5 millioner. Den ble i juli først lagt ut med en prisantydning på 5,25 millioner. Hytta er på 117 kvadratmeter primærrom og har fire soverom.

35 prosent flere annonser

Ifølge Finn.no ligger det nå 4 700 fritidsboliger til salgs, noe som er 20 prosent flere enn på samme tid i fjor.

– Vi ser også at gjennomsnittsannonsen får kun halvparten av trafikken og besøk som i fjor – noe som kan indikere at hytteinteressen har gått ned, skriver leder for Finn Eiendom, Jørgen Hellestveit, i en e-post formidlet via kommunikasjonsavdelingen.

Ser man kun på «fjellhytter» er endringen enda kraftigere med 35 prosent flere annonser enn i fjor.

– At det er flere annonser på markedsplassen drives av flere ting: En økning i nye hytter på markedsplassen, og at hver enkelt annonse blir liggende lenger ute, skriver Hellestveit.

– Justert både fem og 10 prosent

Stig Henning Svartor hos Privatmegleren på Lillehammer har satt ned prisen på hytter som har ligget ute en stund.

– Vi har justert noen eiendommer både fem og 10 prosent, vi. Dette er typisk eiendommer som ikke ble solgt før ferien og som vi har hatt med oss fra april- mai og gjennom sommeren. På de eiendommene som er lagt ut nå til høstferien har vi tatt høyde for den prisjusteringen, og vi prøver å prise så riktig som mulig, sier han til VG.

Svartor forteller at han har mye å gjøre og at det har vært bra med salg.

– Det er veldig mye som skal klargjøres for salg frem til høstferien og utover høsten, sier han.

– Er selgerne innstilt på at de kanskje må gå ned i pris?

– Ja, for så vidt. Men det gjelder ikke alle eiendommer. Det er ingen desperasjon å spore hos selgerne, absolutt ikke. Vi hadde fire salg i forrige uke og ett tirsdag. Der var det til og med budrunde.

KVITFJELL: Denne hytta, med ski inn og ut, som onsdag ble lagt ut på Finn har en prisantydning på 11,9 millioner kroner. Den har 129 kvadratmeter primærrom og fire soverom.

Ifølge Svartor er det strømprisene – ikke de økte rentene – som biter mest.

– De fleste tåler to-tre tusen mer i måneden i renteutgifter, men får du en strømregning på 10–12 tusen er det verre.

Svartor har også et par hytter som skal selges i kjølvannet av de foreslåtte nye reglene om skatt på privat konsum i eget selskap.

– Dette er gjerne hytter på over 10 millioner kroner, sier han.

– Ikke noen panikk

Heidi Brenden, megler hos Eiendomsmegler 1 i Trysil, kan fortelle at det hoper seg opp med hytter i hennes område.

– I Trysil kommune ligger det nå vel 160 enheter til salgs. Før pandemien lå vi på 120–130 mens vi under coronatiden var nede i 40–50, noe som var veldig lavt, sier hun til VG.

Eiendomsmegler Heidi Brenden hos Eiendomsmegler 1 i Trysil.

– Hvorfor er det så mange hytter ute nå?

– Det skyldes at det er få salg. Folk er mer redde for strømprisen enn for renten.

– Så kjøperne sitter litt på gjerdet på grunn av strømprisen?

– Ja. Og de ser at det kommer mange hytter for salg. Det er en forventning om at prisene skal ned. Jeg tror det ligger der. Strømutgiftene og hvordan hytta er varmet opp, er også veldig viktig, sier Brenden.

Siden det har vært få salg er det ifølge megleren vanskelig å si om prisene har gått ned i Trysil eller ikke, men hun viser til tall fra boligdatabasen Eiendomsverdi.

TRYSILFJELLET: Denne hytta ligger til salgs med prisantydning 2,6 millioner. Den er på 38 kvadratmeter, har to soverom og er er en del av en hytte med 4 boenheter.

– Statistikken her viser at de selges pluss minus to prosent i forhold til prisantydning.

– Hva tror du selv om prisene fremover?

– Det er litt tidlig å si. Men i Trysil er vi så heldige at vi har et veldig godt utleiemarked. Derfor er det mange som ikke må selge, de kan leie ut i stedet. Men jeg føler ikke at det er noen panikk der ute, sier Brenden.

TRYSIL: 5.950.000 kroner er prisantydningen for denne hytta som er til salgs. Den har fire soverom og to bad.

– Bud under prisantydning

Marit Wangensten-Mo, eiendomsmegler hos Privatmegleren i Valdres, merker også et taktskifte i hyttemarkedet.

– Vi ser at en del kjøpere prøver seg med bud under prisantydning om dagen. Og på en del visninger er det veldig lite besøk. Men objekter med bra adresse går så det suser, sier Wangensten-Mo til VG.

Hun forteller at en kollega for to uker siden solgte en hytte på Beitostølen 1,2 millioner kroner over takst.

BEITOSTØLEN: Denne hytta har en prisantydning på 5,8 millioner kroner og mange har meldt seg på visning kommende helg. Hytta ble lagt ut for salg på tirsdag.

– Har prisene gått ned?

– Jeg har ikke eksakte tall, men det er mer bud under prisantydning nå og en del eiendommer som ble lagt ut for salg på sensommeren er ennå ikke solgt. Dette fører til en del prisjusteringer ned på en del eiendommer.

– Er det flere hytter til salgs?

– Vi ser at antallet til salgs øker fra dag til dag nå. Midt i coronaperioden var det jevnt rundt 80 eiendommer på nett i vårt distrikt. Sist mandag var det 147, sier hun og legger til at det er kommet en god del nye hytter til salgs samtidig som en del fra sensommeren fortsatt ligger ute.

– Vi er tilbake på 2019-nivået og det vi må huske på er at det var et veldig bra år. Dette er en utflating og normalisering av markedet. Vi har tross alt vært ekstremt bortskjemte i to år, avslutter Wangensten-Mo.

Nordmenns hyttegen

Haatuft hos Eiendomsmegler 1 på Geilo tror ikke folk kommer til å bruke fjellhyttene sine mindre i årene som kommer.

– Hyttegenet ligger ganske godt inne i nordmenn og jeg tror ikke nordmenn vil være mindre til fjells og på hytta fremover, men vi får en periode hvor markedet beveger seg. På andre siden har det blitt betydelig dyrere å bygge nytt, og det tror jeg bidrar til at bruktmarkedet vil holde seg, sier han og legger til at mange nå er interessert i hva slags energitiltak det er på hytta.

– Nye hytter bygget etter Tek 10 eller Tek 17 har et fornuftig forbruk, men det blir spennende å se hva strømprisene blir denne vinteren. Det er kanskje den største usikkerhetsfaktoren.