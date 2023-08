KØ: VG så køen da DFDS-fergen ankom Oslo fredag formiddag. DFDS sier at dagens system allerede gir kø, og at den vil bli mye verre, hvis også Color Line skal levere sine gjester omtrent samtidig.

Advarer mot kø og bilkaos i Oslo

Color Line og DFDS advarer sterkt mot Raymond Johansen-byrådets forslag om å flytte Color Line sammen med DFDS på Vippetangen, midt i Oslo sentrum.

– I en fersk trafikkanalyse fastslås det at det vil oppstå kø i opp mot to og en halv time i det lokale veinettet etter ankomst dersom de to utenriksrutene samlokaliseres ved Vippetangen, noe som vil bety daglig trafikkaos i sentrum, advarer Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon i Color Line til VG.

Det rødgrønne byrådet i Oslo innstiller overfor bystyret på at utenriksfergene i Oslo skal samles på Vippetangen.

Det betyr at Color Line skal flyttes fra sin fergeterminal på Filipstad, sydvest for Aker Brygge, og samlokaliseres med DFDS-terminalen ved Vippetangen, sydvest for Operaen.

–Byrådet i Oslo har lenge arbeidet for et mest mulig bilfritt sentrum. Men her foreslår det samme byrådet en kraftig økning i trafikken ved Vippetangen og Kvadraturen, noe som vil gå på tvers av hensynet til gående og syklende og planene om å revitalisere området til glede for byens befolkning, sier Brynhildsbakken.

VIL HA NY RUNDE: Brynhildsbakken sier det er så mange svakheter ved byrådets plan, at den må gjennomgås på nytt.

Color Line frakter alene en million passasjerer, 75.000 biler og gods tilsvarende 50,00 trailer hvert år, som vil komme på toppen av den eksisterende passasjer- og godstrafikken til DFDS.

I dag kommer både DFDS-fergen og Color Line-fergen til Oslo klokken 10.00 på formiddagen.

– Er ikke plass

Brynhildsbakken sier det er nøye planlagt.

– Det er lite rom for å justere rutetidene til utenriksfergene, siden de både må komme etter morgenrushet på veiene i Oslo, som varer frem til klokken 0900 og gå før ettermiddagsrushet starter kl. 1500. I tillegg vil en forskyvning i Oslo måtte føre til en tilsvarende forskyvning i Kiel, og dermed skape utfordringer også der.

– FÆRRE TIL NORGE: – En uheldig effekt kan være at mange vil vegre seg for å velge sjøveien til Oslo dersom deres første møte med byen skal være å stå i et par timers kø ved ankomst, sier Color Line-direktøren.

Trafikkorken han viser til, fremkommer i en rapport som rådgivningsselskapet Cowi har laget for Oslo Havn.

– Utredningene i denne saken har så langt vist at det ikke er plass på Vippetangen til en fungerende terminal for den samlede aktiviteten til DFDS og Color Line, sier han.

Detaljer fra rapporten kan du lese her:

Info Cowi skriver at de har laget en tidsstudie hvor den første fergen ankommer kl. 10.00 og den andre klokken 10.30. «Når den første fergen ankommer Vippetangen klokken 10.00 kjører mange biler av fergen mot veisystemet ved Akershusstranda. Etter 10–15 minutter fylles veinettet fra Grev Wedels plass seg helt tilbake til fergen i kaiområdet. Etter dette kjører bilene av fergen saktere, grunnet køen i veisystemet. En halvtime etter at den første fergen ankommer drøyt to tredjedeler av alle kjøretøy avviklet ut av fergen. På dette tidspunktet ankommer også ferge nummer to, og da er det totalt 509 kjøretøy som venter på å kjøre av en ferge. Det avvikles deretter rundt 60- 70 kjøretøy per kvarter av fergene til fergene er tømt. Den totale tømmetiden for de to fergene varierer noe fra beregning til beregning. Men grovt sett kan si det tar rundt 45–60 minutter å avvikle én ferge og 2,0-2,5 timer for to ferger. Hovedgrunnen til at ferge nummer to tar lengre tid er at veinettet mellom kaia og Grev Wedels plass ikke står ledig når fergen ankommer kaia.» De fremholder at justering av signalanlegg i veikryss kan redusere køene noe. Vis mer

