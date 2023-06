SIKTET FOR TERROR: Natt til 25. juni i fjor gikk Zaniar Matapour til angrep i Oslo sentrum. To personer ble drept. Ni personer ble skuddskadet. Matapour er siktet for terror, men nekter straffskyld.

Opplysninger til VG om terror-rapporten: Mulig at PST-spaning kunne avslørt terrorsiktet

Hvis PST hadde sjekket hvem som kunne utføre et terrorangrep i Norge og som var koblet til Arfan Bhatti, så ville de «med høy grad av sannsynlighet» ha identifisert terrorsiktede Zaniar Matapour (43).

Det mener utvalget som har evaluert innsatsen til PST og Oslo politidistrikt etter terrorangrepet i Oslo i fjor sommer, får VG opplyst.

Utvalget legger først frem rapporten for offentligheten på torsdag. Rapporten er på 270 sider.

Utvalget drøfter blant annet muligheten for at PST kunne avverget angrepet, hvor to menn ble drept og en rekke mennesker ble alvorlig skadet, da Zaniar Matapour løsnet skudd mot utesteder natt til 25. juli.

Seks dager før terrorangrepet fikk PST et varsel fra Etterretningstjenesten om et angrep som kunne være nært forestående. Begge de hemmelige tjenestene konkluderte med at den kjente norske islamisten Arfan Bhatti trolig var involvert.

Nå terrorsiktede Bhatti var i Pakistan i tiden før angrepet. Utvalget mener Matapour på bakgrunn av dette var «én av få» kandidater. Hadde PST identifisert Matapour som en mulig kandidat, kunne de for eksempel begynt å spane på ham, påpeker utvalget.

Heller enn å finne ut hvem Bhattis medsammensvorne eventuelt kunne være, forsøkte PST å avklare om det virkelig var Bhatti eller en annen person som planla angrepet.

I fjor vår, altså før terrorangrepet, var PST også bekymret for at ekstremisten Arfan Bhatti kunne komme til å bruke en sårbar og radikalisert Matapour som et redskap til å utføre politisk motiverte voldshandlinger, får VG opplyst.

Utvalget konkluderer ikke på om spaning ville avverget angrepet. De skriver at det er mulig spaning kunne avdekket planen, men også at det er mulig det ikke ville hatt noe å si.

– Skepsis i PST til Etterretningstjenesten

Fem dager før terrorangrepet, mandag 20. juni, satt Etterretningstjenesten og PST i et hastemøte.

I dette møtet opplyste Etterretningstjenesten at de hadde mottatt informasjon om en person som ønsket å komme i kontakt med Den islamske stat (IS) i forbindelse med en planlagt operasjon.

Etterretningstjenesten mistenkte at denne personen var Arfan Bhatti og at målet mest sannsynlig var i Norge.

På dette tidspunktet visste begge de to sikkerhetstjenestene at Bhatti var i Pakistan. Utvalget mener derfor at det var nærliggende å tenke at Bhatti ikke skulle gjennomføre angrepet selv - og at PST med høy sannsynlighet hadde pekt ut Matapour som en av få kandidater over et visst trusselnivå dersom de hadde undersøkt dette, får VG opplyst.

25. JULI I FJOR: Angrepet fant sted midt i Oslo sentrum og rammet mennesker som satt på pubene Per på Hjørnet og London.

Ifølge VGs opplysninger skriver utvalget at de har avdekket en generell skepsis i deler av PST til informasjonen og vurderingene som Etterretningstjenestene varslet dem om.

VG har tidligere skrevet at PST ikke fikk vite at opplysningene de fikk før terroren, var fra Etterretningstjenestens egen operasjon. Utvalget mener PSTs håndtering kunne vært annerledes hvis de hadde visst det.

Samtidig inneholdt ikke varselet fra Etterretningstjenesten informasjon om metode, mål eller gjerningsperson, noe som har vært PSTs begrunnelse for hvorfor de ikke håndterte varselet annerledes, skriver utvalget.

VG har vært i kontakt med PST, som sier de ikke ønsker å kommentere saken før utvalget har offentliggjort rapporten.