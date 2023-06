Dra meg baklengs inn i...

Eller var det baklengs ut av? Uansett fikk ekteparet Horpestad sjokk da de så en kjøttmeisunge på vei ned fuglekassen - i bittet til en hoggorm.

– Vi har hatt hytta i 20 år og aldri opplevd noe lignende, sier Eli Horpestad når VG ringer.

På fredag hadde de en nabo på besøk på hytta i Visland i Agder kommune.

– Da vi gikk ut i kveldingen og skulle ut på terrassen hang ormen der med en kjøttmeisunge i munnen.

Ormen - som er den eneste giftige slangen vi har her til lands - har altså klatret opp fuglekassen, som henger tre meter opp på en furustamme.

– Vi var både skremt og sjokkert. Det er ikke umulig at det er ormeår i år, for et par timer etterpå var det to andre ormer i samme område.

Eli hadde sjekket reiret noen dager før, og visste at det var fem egg som hadde blitt til levende fugleunger.

Nå er det slutt på fuglekvitring derfra - kjøttmeis-mor og far har også forlatt redet.

Hendelsen har satt en støkk i Eli:

– VI går i støvler hele tiden for ikke å bli bitt. Og så er de langt oppi treet, det var et sjokk.

– Er dere redde for at den kan komme inn på hytta?

– Ja det er vi, vi har hatt døren igjen og går stadig rundt og ser.

Ekspert: Sjelden vare

Huggormentusiast og leder for Norsk herpetologisk forening, Thor Håkonsen, kaller orm i fuglekasse et sjeldent skue:

– Det dukket opp et bilde i går av en huggorm som spiste en trost, og fra Oslo der en orm tok en blåmeis i et reir der. Det var også et bilde fra en fuglekasse for noen år siden. Så det er sjeldne observasjoner.

ENTUASIAST: Thor Håkonsen forsker på hoggormen - og er slettes ikke overrasket over at den klatrer.

Selv om hoggormer liker seg best på bakken, er de gode klatrere hvis maten er nærme nok, forklarer han.

– De er opportunister, så de utnytter alle muligheter de har for å få seg et måltid. Vi vet at de spiser fugl og egg, da er det primært fuglunger når de kommer over reir. De er ikke veldig gode til å klatre, men veldig kapable.

Og da vil den spise det den får tak i, og de vet aldri når neste måltid: Huggormer spiser mellom ett og fem måltider i løpet av et år.

– Vanligvis ligger de og venter på at noe kommer forbi. Så har de ekstremt god luktesans, som gjør at de finner fuglene i den fuglekassen. Samt vibrasjoner føler de veldig godt.

– Hoggorm og slanger er enkle dyr, så jeg tviler på at den har gjort noen vurderinger på å se fugler inn og ut, da tillegger vi dem litt for mye kapasitet.

Håkonsen ivrer også for å knuse en myte:

– Ormår finnes ikke. Huggorm fødes på høsten, og de har en veldig lang reproduksjon – hunnene blir gravide fra de er 3-5 år, og det skjer annenhvert år i beste fall. Du og dine fender i media har nok vært med og holdt liv i de mytene.

Svelger med hodet først

– Kjøttmeis er ganske små, så de sklir nok rett ned, sier Håkonsen, før han får se et utklipp av videoen, som viser en ganske så stor kjøttmeisunge.

– Da har den brukt mer tid enn jeg umiddelbart antok, men den har ikke noe problem med å spise. Så da trenger den mest sannsynlig ikke noe mat før august. Hvis den ikke får noe mat overleverer den fint til neste år, det er styrkene til kaldblodige dyr.

– Hvordan går den til verks?

– En vanlig jaktsituasjon er at den hugger og injiserer gift, da vil de dø etter veldig kort tid. Noen ganger holder de fast, men ofte hogger og slipper de, så vil de begynne å svelge med hodet først. Så vil hoggormen ligge i solen og fordøye måltidet.

