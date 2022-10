BISTÅR FORELDRENE: Håkon Brækhus (t.v) og Audun Beckstrøm er de etterlatte foreldrene sine bistandsadvokater.

Foreldrenes bistandsadvokat: – Enorm påkjenning

Foreldrene har vært forberedt på dette utfallet i Baneheia-saken, men resultatet er at saken ikke er oppklart, og de sitter igjen med flere spørsmål enn svar, sier deres bistandsadvokat.

22 år etter at døtrene ble funnet drept i Baneheia, er det klart at Viggo Kristiansen, en av de to mennene som ble dømt for drapene, bør frifinnes.

– For foreldrene er dette en uholdbar situasjon og en stor belastning. De ønsker å vite hva som skjedde, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Men nå sitter foreldrene igjen med flere spørsmål enn svar, understreker han.

– For de fire foreldrene som fikk sine to elskede jenter revet bort på verst tenkelig vis har de siste 18 månedene vært en enorm påkjenning. Det har vært sorg, sinne, fortvilelse, redsel, usikkerhet, sier han videre.

Ber om at Riksadvokaten bestemmer seg

Han minner om hva denne saken faktisk handler om:

Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen bare skulle bade i Baneheia i nærheten av der de bodde en fin vårkveld. Etter at de hadde badet ble jentene lurt med opp i skogen, voldtatt og drept. Det er enhver forelders verste mareritt, forklarer han.

Nå ber han Riksadvokaten om ta stilling til om Jan Helge Andersens sak skal gjenopptas.

– Målet med enhver etterforskning må være å oppklare saken. Denne saken er ikke oppklart. Det betyr at etterforskningen må fortsette.

Beckstrøm bistår de etterlatte sammen med advokat Håkon Brækhus.

Minner om ondskapen

Bistandsadvokaten ville tidligere fredag ikke kommentere hva foreldrene i dag mener om skyldspørsmålet og Viggo Kristiansen.

– Det kommer jeg ikke til å kommentere. Nå må de få fordøye det som har kommet frem. Dette er en ganske rystende beskjed å få, sa han da.

KOM MED AVGJØRELSE: På en pressekonferanse i dag sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at Viggo Kristiansen bør frifinnes.

Riksadvokaten: Dyp sympati

Under pressekonferansen sa riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at han har dyp sympati med de etterlatte foreldrene.

– Det er fint at riksadvokaten gir uttrykk for det da denne saken har vært tung helt siden disse begjæringene om gjenopptakelse begynte å komme for flere år siden, sier Beckstrøm.

– Man har i liten grad fått ro rundt denne saken, fortsetter bistandsadvokaten.

SYMPATI: Maurud sa han har stor sympati for de etterlatte foreldrene.

Uløst drap

Nå som Riksadvokaten ber om at Viggo Kristiansen skal frifinnes, blir drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) foreløpig stående uløst.

I dag ville ikke riksadvokaten svare på hva som nå skjer med Jan Helge Andersen.

Andersen ble dømt for drap og overgrep mot Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til overgrep på Lena Sløgedal Paulsen (10). Han ble frifunnet for medvirkning til drap på eldstejenta.

– Jeg synes det er bra at riksadvokaten sier, slik jeg forstår det, at saken skal etterforskes videre. Det er en etterforskning som bør iverksettes umiddelbart, sier Beckstrøm.

Han sier de nå ønsker å vite hvilken instans som skal etterforske videre.

Forberedt seg

Beckstrøm forteller at foreldrene har forberedt seg på denne dagen.

På onsdag fikk de beskjed om at riksadvokaten kom til å komme med sin avgjørelse om få dager.

– Uansett utfall blir fredagen en vanskelig dag. Det er bra at man nå har fått et par dagers varsel slik at man kan forberede seg, sa Beckstrøm til VG på onsdag.