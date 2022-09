STORT BEHOV: Matsentralens styreleder Cristiano Aubert forteller om et sterkt økende behov for mathjelp over hele Norge.

Flere trenger gratis mat: − For mange er situasjonen desperat

Matsentralen har fordelt 32 prosent mer gratis mat hittil i år, enn på samme tid i fjor. – Der det deles ut mat, er det nå køer. Det er det over hele landet, sier styrelederen.

Matsentralene distribuerer gratis mat til hjelpeorganisasjoner i store deler av landet.

Når VG besøker hovedkontoret på Alna i Oslo, fyller flere organisasjoner varebiler med mat som skal deles ut i byer og tettsteder på Østlandet.

– Alle grafer som viser mengde mat ut, ligger hele tiden til dels høyt over fjoråret. Vi hører historier om at der det tidligere var 300 mennesker i kø for gratis mat, er det nå 500, sier styreleder Cristiano Aubert til VG.

– Folk stiller seg i kø to timer før matutdelingen starter. For mange er situasjonen desperat.

Ann Merete Pedersen i Matsentralen i Rogaland beskriver en lignende situasjon.

– Det siste året med økte strømpriser, krig i Ukraina, dyrere bensin og diesel og økte matpriser, har vi opplevd veldig stor pågang. Organisasjonene kommer til oss og henter mat. Vi sliter med å skaffe proteinrik middagsmat til alle som trenger det og må fordele det mellom de som henter. Det er tungt for dem, sier Ann Merete Pedersen.

DONASJONER: Næringslivet bidrar med varer til Matsentralen. Her henter Ann Merete Pedersen en donasjon etter et arrangement i Aker bp i Stavanger.

Knuffing i matkøen

Matsentralen i Rogaland opplever spesielt stor etterspørsel etter kjøttvarer til middager.

– Alt som det er næring i, etterspørres. Vi har masse frukt og grønt, det mangler vi aldri. Men folk savner næringsrik mat de kan spise til middag. De som kommer til oss, er organisasjoner som hjelper vanlige folk. Det er blitt normalt at de må hente mat hos hjelpeorganisasjoner, sier Pedersen.

Info Historisk høy prisstigning Matvareprisene var 10,4 prosent høyere i juli i år enn på samme tid i fjor. E24 skriver at ferieturer, drivstoff og vanlige matvarer som mel, ketchup og kaffe er noe av det som har hoppet mest i pris det siste året. 10. august skrev E24 kornprodukter har hatt en prisstigning på 18 %, mens pasta og couscous har steget med 20,4 prosent. Det er omtrent den samme prisstigningen som frossen fisk. Svinekjøtt hadde pr. midt i august hatt en prisstigning på 17.7 prosent det siste året. Samtidig har strømprisene steget voldsomt i Sør- og Vest-Norge. Prisene på strøm inkludert nettleie var 21 prosent høyere i august 2022 enn i 2021. Prisene på bensin og diesel sank med henholdsvis 13,8 og 12,6 prosent fra juli til august. Til tross for dette var prisene for drivstoff og smøremidler fortsatt 29,6 prosent høyere i august 2022 enn i august 2021. Vis mer

Matsentralen i Rogaland leverer varer til hjelpeorganisasjoner fra hele fra regionen. De får tilbakemeldinger fra organisasjonene. Enkelte forteller om at det er kamp om å komme først i matkøen. Det kan føre til knuffing mellom mennesker i matkø og personalet.

– Slike episoder kan handle om språkutfordringer, dårlig kommunikasjon og desperate mennesker i denne vanskelige tiden, sier Pedersen.

Matsentralen merker også prisøkningen i egen drift. Strømregningen for mai, juni og juli er nettopp betalt.

– Den kom på 100 000 kroner. Det er like mye som vi betalte for strømmen i hele fjor, sier Ann Merete Pedersen.

1 / 2 REKORDER: Nå er det køer ved matutdelingene landet rundt. GRATIS MAT: Ved Matsentralen på Alna i Oslo deles det ut kassevis med gratis mat. forrige neste fullskjerm REKORDER: Nå er det køer ved matutdelingene landet rundt.

«Den perfekte storm»

På Matsentralens hovedkontor i Oslo, peker alle «dårlige kurver» rett opp på skjermen til leder Cristiano Aubert.

– Vi setter rekorder med bismak hele tiden. Det gjenspeiler behovet der ute, sier han.

Han kaller situasjonen «den perfekte storm.»

– Når bøndene ikke har råd til å høste gulrøttene fordi strømmen er for dyr, da forskyves problemene. Det er en vanskelig situasjon. Jeg er sjeleglad for at jeg ikke er politiker og skal bestemme pengebruken nå. Det finnes uansett ingen quickfix eller entydig god løsning, sier Aubert.

