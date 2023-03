KOM TIL RETTE: Den seks år gamle førstereisgutten fra Sandefjord kom etter hvert frem til morfaren i Bergen etter å ha vært «forsvunnet» på flyplassen.

Seksåring fløy alene: − Visste ikke hvor han var

Da seksåringen hadde gått av flyet etter sin første flytur alene, fikk mamma Susanne Yvonn Pettersen en telefon fra flyselskapet. De visste ikke hvor han var.

Det var morfar og tante i Bergen som skulle få besøk av den seks år gamle gutten da han satte seg på flyet fra Sandefjord til Bergen lørdag 10. mars.

«Jeg reiser alene»-skiltet hang rundt halsen da mamma Susanne Yvonn Pettersen så ham vel av gårde og inn i flyet, forteller hun.

Hun dro på jobb og i Bergen var morfar tidlig ute på flyplassen for å ta imot barnebarnet.

– Litt etter at flyet var landet fikk jeg en telefon fra en person i Widerøe som spurte etter telefonnummeret til morfaren. Jeg svarte at det var registrert i assistanse-bestillingen og fikk til svar at nummeret var utydelig. Så spurte jeg om alt gikk bra og kvinnen svarte at det gjorde det, forteller Pettersen.

Men alt gikk ikke bra.

FIKK BEKLAGELSE: Mamma Susanne Yvonn Pettersen forteller at hun søndag kveld har fått beklagelse og bistand fra flyselskapet.

– Visste ikke hvor han var

Det kom en ny telefon.

– Hun lurte på om jeg ikke skulle komme og hente guttungen. Jeg svarte at det var morfaren som skulle hente ham. Da dro hun litt på det og fortalte at de ikke visste hvor gutten var. Mest sannsynlig var han sammen med en passasjer fra flyet, forteller moren.

Hun sier hun brast i gråt og var full av engstelse.

– Jeg hadde lovet gutten min at det var helt trygt å reise alene og at han skulle bli fulgt trygt av personell helt frem til morfar.

Widerøe beklager søndag kveld hendelsen.

– Dette skulle aldri ha skjedd. Vi er fryktelig lei oss overfor både mor, barn og morfar. Her har det rett og slett vært tydelig brudd på våre rutiner. Vi er allerede i gang med å gjennomgå hendelsesforløpet for å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Vi har skrevet avviksrapport som vi følger opp for å sørge for at dette aldri skjer igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Lina Lindegaard Carlsen.

SKAL VÆRE TRYGG: – Man skal alltid kunne føle seg trygg på at barna blir godt ivaretatt når de reiser alene, sier kommunikasjonsrådgiver Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe.

– Fikk plutselig øye på ham

Hendelsesforløpet fremstår fortsatt uklart for moren.

I ankomsthallen ventet morfaren intetanende. Plutselig så han barnebarnet sammen med en mann, trolig en passasjer fra flyet, forteller moren.

Gutten hadde ikke lenger reiser alene-skiltet rundt halsen. Det var lagt i sekken.

Men med seg hadde han den store kofferten som var hentet fra bagasjebåndet.

– At den fremmede mannen har rukket å hente ut bagasjen med ham tyder på at det er gått en del tid. Uansett hvilken hensikt denne passasjeren hadde, er det fortsatt skremmende å tenke på, sier Pettersen.

Moren har mange spørsmål.

– Hvorfor ble det ikke oppdaget at gutten tok av seg skiltet? Hvor var de som skulle se etter ham på flyet og hvor var flyplasspersonalet som skulle følge ham frem til morfar?

Svikt i overleveringen

– Ut ifra den informasjonen vi har på nåværende tidspunkt ser det ut til å ha vært en menneskelig svikt ved overlevering mellom flypersonell og bakkepersonell ved ankomst i Bergen, sier kommunikasjonsrådgiver Lina Lindegaard Carlsen.

Informasjonen fra flyselskapet tilsier at gutten har gått ut av flyet med øvrige passasjerer uten at dette ble oppfattet av de som jobbet om bord – og har på den måten gått forbi bakkerepresentanten som sto klar for å hente ham.

– Bakkerepresentanten registrerte flere familier med barn som gikk av flyet, men ingen av barna med skilt rundt halsen, sier hun.

Rutinen er slik:

Følgeperson må først identifisere seg med gyldig ID overfor bakkepersonellet på flyplassen og være til stede på flyplassen helt til flyet har tatt av.

En bakkerepresentant som jobber på flyplassen følger så barnet fra gate, helt ut og inn i flyet. Derfra overtar kabinbesetningen ansvaret.

Ved ankomst skal kabinpersonalet overlevere barnet til bakkerepresentanten som står klart utenfor flyet. Denne følger så barnet inn på flyplassen til ankomst-området, hvor de møter den voksne som skal hente.

Vedkommende er da nødt til å identifisere seg med gyldig ID for å hente barnet før avreise fra flyplassen.

Flyr hjem mandag

Mandag er planen at seksåringen skal fly hjem alene, forteller Susanne Yvonn Pettersen til VG søndag kveld.

Hun forteller at hun har fått telefon med beklagelse og bistand fra flyselselskapet.

– Jeg har snakket med mine kolleger som mandag skal følge og ta vare på gutten ved hjemreisen. Vi kan forsikre om at han er i gode hender og vil bli godt ivaretatt hele veien hjem til mor. Vi håper å kunne gjenoppbygge tilliten fra mor, som vi med rette mistet her, sier Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe.

Filmen nordlyset fra flyet – se video:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger