I JEMEN: Terrorsiktede Anders Cameroon Østensvig Dale sitter i fengsel i Jemen, men ønsker nå å komme hjem til Norge.

Terrorsiktet vil hjem: − Norge må på banen

Terrorsiktede Anders Cameroon Østensvig Dale, som er fengslet i Jemen, ønsker å komme hjem til Norge. Ingen har krav på bistand, opplyser UD.

– Han vil hjem fortest mulig, og det har han krav på, sier Dales advokat Patrick Lundevall-Unger til VG.

Anders Cameroon Østensvig Dale reiste til Jemen i november 2011. Han har vært siktet siden 2014 for deltagelse i en terrororganisasjon, etter å ha sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida.

Dale ble pågrepet i Jemen i mars i fjor etter å ha vært etterlyst i en årrekke. Nå sitter han i fengsel i Jemens hovedstad Sana.

Lundevall-Unger sier han ikke har snakket med Dale personlig, men fikk henvendelsen gjennom Dales søster. Han håper å få snakket med Dale i neste uke.

Ifølge Lundevall-Unger har også Dale behov for helse­hjelp. Han ønsker ikke å utdype Dales helsesituasjon, eller kommentere forholdene til Dale i Jemen.

Nekter straffskyld

Dale nekter straffskyld for det han er siktet for, opplyser advokaten. Lundevall-Unger sier videre at han selv ikke forstår grunnlaget for siktelsen.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, som ikke vil kommentere siktelsesgrunnlaget.

Lundevall-Unger understreker at han ikke ønsker noen debatt rundt å hente Dale hjem eller ikke.

– Dale er siktet, ikke dømt. Han er uskyldig til det motsatte er bevist.

Nå mener advokaten at Dale må få saken sin behandlet i det norske rettssystemet.

– Han skal hjem, punktum finale.

UD avviser krav

Lundevall-Unger mener Dale har krav på konsulær bistand. Advokaten sier han foreløpig ikke har vært i kontakt med Utenriksdepartementet.

Han trekker frem at Norge tidligere har gitt omfattende bistand til blant annet Joshua French og Tjostolv Moland, som var fengslet i Kongo, samt en rekke norske kvinner som tilsluttet seg IS.

Utenriksdepartementet aviser at Dale har krav på konsulær bistand.

På e-post til VG skriver UDs pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad at «alle norske borgere kan be om konsulær bistand, men at ingen har krav på det».

Videre skriver hun at «alle anmodninger om konsulær bistand vil bli behandlet på individuelt grunnlag». Simenstad bekrefter at UD er kjent med at Dale skal oppholde seg i Jemen.

Utenriksdepartementet har foreløpig ikke svart på VGs spørsmål om UD er i kontakt med Dale, eller om UD kommer til å bistå Dale.

Ingen utleveringsavtale

Sana er kontrollert av houthi-bevegelsen, som er en sjiamuslimsk opprørsgruppe. Lundevall-Unger sier han tror houthi-bevegelsen vil være villige til å utlevere Dale dersom Norge ønsker det.

– Norge må på banen her, for å hente en norsk statsborger hjem.

Hugubakken opplyser til VG at Norge ikke har noen utleveringsavtale med Jemen. Han sier videre at dersom Dale kommer til Norge, vil han måtte regne med å bli pågrepet og etterforsket.

I juli 2014 opplyste PST at de hadde siktet og etterlyst Anders Dale fordi han hadde sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida. Da ble det også kjent at Dale var ført opp på amerikanske myndigheters liste over globale terrorister.

Fått trening av bombemaker

Dale er oppvokst på Nesodden og konverterte til islam i 2008. Han reiste hyppig til Jemen inntil desember 2011, og det er under sine opphold i Jemen at han skal ha sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida.

Nordmannen antas å ha fått trening av bombemakeren Ibrahim al Asri, som var mannen som sto bak eksplosivene som var sydd fast i undertøyet til en nigeriansk passasjer på et fly som var på vei fra Amsterdam til Detroit første juledag i 2009.

To terrorsiktede søstre fra Bærum ble i tirsdag hentet hjem fra Syria, sammen med sine til sammen tre barn.

