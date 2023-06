ALTERNATIV BEKLEDNING: Det var ikke kun brannvesen som måtte bidra da RE10 Hamar toget fikk en uventet stans mandag ettermiddag.

Henrik (33) satt på toget hjem fra jobb – endte opp som «brannmann»

I det ene sekundet slappet Henrik Ekholt (33) av med TV-serie på toget. I det neste sto han med et brannslukningsapparat ute på togskinnene.

Mandag ettermiddag var det et lite branntilløp i gresset på togstrekningen mellom Oslo og Hamar som førte til slukningsarbeid utenom det vanlige for flere togpassasjerer.

– Plutselig så jeg små svarte skyer blåse forbi vinduet, og da skjønte jeg at dette ikke var noe vanlig stopp, forteller Henrik Ekholt.

– Det brant rett utenfor min nærmeste dør, sier han til VG.

Ekholt var på vei hjem til Hamar fra jobb i Oslo like etter klokken 15 mandag da toget måtte bremse ganske hardt.

– Konduktøren var rask med å finne brannslukningsapparat og vi var vel en fire stykker som hoppet ut av vognen for å slukke brannen.

VINDUSPLASS: Slik så det ut fra vinduet der Henrik Ekholt satt.

– Det så bare ut som en liten gnist, men det spredte seg så raskt.

Ekholt forteller at flammene fra brannen ble slukket av passasjerene om bord i toget allerede før brannvesen kom til stedet.

Videre forteller han at konduktøren og togbesetningen virket å ha full kontroll.

– Vi hadde allerede ti nye brannslukningsapparater klare, sier Ekholt til VG.

– Veldig vare

– Det er angivelig oppdaget av et forbipasserende tog som har stoppet og slukket det. Vi har mannskap ute nå som driver med etterslukking, sier innsatsleder James Mercer ved brannvesenet til VG.

– Vi er veldig vare disse dager fordi det er så tørt, legger han til.

Det varme og tørre været fører til økende skogbrannfare i Norge og meteorologisk har utstedt oransje farevarsel i store deler av Sør-Norge.

SLUKNGSARBEID: Brannvesenet kom etter hvert til stedet og bidro med etterslukningsarbeid.

Da VG snakker med Ekholt har han kommet seg trygt av toget og sitter i bilen på vei hjem.

– Det hele opplevdes relativt udramatisk, men det var jo litt spennende å få være med på da, ler han.

– Og så er det jo en fin påminnelse om hvordan man bruker et pulverapparat.

Men Ekholt hadde flaks. Etter en lang pause midt på åkeren kunne han og de andre iherdige passasjerene kjøre videre med samme tog.

Det var imidlertid ikke tilfellet for alle reisende på samme togstrekning i dag. Mandag kveld var det lenge full stans i togtrafikken mellom Stange og Hamar etter at strømavtageren på et godstog ble hengende fast i strømledningen, opplyser Vy og Bane NOR.

Du kan lese mer om dagens togdrama her.

