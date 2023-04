Dagbladet: Jente (12) døde – rektor anmeldt

En rektor er anmeldt etter at en tolv år gammel jente tok sitt eget liv på Vestlandet tidligere i år.

Det skriver Dagbladet.

Foreldrene sier til avisen at jenten ble mobbet og var utestengt. Derfor anmelder foreldrene rektoren ved skolen for brudd på opplæringslovens paragraf 9A, som skal sikre barn et trygt og godt skolemiljø.







Jenten hadde i flere år fortalt skolen hun gikk på om mobbing og utestenging. Dagbladet har fått innsyn i jentens elevmappe, som blant annet viser at skolen opprettet flere aktivitetsplaner.

Men tiltakene som ble iverksatt førte ikke til at jenten opplevde at skolemiljøet var trygt og godt.

Politiet bekrefter overfor Dagbladet at de har mottatt anmeldelsen og opplyser at de har innledet etterforskning.

Rektor ved skolen ønsker ikke å kommentere saken. Oppvekstsjefen i kommunen det gjelder sier at de tar politianmeldelsen til etterretning.

