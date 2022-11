1 / 3 TILBAKE I GROTTEN: Retten dro på befaring i grotten der festen ble avholdt for to sommere siden. TILBAKE I GROTTEN: Retten dro på befaring i grotten der festen ble avholdt for to sommere siden. TILBAKE I GROTTEN: Retten dro på befaring i grotten der festen ble avholdt for to sommere siden. forrige neste fullskjerm TILBAKE I GROTTEN: Retten dro på befaring i grotten der festen ble avholdt for to sommere siden.

«Grottefesten»: Retten på befaring i grotten

ST. HANSHAUGEN (VG) To unge menn er tiltalt etter den mye omtalte «grottefesten» i 2020. Tirsdag dro retten til den aktuelle grotten for å gå gjennom hvor det gikk galt.

Tirsdag morgen møtte mennene i Oslo tingrett, tiltalt for å ha arrangert den ulovlige grottefesten på St. Hanshaugen i Oslo.

De to er tiltalt på fire punkter, blant annet for å ha «forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv og helse.

I retten sa begge to at de erkjente delvis straffskyld for brudd på Brann- og eksplosjonsvernloven.

Det var også det eneste punktet de erkjente delvis straffskyld for.

Rundt klokken 13 tirsdag dro hele retten opp til grotten på St. Hanshaugen i Oslo på befaring.

ÅSTEDSBEFARING: Retten er på befaring ved og inne i grotten på St. Hanshaugen.

Hang opp glowsticks

Forsvarer, aktor, dommer og ansatte fra brannvesenet og politi var med inn i grotten. Også de tiltalte var med.

VGs reporter på stedet forteller at de måtte gå ned via en stige. Det ble brukt lyskaster for å lyse opp grotten.

Under festen skal inngangen til grotten på St. Hanshaugen ha vært omtrent en kvadratmeter stor. Nå har inngangen blitt gjort større.

– Vi hadde hengt opp glowsticks på veggene slik at folk skulle skjønne hvor de skulle være, sier en av de tiltalte.

Frode Michaelsen fra brannvesenet forteller under befaringen at på et rom i grotten sto det minste av to aggregater.

– Her ble det funnet en bevisstløs person, og flere som kom for å hjelpe falt om.

– Jeg var en av de første som oppdaget folk her inne. Jeg ser en bevisstløs person og prøver å gå inn og dra personen ut. Så ser jeg en person i hjørnet. Når jeg reiser meg opp ser jeg to bein stikke ut av det innerste rommet, sier en av de tiltalte.

Etter dette sier han at de avsluttet festen.

Forsvarer Ida Andenæs sier det var nyttig for retten å komme og se forholdene.

– Det er ikke alt det er like lett å forklare som det er å se.

Minst 100 på festen

Minst 200 personer var invitert på den ulovlige ravefesten, som ble holdt i en avstengt og sanert bunker. I løpet av timene festen vare, var det minst 100 personer som deltok, ifølge tiltalen.

Den beskriver hvordan arrangørene brøt seg inn i bunkeren og etablerte en provisorisk inngang gjennom en luke på 96x105 centimeter. Inne i bunkeren plasserte de et dieselaggregat, uten å sørge for skikkelig brannsikring eller utlufting.

Eksos spredte seg i bunkeren. Mist tre personer mistet bevisstheten på grunn av alvorlig karbonmonoksidforgiftning.

FEST: Bilde fra grottefesten sommeren 2020.

Brannvesenet hadde ikke utstyr til å måle karbondioksid-konsentrasjonen i luften den aktuelle natten. Tilbake i oktober 2020 forsøkte brannteknisk å gjenskape et lignende luftmiljø, fortalte et vitne fra brannvesenet i retten.

– Karbondioksid-konsentrasjonen ved forsøket var på 10.000 ppm. Det innebærer livsfare ved mellom fem og ti minutters eksponeringstid, sier vitnet.