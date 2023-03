DRAMATISK: Bilen kjørte gjennom hekken til William Bolsøy. Her henger den fra støttemuren. Da Bolsøy kom hjem var både en sjåfør og en passasjer inni bilen.

William (53) fikk en bil i husveggen: − Oppgitt

Idet William (53) svinger inn til boligen på Åros ser han folkemengden som har samlet seg der. Det neste han ser er det gapende hullet i hekken.

– Jeg var bare ute en snartur for å hente sønnen min fra jobb, og han øvelseskjørte hjem, forteller William Bolsøy.

Et interessant syn møter dem da de kommer hjem.

Inntil husveggen – og hengende fra muren og hekken står en bil. Lysene er på og to personer sitter inni.

– De kan ikke hatt voldsom fart egentlig, tror Bolsøy.

Bilen var krasjet, mest i bakken, men delvis i husveggen.

HEISES: Det gikk ikke å trekke bilen opp. I stedet måtte den heises opp med kranbil.

– Merkelig

Naboene hadde allerede ringt til nødetatene, forteller han.

– Først tenkte jeg at sjåføren hadde fått et illebefinnende. Det er merkelig at man bare kan kjøre inn i en gård. Jeg pratet med sjåføren, og jeg synes han virket litt fortumlet og borte, sier Bolsøy.

Ingen ble skadet, og det gikk heldigvis bra med huset til 53-åringen som bor på Åros i Asker.

– Oppgitt

I stedet for en rolig lørdag foran TV-en ble kvelden brukt utendørs. Til rydde etter bilen, snakke med politiet, og for å stille til intervju med journalister.

Både Drammens Tidende og Budstikka rykket ut for å dokumentere hendelsen.

– Jeg blir jo oppgitt. Det blir mye styr med håndverkere og sånt. Det er skader på hekken, terrassen og litt rundt. Boden må byttes ut, for den er jo blitt helt skakk, forteller 53-åringen.

Gaten var full av politibiler, ambulanse, taubil og nysgjerrige, beskriver han.

Det gikk ikke å trekke opp bilen. Bolsøy forteller at det til slutt kom en kranbil fra Bærum for å løfte den opp.

– Mistenker rus

Politiets operasjonsleder Sven Christian Lie opplyser til Drammens Tidende lørdag at føreren fremsto ruspåvirket. Og at vedkommende ble tatt med videre for blodprøvetagning.

– Nå går saken over i etterforskningssporet. Føreren får midlertidig beslaglagt førerkortet sitt og politiet oppretter sak, sier Lie til DT.

