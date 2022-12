NØDETATER: Dette bildet er fra natten «grottefesten» fant sted på sommeren for to år siden.

Politivitner om «grottefesten»: − Det så helt umulig ut

De første nødetatene på stedet skjønte fort at det var snakk om liv eller død etter «grottefesten» i Oslo.

Det er helt stille i rettssal 317 i Oslo tingrett da aktor Daniel Sollie viser bilder tatt av Oslo brann- og redningsetat (OBRE) natt til 30. august for to år siden.

Unge mennesker sitter og ligger på bakken. Rundt er det store mengder politi og helsepersonell.

Rettssaken etter den såkalte grottefesten på St. Hanshaugen i Oslo er inne i sin andre uke. Mandag forklarer politi og brannvesen som var først på stedet seg om dramaet som møtte dem.

To menn i 20-årene står tiltalt for fire punkter, blant annet for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven og for «uaktsomt å ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse».

De erkjenner bare straffskyld for «uberettiget å ha skaffet seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke var fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forble på et slikt sted».

NØDETATER: Mandag skal politiet og røykdykkerne som var først på stedet etter grottefesten, forklare seg i retten.

Sammenligner med PLIVO

Utrykningsleder Maiken Kavli fra krimvakten i Oslo var første til å forklare seg. Hun forteller at hun så mye nødetater da hun kom til stedet klokken 04.10 den natten.

– Det var 14 politipatruljer inkludert meg i oppdraget. Det var ti ambulanser og en legebil, og fem brannbiler med til sammen 17 mann, sa Kavli fra vitneboksen i Oslo tingrett.

– Hva slags type innsats er dette? spør aktor Sollie.

– Det er ikke ofte at så mange ressurser blir satt inn. Når vi trykker på den store, røde knappen, kommer det her kaliberet av styrker, sier Kavli.

Hun sammenligner mengden nødetater med det som ville rykket ut til en såkalt PLIVO-hendelse. PLIVO står for pågående livstruende vold. Angrepet i Kongsberg i fjor er eksempel på en slik hendelse.

FULL UTRYKKING: Det var mye nødetater utenfor grotten på St. Hanshaugen i Oslo etter festen i august i 2020.

– Det så helt umulig ut

Utrykningsleder Kavli sier hun raskt forsto alvoret i situasjonen.

– Jeg fikk beskjed av helse om at vi måtte få kontroll på alle festdeltagerne, for hvis de legger seg og sovner uten behandling, kan de dø i løpet av natten. Da skjønte jeg alvoret i situasjonen.

– Hva er sannsynligheten for at politiet vil klare det? spør aktor Sollie.

– Det er veldig usannsynlig. Det så helt umulig ut, rett og slett. Hvordan skal vi nå ut til dem? De var vanskelig å få tak i.

Politiet beslagla raskt telefonene til tre menn som ble oppgitt som arrangører for festen. Mennene fortalte at det var snakk om opp mot 200 festdeltagere.

Statsadvokat Daniel Sollie er aktor i rettssaken mot de to mennene som er tiltalt etter grottefesten i august i fjor.

Mistenkte rusoverdoser

Politibetjentene fra den første patruljen på stedet forklarte seg også mandag. De kom kjørende i retning grotten da en ung mann kom løpende ut i veien for å stanse dem. Han snakket om bevisstløse personer, og pekte i retning grotten.

– Vi kjørte der han hadde pekt, og da så vi folk komme bærende på en bevisstløs jente. Hun reagerte ikke på tilsnakk eller smertepåføring, men pustet, sier en av betjentene.

På grunn av tilstanden til denne jenta og de andre bevisstløse personene som etter hvert ble båret ut, trodde politiet en stund det var snakk om flere rusrelaterte overdoser.

Retten var på befaring inne i det gamle bunkeranlegget forrige uke.

– Kan du si noe om menneskene på stedet? spør aktor.

– En del av dem var kledd i litt «rave-klær». Lettkledde, med selvlysende maling i fjeset, som jeg har skjønt man gjør på den type fester, sier en av betjentene.

Politibetjentene forteller at festdeltagerne var i litt ulikt humør.

– Noen ville hjelpe oss, mens andre var i mer partystemning og opptatt av å filme det vi gjorde, heller enn å forstå alvoret.

Søppelrester vitner om festen som foregikk inne i grotten.

Vanskelig å evakuere

Også brannkonstabelen som ledet røykdykkerne den natten, forklarte seg.

Han fortalte om en krevende evakuering: Den lille åpningen ut av bunkeren og trappen av paller som var bygget, gjorde det vanskelig å bære folk ut.

– Det ville vært vanskelig å evakuere folk raskt. To røykdykkere hadde trengt hjelp på én person. Ideelt sett burde vi vært fire personer til å bære ut én person trygt og ordentlig på det stedet der, fortalte konstabelen.

Da brannvesenet kom til stedet, var beskjeden av det var 30–35 mennesker igjen inne i bunkeren.

– Jeg ga innsatsordre til røykdykkerne om at det er livreddende søk, sa brannkonstabelen.

Retten var på befaring i grotten forrige uke.

Livsfarlig høye CO-nivåer

I august 2020 var Lars Magne Hovtun vakthavende stabssjef og beredskapsrådgiver i OBRE.

Han har ledet arbeidet med å lage risikovurderinger for brannvesenet etter grottefesten. Undersøkelsene deres tyder på at det var livsfarlig høye nivåer av CO-gass noen steder i grotten.

Lars Magne Hovtun, tidligere stabssjef og beredskapsrådgiver i OBRE, vitnet i retten mandag. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Hovtun mener det er flaks at enkelte personer fikk en akutt reaksjon og besvimte inne i aggregatrommet, og at disse ble oppdaget.

– Hadde ikke dette skjedd, hadde vi snakket om et scenario med flere titalls drepte. Vi mener det er helt bevist at forutsetningene for et slikt scenario var til stede, og at man ikke var så altfor mange minuttene unna.

Undersøkelsene deres antydet at det på et tidspunkt var minimum 1,6 prosent CO-gass i luften i aggregatrommet.

Et slikt nivå kan medføre fare for død bare ved noen få minutters eksponering, ifølge Hovtun.

Politibetjenter fikk helsehjelp

To av politibetjentene som tidlig var inne i bunkeren, ble vurdert å ha behov for helsehjelp etter å ha vært inne i bunkeren.

Den ene betjenten, som også var en av de to første på stedet, hadde vært helt inne i det innerste rommet, der aggregatene sto.

– Jeg fikk oksygenmaske på, med bistand fra en fra beredskapstroppen på stedet. Jeg ble transportert i ambulanse til Ullevål sykehus og fikk oksygen i ambulansen, og en time med oksygen på sykehuset, fortalte politibetjenten.

Ingen av betjentene hadde likevel symptomer på kullosforgiftning, fortalte de selv i retten mandag.