Dyrehjelpere hjelper også mennesker

Også organisasjonen Dyrehjelpen har møtt opp ved Matsentralen når VG er på besøk. De hjelper nå også mennesker.

– Utgangspunktet vårt er å hjelpe dyrene til eiere som har kommet i vanskelige situasjoner. Nå er det også behov for å hjelpe mennesker. Vi henter mat til de som trenger det mest. Det er vanlige folk som ikke får pengene til å strekke til. De melder behovet via kjentfolk, sier Anki Røssel fra Dyrehjelpen.

TIL HURDAL: Heidi Kristine Folvik henter mat som Dyrehjelperne deler ut til innbyggere i Hurdal.

Hun beskriver situasjonen som hjerteskjærende for helt vanlige folk.

– Pandemi, strømregninger og prisøkning på blant annet mat og drivstoff rammer helt vanlige folk veldig hardt. De klarer ikke å få hverdagsøkonomien til å gå rundt, sier Røssel.

Organisasjonen deler ut mat i Larvik, i Ringsaker og Hurdal.

– Folk klarer ikke å sette mat på bordet til ungene sine. Å hjelpe andre har alltid gjort meg glad. Nå er jeg bare trist. Det er vondt å se familier stå i kø for mat. Det er forbundet med skam. Derfor kommer de til oss, sier Røssel som sammen med sine hjelpere i Dyrehjelpen nå har dannet organisasjonen Damene i Dalen som skal jobbe med matutdeling til familier.

Info Matsentralen Matsentralen samarbeider med matbransjen for å bidra til en mer bærekraftig matverdikjede. De store aktørene i bransjen donerer overskuddsmat. Matsentralene mottar mat fra over 220 leverandører og grossister i Norge. Vis mer

Ukrainere i matkø

Flere organisasjoner melder at mange ukrainere kommer til dem med behov for mat og annen hjelp:

– De skal i utgangspunktet få den støtten de trenger fra Staten. Likevel er det veldig mange ukrainere som trenger ekstra støtte. Det betyr trolig at det de får, ikke strekker til. De trenger hjelp blant annet av oss, sier Ann Mari Pedersen i Sandnes.

Matsentralen kobler sammen overskuddsmat fra matbransjen med ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Det er de aller største aktørene som leverer varer som fortsatt er like gode, men som nærmer seg utløpsdato for salg i matbutikkene. Matsentralen distribuerer varene raskt videre.

1 / 2 TIL HALDEN: Øyvind Askevold fyller varebilen som skal til Frelsesarmeen i Halden. Normalt hjelper de 70 husstander med mat. Sist uke var antallet 117 husstander. Behovet er stort og flere organisasjoner har matutdeling i Østfold-byen TIL HALDEN: Øyvind Askevold fyller varebilen som skal til Frelsesarmeen i Halden. Normalt hjelper de 70 husstander med mat. Sist uke var antallet 117 husstander. Behovet er stort og flere organisasjoner har matutdeling i Østfold-byen forrige neste fullskjerm TIL HALDEN: Øyvind Askevold fyller varebilen som skal til Frelsesarmeen i Halden. Normalt hjelper de 70 husstander med mat. Sist uke var antallet 117 husstander. Behovet er stort og flere organisasjoner har matutdeling i Østfold-byen

Fra 70 til 117 husstander

Når VG besøker Matsentralen i Oslo, laster medarbeidere fra Frelsesarmeen i Halden mat og hygieneartikler inn i en kassevogn.

– Vi har veldig stor pågang, sier Øyvind Askevold og Fredrik Sørfjord Moe som fyller bilen.

– Vi må se om vi klarer å få en bredere forståelse av hvem som faktisk trenger hjelpen. Vi har ikke avvist noen. Vi henter det som måtte være av mat og drikke og prøver å få det med mest næring i forhold til vekt. Her er det frukt og grønt, tomater og poteter, enkelte dager er det mye kjøtt og fisk, sier Askevold.

Denne dagen er bilen fylt med rislunsj, salami, oster og potetprodukter.

– Vi fyller et rom annenhver mandag. Det er flere organisasjoner som har matutdeling. Frelsesarmeen opplever en generell økning av mennesker med behov for hjelp. Vi hjelper normalt rundt 70 husstander i Halden. I forrige uke var det 117 husstander som hentet mat. Vi er usikre på hva økningen skyldes, sier Askevold.

Han sier at organisasjonen hjelper mange ukrainere, selv om Nav mener at de egentlig får nok penger.

– Vi opplever at andre sliter økonomisk fordi alt er blitt dyrere. Noen henvender seg til oss med enkeltregninger. Vi vet at folk sliter med strømregningene. Alle snakker om strømmen, sier han.