BÅTTETT: Ikke bare skal de to fergeterminalene flyttes til Vippetangen: Her ligger også cruishavna, på innsiden av den planlagte nye fergeterminalen. Bildet er tatt fra Opera-siden.

Brynhildsbakken viser til hvordan den delen av indre havn har blomstret med Vippa og Salt.

Byrådet argumenterer også for at samlokalisering vil kutte klimautslippene.

Brynhildsbakken rister på hodet.

– Realiteten er at klimautslippene kommer til å øke hvis DFDS og Color Line skal samlokaliseres på Vippetangen.

– Hvorfor?

– Kø gir lokale utslipp. Og med for liten plass til å håndtere godstransporten, vil mye av denne overføres til vei.

OPERA-UTSIKT: Fra den planlagte fergeterminalen, ser man rett inn på Operaen. – Disse planene er umodne, og vi håper bystyret sørger for bedre og bredere utredning der også aktører fra reiselivet, miljøorganisasjonene og transportnæringen blir aktivt inkludert, sier Brynhildsbakken.

– Svært bekymret

Det bekrefter salg- og markedsdirektør Geir Kluge Heiermo i FREJA, et av de store transportselskapene i Norge.

– Vi er svært bekymret over konsekvensene av samlokaliseringsplanene. Det blir for liten plass og området satt av til løstrailere. Et naturlig alternativ vil bli å ta godset tilbake på veien og kjøre trailere fra Tyskland til Norge. Jernbane kan også være aktuelt, men det fungerer per i dag mye dårligere og tar mer tid.

Han sier tid er ekstremt viktig.

– Color Line er verdens største skip med lastebildekk, hvor vi får varene raskt og trygt frem rett inn til Oslo. Vi frakter også medisiner, som må raskt frem.

Les mer om løstrailer-utfordringen her:

Info En betydelig andel av godstrafikken på fergene, samlet anslått til 50 000 trailere, skjer uten sjåfører og sjåførhus, såkalte løstrailere. Traileren kommer altså uten sjåfør og sjåførhus/trekkvogn. Sjåfør venter ved fergeterminalen i Oslo. Sjåførhuset kobles på når fergen kommer til terminalen i Oslo. Det er mange slike løstrailere og både Color Line og Freja sier at utredningene viser at plassen satt av til løstrailere er altfor liten. – Løstrailere er en voksende del av godstransporten, både på grunn av sjåførmangel og klimahensyn, og i Kiel kan lasten i tillegg komme via tog fra store deler av Europa Når godset kommer til Oslo, trekkes det ut av fergen og møtes av sjåfør og førerhus, som kobles på. Utfordringen er at det bare er satt av 28 plasser til slike løstrailere for den nye terminalen, mens det samlede behovet er på 150–160. Det vil tvinge mange transportselskap til å overføre godset til vei, sier Brynhildsbakken. Vis mer

Rutedirektør Kim Heiberg i DFDS sier de også er sterkt kritisk.

– Hvis det skal ta to til to og en halv time å gjøre plassen fri, så må planene endres, som gjør at biler, gods og gjester kommer seg raskere ut. Vi har allerede i dag store utfordringer med å få biler og gods raskt ut og med to ferger omtrent på samme tid, vil problemene bli enda større. Det er ikke god kundeservice og gir ikke noe godt førsteinntrykk når man kommer til Oslo og Norge, sier han.

