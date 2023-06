BEKYMRINGSMELDINGER ER BORTE: Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) da han mandag møtte pressen for å informere om IT-feilen.

Brøt sammen på TV: − Den tøffeste uken i min tid som byrådsleder

Det gikk kaldt nedover ryggen på byrådsleder Rune Bakervik (Ap) i Bergen da han skjønte omfanget av bekymringsmeldingsfeilen. Han mener barnevernet i Bergen bør hylles.

Kortversjonen En alvorlig nasjonal IT-feil har ført til at bekymringsmeldinger til barnevernet har forsvunnet.

Foreløpig er det snakk om 67 bekymringsmeldinger har forsvunnet fra 23 kommuner, hvor 21 av dem gjelder barn i Bergen.

Feilen lå i sammenkoblingen mellom Vismas system og Nasjonal portal for bekymringsmeldinger, og har eksistert siden høsten 2020.

Byrådsleder Rune Bakervik i Bergen kaller det en landsomfattende IT-skandale og mener barnevernet i Bergen burde hylles for å ha oppdaget problemet. Vis mer

– Det er virkelig den tøffeste uken jeg har hatt i min tid som byrådsleder, sier Rune Bakervik (Ap) til VG fredag ettermiddag.

Mandag formiddag møtte Bakervik og barnevernsbyråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) pressen.

Bergen kommune hadde oppdaget en alvorlig landsomfattende IT-feil som har ført til bekymringsmeldinger til barnevernet har blitt borte, og derfor aldri nådd frem.

En foreløpig kartlegging viser at 67 bekymringsmeldinger har forsvunnet fra 23 kommuner. 21 av meldingene gjelder barn i Bergen.

Da byrådslederen ble intervjuet av Bergensavisen etter pressekonferansen, brøt han sammen.

– Det er veldig fokus på den tekniske feilen mellom to systemer, sier Bakervik.

– Men det er folk i byen som har vært bekymret for barn og meldt det inn. Når journalisten spurte om de 21 meldingene så får du noen bilder i hodet som gjør at du lurer på hvem dette kan være, og hvordan de har det.

– Det ble litt mye.

Fikk vite om feilen forrige helg

For å ta det tekniske helt kjapt:

Feilen lå i integrasjonen mellom Vismas system og Nasjonal portal for bekymringsmeldinger som 242 av landets 356 kommuner bruker.

Systemet til Visma skal fordele meldingene som kommer inn til kommunene.

Feilen har vært der siden høsten 2020 og skal nå være rettet.

Bakervik sier at han først fikk vite om feilen helgen før pressekonferansen. Hele lørdagen og søndagen gikk til å prøve å skaffe oversikt.

– Da det ble klart for meg at dette ikke var et problem som bare gjaldt Bergen, men potensielt alle som brukte systemet, da gikk det kaldt nedover ryggen på meg, sier han.

Den store frykten er at barn som har opplevd omsorgssvikt, ikke har fått hjelp som følge av feilen.

Saken har høyeste prioritet hos barne- og familieminister (Sp) Kjersti Toppe, som også har varslet gransking.

Dystert bakteppe

At barn utsatt for omsorgssvikt ikke får hjelp, har skjedd før, også i Bergen. Riktignok av helt andre grunner enn den nasjonale IT-feilen.

Barnevern-krisen i Bergen var bakgrunnen for at Rune Bakervik i fjor gikk fra ordfører til byrådsleder.

Krisen førte til at hele det forrige Bergens-byrådet, inkludert Bakerviks forgjenger og partikollega Roger Valhammer, gikk av om følge av mistillit mistillitEt mistillitsforslag kan fremmes mot en politisk leder, en regjering eller et byråd - som følge av kritikkverdige forhold. Dersom forslaget blir vedtatt, må vedkommende gå av..

To alvorlige barnevernssaker sto sentralt:

En 7 år gammel gutt ble funnet mishandlet og bundet fast til sin egen seng 32 dager etter at guttens far hadde bedt Barnevernet om hjelp.

En 17 år gammel gutt ble innlagt på Haukeland sykehus med underernæring. Barnevernet hadde blitt varslet om gutten over et år før innleggelsen. Han og søsteren hadde aldri gått på skole, vært hos legen eller tannlegen.

GIKK AV: Tidligere byrådsleder Roger Valhammer under pressemøtet i rådhuslobbyen i Bergen da han annonserte sin avgang.

Bakervik tok over styringen for å rydde opp i Barnevernet.

Han sier at det som skjedde under forrige byråd gjør dem ekstra oppmerksomme på alt som har med barnevern å gjøre.

– Derfor er jeg så glad for at det faktisk er Bergen som har oppdaget dette. For dette er ikke en Bergen-sak. Dette er en landsomfattende IT-skandale.

Bakervik understreker at IT-saken ikke er Barnevernet i Bergen sin feil:

– Dette har ingenting å gjøre med det som tidligere har skjedd knyttet til barnevernet i Bergen, og ingenting med de ansatte i Bergen å gjøre. Det er utrolig viktig for meg å påpeke, sier han og legger til:

– Om noe så burde barnevernstjenesten i Bergen vært hyllet, sier Bakervik og påpeker at feilen har eksistert siden høsten 2020, men at ingen tidligere har oppdaget den.

Likevel har Bergen fått kritikk for at de ikke varslet om feilen tidligere.

Info Hva er en bekymringsmelding? 53 568 bekymringsmeldinger ble sendt til barnevernet i norske kommuner i 2021.

En bekymringsmelding er noe hvem som helst kan sende inn, enten du er privatperson eller profesjonelt hvis du jobber med barn og unge, dersom du er usikker på om et barn får god nok omsorg.

Etter den er sendt, skal barnevernet i kommunen barnet bor få bekymringsmeldingen.

Innen en uke etter at bekymringsmeldingen er mottatt, skal barnevernet vurdere om meldingen skal følges opp. Kilde: Bekymringsmelding til barnevernet og Bufdir Vis mer

Brukte to måneder på å melde ifra

Kommunen oppdaget først feilen 10. mars. Det gikk to måneder før de meldte det inn til Datatilsynet, selv om regelen er at de skal varsles innen 72 timer.

På spørsmål om hvorfor det gikk så lang tid, viser Bakervik til tidslinjen barnevernsbyråd Line Berggreen Jacobsen har lagt frem.

En del av forklaringen er at kommunen først ikke hadde indikasjoner på at det var snakk om en teknisk systemfeil.

– Kunne det gått raskere?

– Det tror jeg det kunne, og vi går gjennom våre rutiner for å se om ting kunne gått raskere, sier Bakervik.

FORTSETTER LETINGEN: Byrådsleder Rune Bakervik (Ap) sammen med barnevernsbyråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) mandag.

Nålen i høystakken

Kommuner som er rammet driver nå en form for leteaksjon etter bekymringene som er borte. De fleste av meldingene som er forsvunnet, er nemlig borte for alltid.

Folk som tror at deres melding har forsvunnet, er oppfordret til å gi beskjed på nytt.

På mandag kom det inn 41 meldinger fra privatpersoner over hele landet, opplyser KS til VG. Det er det høyeste registrerte antallet meldinger siden april.

I Bergen jobber barnevernet så å si døgnet rundt for å finne innholdet i meldingene, sier Bakervik.

Fredag har Bergen funnet igjen melderen i én av de 21 slettede bekymringene.

– Dere har ikke gitt opp å finne ut hvilke barn folk har vært bekymret for?

– Nei, det har vi overhodet ikke, sier Bakervik.