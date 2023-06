INHABIL: Kunnskapsminister Tonje Brenna.

Kontrollkomiteen ber Brenna redegjøre om egen habilitet

Stortingets kontrollkomité ber kunnskapsminister Tonje Brenna om en redegjørelse, etter hennes omstridte håndtering av egen habilitet.

En samlet kontroll- og konstitusjonskomité har besluttet å starte undersøkelser av statsråd Tonje Brenna, og sakene knyttet til hennes til habilitet.

- Vi ber om å få oversendt all relevant informasjon i saken. Komiteen ber henne også om en skriftlig redegjørelse om saken, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Peter Frølich.

På bakgrunn av redegjørelsen kan kontrollkomitéen beslutte å åpne en formell sak som kan ende med høring i Stortinget.

Statsråden har erklært seg inhabil i forhold til sin venn Frode Elgesem, som hun ga et styreverv, og i saker som berører stiftelsen Utøya AS.

Brenna mener selv hun vurderte sin habilitet for dårlig og for sent.

Komitéleder Peter Christian Frølich (H) uttalte før møtet onsdag at Brenna har gjort en grov feilvurdering da hun ga sin venn Frode Elgesem styreverv.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Brenna må vurdere sin stilling.

Statsminister Jonas Gahr Støre har gitt uttrykk for at saken er alvorlig, men har tillit til henne som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet.

KRITISK: Peter Christian Frølich (H) leder Stortingets kontrollkomité.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (35) mener selv hun har gjort alvorlige feil, fordi hun har vurdert sin habilitet for dårlig og for sent i to sammenhenger:

Først overfor lagdommer Frode Elgesem (61), som var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken. Brenna var på Utøya. De ble siden «gode venner».

Dernest overfor tre styremedlemmer i Utøya AS, stiftelsen som drifter Utøya. Den ene er hennes ekssamboer, de to andre er nære venner.

Allerede ved tiltredelsen som statsråd i oktober 2021 ga Brenna uttrykk for at vennskapet med Elgesem kunne bli problematisk.

Likevel utnevnte hun 2. mai i år Elgesem til styret i Wergelandsenteret, som får millionstøtte fra hennes departement.

Og Wergelandsenteret gir penger til og samarbeider tett nettopp med Utøya AS.

Tonje Brenna reiste spørsmålet overfor eget embetsverk 16. mai – og fikk to uker senere til svar at hun er inhabil i saker om økonomisk støtte til Utøya AS.

Hun har selv konkludert med at hun er inhabil overfor Frode Elgesem.