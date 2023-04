STORT POLITIOPPBUD: Bilde fra utenfor The Well natt til mandag.

Til sykehus etter vold på spahotell

Politiet er på jakt etter to mistenkte etter at en vekter på et hotell ble angrepet av to gjester.

En person er sendt til Ahus med kuttskader etter en voldshendelse på spahotellet The Well. Den skadede er en vekter.

– To gjerningspersoner har forlatt hotellet, skriver politiet i Øst på Twitter.

– Personene var uønsket på hotellet og skal ha gått på rommet for å pakke. Da har det oppstått en konfrontasjon, og slik som det framstår nå, skal det ha blitt kastet en vase mot vekteren. Deretter skal det ha blitt brukt deler fra denne vasen til å påføre vekteren kuttskadene, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NTB.

Hotellet ligger på Sofiemyr sør for Oslo.

Politiet søker etter de to personene som altså var gjester på hotellet.

– Vet dere om de to forsvant til fots eller i bil?

– Nei, det har vi ikke noen formening om, sier operasjonsleder Skaftnes til VG.

Han sier de to var uønsket fordi de var høylytte og ufine og til sjenanse for andre gjester.

Har dere tro på at dere skal finne dem i natt?

– Er det noe jeg skal svare på?

- Ja, gjerne.

– Ja, vi håper vi finner dem i natt.

Skaftnes sier de vet hvem personene er, og at det er noen politiet har vært i kontakt med tidligere.

Han sier politiet ikke har noen beskrivelse på de to de ønsker å gå ut til publikum med.

Vekteren er sendt til Ahus med skader i hodet.

