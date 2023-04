100 ukrainske soldater på plass i Norge

Den første puljen med ukrainske soldater har ankommet Norge. I fire uker skal de bli trent opp av norske heimevernssoldater.

Dermed har startskuddet gått for det militære opptreningsprogrammet som forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kunngjorde i januar.

De 100 soldatene landet mandag ettermiddag på Værnes flyplass utenfor Trondheim.

– Vi håper å kunne motivere soldatene og gi dem viktig kunnskap for å kunne stå imot kampen mot imperiet Russland. Dette er en viktig kamp ikke bare for Ukraina, men for hele Europa, sier oberst Jens Christian Junge i Heimevernet til NTB.

Forsvarsministeren påpeker at programmet kommer i tillegg til de andre treningsinitiativene Norge bidrar inn i.

– Ukraina trenger flere og bedre trente soldater for å kjempe mot de russiske invasjonsstyrkene. I tillegg har de behov for å øke sin kompetanse innen flere fagfelt. Det er viktig at Norge tar sin del av denne treningen og bidrar der vi kan, sier Gram til NTB.

Heimevernet har nå ansatt 55 befal og instruktører som skal stå for opplæringen.

De ukrainske soldatene måtte selv sørge for å komme seg fra ulike frontavsnitt i Ukraina til Polen. Der ventet et norskchartret fly på dem.

Soldatene skal være i Norge i fire uker. Deretter blir det en ukes pause før nye 100 soldater er på plass. Rotasjonen vil pågå i hele sommer og høst med i alt sju puljer.