Her er en uenighet til:

Info Byrådet argumenterer med at når Color Line-terminalen fjernes, kan inntekter fra by- og næringsutvikling ved Hjortneskaia på Filipstad, «være med på å finansiere en god terminal på Vippetangen». Det bestrider Color Line på det sterkeste. – Det er ikke mulig å etablere en god fellesterminal, fordi det rett og slett er for liten plass. Når det gjelder kostnadene, er det estimert at etablering av underjordiske p-plasser og 28 oppstillingsplassene for løstrailere på Vippetangen vil koste nærmere to milliarder kroner, sier Color Line-direktør Brynhildsbakken: – I tillegg kommer kostnadene for et nytt terminalbygg, kaianlegg og øvrige funksjoner. De totale kostnadene vil derfor komme på nivå med tomteverdien på Filipstad, hevder han. Vis mer

Rina Mariann Hansen (Ap, byråd for næring og eierskap i Oslo, sier det har vært viktig for byrådet å veie ulike hensyn mot hverandre.

– En samlet terminalløsning vil naturlig nok gi mer trafikk i ett område og mindre i et annet, men den totale trafikken vil være den samme. Trafikkanalysen viser at veisystemet har tilstrekkelig kapasitet og med justeringer i signalsystemene og tilpasninger i fergenes driftskonsepter vil det være en akseptabel trafikkflyt ut av terminalområdet.

STÅR PÅ SITT: Rina Mariann Hansen (Ap, byråd for næring og eierskap i Oslo, forsvarer samlokalisering.

Hun sier det også gjelder for byutvikling, veitrafikk og klimautslipp.

– Vi vurderer de samlede effektene for hele byen over tid. Med en samlet løsning på Vippetangen får vi mange nye boliger og grøntarealer på Filipstad og en fremtidig godshavn på Kongshavn som vil gi store klimagassreduksjoner gjennom mer sjøtransport. Dette er noe av grunnen til at blant annet Kystverket og Klimaetaten fraråder Kongshavn som fergeterminal.

Hun sier de står på sin beslutning.

– Når vi foreslår en samlet terminal, så er det en helt ny situasjon for både kommune og de to fergeselskapene. Med områdereguleringen som ligger fast på Filipstad, ville Color Line uansett fått dagens areal redusert med hele 33 prosent. Når bystyret har fattet sin beslutning, forutsetter jeg at alle parter samarbeider om et best mulig resultat for den løsningen som velges, sier hun.

GRØNNE LUNGER: – Vi er opptatt av at Vippetangen skal bli et attraktivt sted med kunst, kultur, bevertning, grønne lunger og aktiviteter som gjør Oslo til en enda bedre by for både innbyggere og besøkende. Fergene vil bidra til økt tilstrømming av mennesker til Vippetangen og det vil gi økt byliv i området året rundt, fremholdt byråd for byutvikling i Oslo, MDGs, Arild Hermstad, da planen ble presentert. Her sammen med byrådskollega Sirin Stav.

Høyres vei

Høyres byrådslederkandidat, Erik Lae Solberg, deler kritikken fra ferjeselskapene.

FERJENE UT AV SENTRUM: Eirik Lae Solberg vil samle ferjetrafikken på Kongshavn, syd for sentrum, ved Mosseveien.

– Alle som har vært i Kvadraturen og Vippetangen vet at veikapasiteten er veldig begrenset. Cowi-rapporten forteller at det vil bli mye mer biltrafikk og tungtransport i sentrum ved samlokalisering. Det er stikk i strid med det tverrpolitiske ønske om å redusere biltrafikken i sentrum.

Høyre har et eget forslag.

– Vi mener Kongshavn er et mye bedre sted, og at det er mulig å samlokalisere en ferjeterminal der med eksisterende virksomheter. Biler og trailere kommer raskt og enkelt ut på riskveinettet. Med den løsningen samler vi havnevirksomheten på et sted og frigir Vippetangen og Filipstad til innbyggerne.

Kongshavn er området syd for Sørenga, ved Mosseveien.