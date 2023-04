UTENFOR KIRKEN: Kommunedirektør Leif Hovden og ordfører Mona Benjaminsen.

I sorg etter dødsskredet på Reinøya: − Så katastrofalt når det skjer

REINØYA (VG) Lørdag åpnet kirken på Reinøya dørene slik at folk kunne komme sammen i sorgen etter at et stort snøskred tok to liv dagen før.

Politiet bekrefter lørdag ettermiddag at det var en norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya som mistet livet i skredet.

– Det er veldig tungt. Vi er så få og vi har ingen å miste, sa prest Idar Nordseth (52) til de som ved 13-tiden hadde funnet veien til den hvitmalte kirken.

– Da blir tragedien også så uendelig, og den blir så sterk fordi vi er så mange som er er involvert, la han til.

Det har vært en dyster start på årets påske: I tre forskjellige skred i Troms mistet til sammen fire personer livet fredag – se oversikt:

Info Status på skredene i Troms Lyngen: Én mannlig skiturist i 30-årene mistet livet, og én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem. De øvrige tre ble hentet ut med helikopter, og er ikke alvorlig skadet. Reinøya: En norsk mann og kvinne i 60-årene hjemmeboende på Reinøya døde da et gårdsbruk med flere bygninger ble skylt på havet. De pårørende er varslet. Bygda Grøtnesdalen ble evakuert. Nordreisa: En mannlig skiturist fra Slovenia i 40-årene mistet livet etter å ha blitt tatt av skred på Storslett i Nord-Troms. Han var en del av et turfølge på seks personer. Lørdag har det gått nye skred i kommunen. Kåfjord: En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk ble ødelagt. Vis mer

Også ordfører Mona Benjaminsen snakket i kirken.

– Dette skjedde hjemme hos noen, en plass man skal være trygg, sa hun til de fremmøtte.

– Og så er det så katastrofalt når det skjer.

Ordføreren pekte også på at det er tilfeldigheter som gjør at ikke flere er borte i dag.

– Det er en veldig usikker situasjon. Det er fremdeles utrygghet for hva som kan skje videre, sa Benjaminsen.

F.v. Elin Lockertsen (49), Idar Nordseth (52) og Inger-Lise Helland (70)

Da VG var innom kirken tidligere lørdag holdt blant annet Elin Lockertsen (49) og Inger Lise Helland (70) på å forberede minnestunden.

Helland satt fredag på båten på vei til hytta da hun fikk beskjed om å gå inn på avisen Nordlys på mobilen fordi det hadde skjedd en skredulykke:

Et gårdsbruk med flere bygninger hadde blitt feid på havet i den lille bygda Grøtnesdalen.

– Vi fikk jo sjokk alle sammen, man blir litt satt ut. Alle kjenner hverandre, sier Helland til VG.

Anne ble vitne: «Det var ingenting igjen»

HUSRESTER: Vrakrester fra gårdsbruket som fredag ble tatt av snøskredet på Reinøya.

Det lille lokalsamfunnet er hardt rammet.

– Det er uvirkelig, og så på den plassen som det gikk skred. Hadde det vært andre plasser. Akkurat der så var det ... utenkelig, sier Helland.

Hun forteller at de som mistet livet var veldig åpne folk og at han var del av kirkeforeningen.

Elin Lockertsen, som sammen med Helland har brukt formiddagen til å koke kaffe, sette ut kopper og lage mat for å forberede minnestunden, forteller at hun kjente de omkomne godt.

– De var fantastiske folk. Det er ikke noe mer å si.

