HVIT: Det var hvit fisk som ble beslaglagt på grensen. Hovedsakelig torsk, opplyser seksjonssjef Reidar Krogstad.

Turist med 99 kilo fisk på grensen: Fikk 27.000 i bot

En tysk turist forsøkte å ta med seg 99 kilo fisk over grensen – det må turisten betale dyrt for.

Tyskeren skulle kjøre over grensen ved Narvik/Bjørnfjell, da bilen ble hentet ut i rutinekontroll. Her fant tollvesenet 99,25 kilo med fisk.

– Mange tar med seg for mye fisk fordi det er en veldig lukrativ vare, sier seksjonssjef Reidar Krogstad ved Narvik/Bjørnfjell tollstasjon.

Han opplyser at grensen for hvor mye fisk man lovlig kan ta med ut er 18 kilo. Dersom man overstiger denne, får man både bot og all fisken blir beslaglagt.

For den tyske turisten betydde dette 27.000 kroner i bot, og ingen fisk med hjem.

Må destrueres

Krogstad kjenner ikke til hvordan den tyske turisten fikk tak i fisken, men forteller at det er fiskesesong nå.

– Mange turister drar til fiskecamper langs kysten, og tar med seg fisk hjem.

Det er ikke første gang tolletaten kommer over litt for store mengder fisk. Krogstad sier ulovlig fisk er en viktig prioritet for tollvesenet.

– Det hender vi finner både 200 og 300 kilo fisk. I fjor oppdaget vi en tilhenger som var fylt til randen.

– Hva skjer med fisken nå?

– Den må vi dessverre destruere. Vi vet ikke hvor fisken kommer fra, eller hvordan den har blitt behandlet. Det er veldig, veldig synd, men sånn er reglene.