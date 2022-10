FORSVARER: Thomas Randby i Elden advokatfirma forsvarer den voldtekts- og overgre

Mann tiltalt for voldtekt

Mannen i 30-årene ble i 2019 tiltalt for seksuelle overgrep mot sin tidligere fostersønn. Nå er han også tiltalt for voldtekt av en annen mann.

VG har tidligere fortalt historien om Amir, som anklaget sin fosterfar for seksuelle overgrep da han bodde hos ham.

I 2019 ble fosterfaren tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang.

Nå er mannen tiltalt for ytterligere et forhold: Påtalemyndigheten mener han i 2005 hadde seksuell omgang med en mann som ikke var i stand til å motsette seg handlingen.

Det kommer frem i tiltalebeslutningen fra Statsadvokatene i Oslo.

Mannens forsvarer Thomas Randby skriver i en e-post til VG at den tidligere fosterfaren ikke erkjenner straffskyld.

Den nye voldtektstiltalen kommer i tillegg til tiltalen for seksuelle overgrep mot fostersønnen Amir som flyttet inn hos ham i 2009. Også for denne tiltalen nekter mannen straffskyld, formidler forsvarer Randby.

De to tiltalene er nå sendt til tingretten for berammelse, opplyser statsadvokat Johan Strand Moldestad i en e-post til VG.

FOSTERHJEM: Det var den tidligere fostersønnen Amir som anklaget fosterfaren for seksuelle overgrep mens han bodde hos ham.

Stor aktør i barnevernet

Den overgrepstiltalte eks-fosterfaren har i flere år drevet to barnevernselskap. Disse har solgt tjenester til det offentlige barnevernet for nesten 200 millioner kroner i perioden den tidligere fosterfaren var inne som eier.

I november 2021 avslørte VG hvordan det offentlige hadde fortsatt å kjøpe tjenester for millioner etter at han ble overgrepstiltalt – på tross av at det var barnevernstjenesten i Oslo som sto for anmeldelsen.

VG dokumenterte også hvordan mannen selv jobbet direkte med barn i barnevernet mens han var tiltalt – på tross av at han da ikke hadde gyldig politiattest.

– Barnevernaktøren har etter vårt syn unndratt myndighetene informasjon og aktivt lurt systemet, sa regiondirektør Ingrid Pelin Berg i Barne-, ungdoms- og familieetaten etter avsløringen.

STØRSTE KJØPER: Barne-, ungdoms- og familieetaten var i lengre perioder ikke kjent med at de kjøpte tjenester fra firmaet til en overgrepstiltalt. Her er etatens regiondirektør Ingrid Pelin Berg.

Døde før rettssak

Den tidligere fostersønnen som hevdet at mannen har forgrepet seg på ham, het Amir.

Han døde i januar 2021, etter at rettssaken mot eks-fosterfaren hadde blitt utsatt to ganger. Da ble overgrepssaken henlagt, før Riksadvokaten beordret at den skulle tas opp igjen.

I mellomtiden har det vært to rettssaker der fosterfaren var tiltalt for å motarbeide rettsvesenet. Der ble han først frikjent i tingretten, før han etter en anke fra påtalemyndigheten ble frikjent også i Borgarting lagmannsrett i september.