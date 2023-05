BISTANDSADVOKAT: Trine Rjukan

Bistandsadvokaten: − Fornærmede er nedbrutt og ekstremt lei seg

– Fornærmede er så nedbrutt og så ekstremt lei seg at hun har behov for all støtte hun kan få fra kjæreste, familie og venner, sier bistandsadvokaten etter aktors påstand om frifinnelse av journalist.

Det sier Trine Rjukan til VG lørdag etter at statsadvokaten statsadvokaten Personen som fører saken på vegne av påtalemyndigheten. Med andre ord enten en politiadvokat eller en statsadvokat. fredag snudde og ba om å frifinne en tidligere TV 2-ansatt for voldtekt av en kollega.

– Planen var å være til stede i retten hele fredag, men det orket hun overhodet ikke. Etter bare noen minutter måtte hun forlate retten og reise hjem, fortsetter bistandsadvokaten bistandsadvokatenEn advokat som skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak..

Den tidligere TV 2-ansatte ble i oktober i fjor i Oslo tingrett dømt til fire års fengsel for voldtekt.

Mannen anket dommen, og fredag var siste dag i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Da statsadvokaten la ned sin påstand, ble mange overrasket.

– Slik saken står i lagmannsretten, og etter en grundig vurdering av bevisene, må vi nedlegge påstander om frifinnelse, sa statsadvokat Irlin Irgens i sin prosedyre, ifølge Medier24.

Bistandsadvokaten påpeker overfor VG at for den fornærmede kvinnen har det vært en enorm belastning å stå denne saken så lenge som hun gjort.

– Og den vendingen som saken tok fredag, er nesten mer enn man kan bære. Nå må hun bare ta time for time. Hun trenger tid til å bearbeide beslutningen som statsadvokaten har tatt. Men skuffelsen hun føler på er nesten ubeskrivelig, sier Trine Rjukan.

Hun opplyser at saken vil bli tatt opp til doms tatt opp til domsDommeren skal komme med sin avgjørelse i saken mellom 7. og 21. juni.

– Fornærmede har gått til psykologbehandling hele tiden. Nå gjelder det for henne bare å komme seg gjennom dagene og ukene som kommer, sier bistandsadvokaten.

FORSTÅR: – Det er tøft og vanskelig å gå gjennom en sak som dette og ha et håp om et annet utfall, sier tiltaltes forsvarer, Mette Yvonne Larsen.

Advokat Mette Yvonne Larsen, som forsvarer forsvarer En advokat som skal ivareta rettighetene til den som anklages.den tidligere TV 2-ansatte i denne saken, sier hun har all mulig forståelse og respekt for hvordan den fornærmede kvinnen har det.

– Det er tøft og vanskelig å gå gjennom en sak som dette og ha et håp om et annet utfall. Den vendingen som saken nå har tatt, gjør det helt sikkert ekstra vanskelig for henne å forholde seg til, sier Larsen.

Samtidig påpeker forsvareren at det er statsadvokaten som mener at bevisene ikke holder.

– Vi mener at statsadvokaten har gjort sin plikt. Vi må unngå at folk blir uskyldig dømt her i landet, sier Mette Yvonne Larsen til VG.