SKATTEKLAR TALE: Erna Solberg fastslår at alle må betale skatt.

Erna Solberg: − Det er ikke synd på Røkke

GJERDRUM (VG) Høyre-leder Erna Solberg liker dårlig at milliardær og industribygger Kjell Inge Røkke flytter til Sveits.

Publisert: Nå nettopp

– Det er trist at Røkke flytter ut av landet, sier Erna Solberg til VG.

Hun er på et bedriftsbesøk i Gjerdrum og kommenterer for første gang nyheten om at en av Norges rikeste menn flytter ut.

– Alle skal betale skatt, også de rike. Jeg mener det ikke er synd på Røkke. Men det er en utfordring for mange at de må ta ut store beløp av selskapene sine for å betale formuesskatt.

I hennes tid som statsminister ble formuesskatten redusert, men de fant aldri en modell som gjør at man unngår at en eier betaler formuesskatt basert på hva selskapet er verdsatt til.

– Vi er imot de nivåene på formuesskatt som Støre-regjeringen la inn i statsbudsjettet for 2022. De nesten doblet nivået.

– Dere vil heller ikke fjerne formuesskatten helt?

– Vi mener det er riktig med en form for beskatning av private formuer, men ikke på det som kalles skatt på arbeidende kapital.

– Dere greide ikke å finne en rettferdig modell for å gjøre et skille på arbeidende kapital og annen formue?

– Vi tror det skal være mulig å få på plass en form for beskatning av private formuer som ikke rammet bedriftene ved at eier må betale skatt knyttet til hva selskapet er verdsatt til.

FORSIKTIG: Erna Solberg vil ikke mene noe såkalt utflyttingsskatt.

– Utflyttingsskatt?

Finansdepartementet jobber i disse dager med et forslag til utflyttingsbeskatning, som er foreslått av SV.

Med dagens regelverk vil man etter fem år i utlandet kunne realisere papirverdier man opparbeidet med norsk adresse, uten å skatte til Norge. En utflyttingskatt vil forsøke å tette dette hullet.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hadia Tajik sier hun er overrasket, og at det er på tide å se nøye på skattereglene.

– Kjell Inge Røkke er Norges rikeste mann, og annonserer nå at han er ferdig som bidragsyter til det norske fellesskapet. Et fellesskap og et samfunn som har bidratt med sitt til Røkkes karriere og formue. Han bestemmer selvsagt selv hvor han vil bosette seg, men dette aktualiserer definitivt debatten om regelverket rundt skattefri realisering av kapitalgevinster etter 5 år i utlandet, sier Tajik til E24.

– Vil ikke mene noe nå

Erna Solberg vil ikke mene noe om et slik grep nå.

– Det er i gang et skatteutvalg som skal vurdere ulike sider ved skattepolitikken i Norge. Jeg vil ikke mene noe om slike forslag før utvalget har lagt frem sin brede vurdering.