INNENRIKS-KJENDISER: De tre lammene som ble født 17. mai på Larsdotter Svares gård i Vågå. Fra venstre: «VG», «DOTT» og «NO».

Nå har 17. mai-lammene fått navn: − Det måtte bare bli det

På nasjonaldagen måtte sauebonden Helene Larsdotter Svare (43) haste hjem og ta imot lam. Nå er de døpt.

17. mai skrev VG om Larsdotter Svare som i egensydd og splitter ny bunad bisto ei lammeklar søye med fødselen.

Med stakken trykket oppunder en arbeidsjakke, og i strømpebukse og tresko, kom tre nye lam til verdenen.

Vi ba VG-leserne om forslag til hva de kunne hete. Inn kom både «Henrykt Wergelam», «Mai, Skjønne og Milde» og «Rød, Hvit og Blå» – blant mange.

Men ingen av dem nådde opp, og de tre lammene er nå døpt «VG», «Dott» og «No».

– Det måtte det bare bli, sier matmor og legger til:

– Det kom mange fine navneforslag, men dette ble en så stor sak. Derfor ble de hetende det.

Navnene kom bonden opp med selv.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

Larsdotter Svare forteller at det står bra til med de nå to dager gamle lammene.

– Nå er det ikke så mye sau inne her, så de har rikelig med plass, og de får masse oppmerksomhet. Ungene er inne og duller med de hele tiden, så de kommer til å bli kjempe kjælne, forteller bonden.

Og et langt og lykkelig liv skal det bli for de nye innenriks-kjendisene, de skal nemlig ingen steder, forteller matmor.

– Det er sauelam, de blir med videre. De skal fortsette å være her på gården.

For sauebonden selv har det vært hektisk siden den noe utradisjonelle nasjonaldagen. Reaksjonene på artikkelen om bunads-fødselen har vært mange. Fredag morgen ble dagen startet med en kaffekopp og et radiointervju med NRK.

– Jeg er egentlig en anonym person, så det ble litt voldsomt, men jeg synes det bare er artig, sier en lattermild Larsdotter Svare.

– Hvordan vil du oppsummere årets 17. maifeiring?

– Den er en jeg aldri kommer til å glemme. Både på grunn av denne lammingen, og dette oppslaget. Den går inn i historien.

Fredag går livet tilbake til normalen på gården i Våga, forteller bonden. Men ikke før VG får stilt ett viktig oppfølgingsspørsmål:

– Hvordan går det egentlig med den nysydde bunaden som ble brukt under lammingen?

– Bunaden lukter ikke lengre fjøs. Nå har jeg fått barna mine til å lukte på den, og de sier at det går. For jeg skal i en konfirmasjon snart. Men om den lukter fjøs, så er de vant til det, for jeg lukter stort sett fjøs hele tiden. I alle fall på denne tiden av året.

SMÅSJENERTE?: Lammene har kanskje ikke rukket å bli helt vant til til den «røde løperen» enda, men de poserer for matmor likevel.