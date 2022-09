STREIKELEDER: Gro Jørandrud og de andre streikende lærerne gjorde seg svært synlige på Frednesbrua over Porsgrunnselva mandag.

Lærerfrykt for lærerflukt ved tvungen streikeslutt

Lærere frykter lærerflukt dersom regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. De tror manglende rekruttering og dårlig lønnsutvikling blir enda verre med tvungen streikeslutt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Marte Krohg Østby er lektor ved Østersund ungdomsskole i Fetsund i Lillestrøm kommune. Hun frykter at tvungen lønnsnemd vil føre til at mange lærere forsvinner:

– Det virker som våre arbeidsgivere ikke er interessert i å beholde oss når de ikke viser noe forsøk på å møte oss i lønnsforhandlingene. Vi ber ikke om noe stort lønnshopp, kun om å ikke bli lønnstapere, sier Østby til VG.

Vurderer å slutte

Hun forteller at stadig flere oppgaver legges på lærerjobben:

– Antall undervisningstimer øker, og det er flere barn per klasse. Mange blir slitne og velger å bytte yrke, sier Østby som har streiket siden skolestart i august.

STREIKER: Marte Østby jobber på Østersund ungdomsskole i Fetsund, Lillestrøm kommune.

Østby mener fokuset i media under lærerstreiken har vært på elever som sliter og de sårbare elevene. Hun er bekymret for disse på lengre sikt med så mange lærere uten fagutdanning:

– Det er mye fokus på de sårbare elevene under denne konflikten. Jeg er like bekymret for disse sårbare gruppene på lang sikt. Den lille gutten med ADHD eller dysleksi som blir møtt med en ufaglært lærer. Alt for mange av dem som jobber med spesialundervisning, er ufaglærte, minner Østby om.

Les også: Alt om lærerstreiken

LÆRERNE PÅ BROEN: Forbipasserende bilister hilste de streikende lærerne i Porsgrunn med tuting og vinking mandag.

Info Lærerstreiken Lærerstreiken startet i juni og siden da har streiken blitt trappet opp flere ganger - med omfattende virkning fra skolestart i august.

Et forhandlingsmøte mellom lærerorganisasjonene og KS hos Riksmekleren sist søndag 18. september førte til nytt brudd mellom partene.

Før møtet hadde Utdanningsforbundet lagt frem et forslag om et skoletillegg på 10.300 kroner til alle lærere i 2023.

Mandag 19. september ble streiken trappet ytterligere opp. Da var over 8200 lærere i streik.

Samme dag brøt også de to minste lærerorganisasjonene Norsk lektorlag og Skolenes landsforbund (LO) videre kontakt med arbeidsgiversiden i KS (Kommunesektorens organisasjon).

37 andre fagforbund i kommunesektoren godtok forslaget fra Riksmekleren i den opprinnelige meklingen i lønnsoppgjøret i juni.

En rekke aktører har de siste ukene pekt på en rekke negative konsekvenser for elever som har vært rammet både av redusert skoletilbud under pandemien og nå av streiken.

Staten ved statsforvalterne undersøker nå hvilke konsekvenser streiken hittil har hatt for elever. (Kilder: Lærerorganisasjonene, Riksmekleren og VG) Vis mer

Gro Jørandrud er barnehagelærer og streikeleder i Porsgrunn. Hun hører at også barnehagelærere vurderer å slutte på grunn av at de blir hengende etter lønnsmessig.

– Jeg vil advare regjeringen mot å gripe inn med lønnsnemnd. Da vil jo problemet med at vi henger etter lønnsmessig - bare bestå, sier Jørandrud til VG.

Sammen med en rekke streikende kolleger stilte hun seg opp på rekke på Frednesbrua i Porsgrunn mandag. Bilistene på broen responderte med sympati-tuting så det ljomet i Grenlandsbyen.

Info Tvungen lønnsnemnd Tvungen lønnsnemnd er når lovgiver nedlegger forbud mot arbeidskonflikt og samtidig henviser tvisten til avgjørelse i Rikslønnsnemnda.

Nemndas kjennelse får virkning som tariffavtale mellom partene.

Fra den første lønnsnemndsloven ble vedtatt i 1952, har ca 150 arbeidskonflikter endt med beslutning om tvungen lønnsnemnd.

Begrunnelsen for inngrepet vil typisk være hensynet til vern av liv, helse og personlig sikkerhet. (Kilde: LO) Vis mer

– I ytterste konsekvens kan det bli enda flere lærere og barnehagelærere som slutter i jobbene sine - dersom ikke etterslepet heller ikke denne gangen blir forsøkt tatt igjen. Mange sier at nå har de fått nok, sier Jøranrud.

Hun velger å være optimistisk - og tror på en forhandlingsløsning.

– Det er jo ikke kommet noe diktat ennå. Jeg har trua, sier Jørandrud, selv om hun medgir at hun var veldig skuffet over at det ikke kom noen løsning ut av møtet med Riksmekleren og KS sist søndag.

STREIKER: Helena da Silva-Tønnesen jobber ved Skeiane ungdomsskole i Sandnes, Rogaland.

Mange oppgaver

Lektor Helena da Silva-Tønnessen ved Skeiane ungdomsskole i Sandnes, vil at folk skal se at å være lærer i 2022 innebærer så mye mer enn undervisning.

– Det forventes så mye mer av oss, utover å bare være gode lærere. Vi blir ilagt ansvaret for barnas psykiske helse og sosialisering. Det er en forventing at man skal takle alt som lærer, beskriver da Silva-Tønnesen.

Hun mener lærerne etter hvert har på seg så mange «hatter» at det blir alt for lite fokus på fag.

– De fleste av oss føler oss utilstrekkelige mange ganger i løpet av en uke. Vi opplever å måtte prøve å løse problemer som vi ikke ha kompetanse til å løse. Vi er kun lærere, sier lektoren som mener alt dette ekstra arbeidet ikke blir anerkjent av KS i forhandlingene - som også mandag virket helt fastlåst.

Riksmekler Mats Ruland sa senest søndag at han ikke hadde noen indikasjoner på at regjeringen vurderer å gripe inn med tvungen lønnsnemnd.

– Av erfaring får vi signal i forkant av en lønnsnemnd. Vi har ingen indikasjon på at en lønnsnemnd er nært forestående nå, sa Ruland.

Fra mandag var til sammen om lag 8200 lærere over hele landet i streik.

Unntaket er Oslo, som er eget tariffområde. Der kom partene til enighet i mai.