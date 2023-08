ETTERFORSKES: En hardt skadet nordmann ble berget fra en seilbåt utenfor kysten av Sør-Amerika.

Seilbåt-dramaet: Etterlyst nordmann tidligere dømt for kokainseilas

Sammen med to andre menn forsøkte han blant annet å smugle inn over 49 kilo kokain via en seilbåt på 90-tallet.

Mannen er nå internasjonalt etterlyst for drapsforsøk rettet mot en medpassasjerer på en norsk seilbåt i Atlanterhavet.

Hendelsen skal ha skjedd utenfor kysten av Sør-Amerika, og Kripos er koblet inn i saken.

Ifølge mannens forsvarer erkjenner han ikke straffskyld.

Narkodømt

Mannen som nå er siktet og etterlyst, har to ganger tidligere blitt dømt for narkotikakriminalitet.

På begynnelsen av 90-tallet ble han dømt til åtte års fengsel for å ha innført over 60 kilo hasj fra Tyskland til Norge over flere år.

Deretter ble han på starten av 2000-tallet dømt for narkotikakriminalitet som også involverte en seilbåt.

Kokainseilas

Sammen med to andre menn forsøkte han på slutten av 1990-tallet å frakte over 49 kilo kokain fra Trinidad til Norge. Ifølge dommen ble båten stoppet av politiet i Nordsjøen.

I retten erkjente mannen straffskyld, og han tilsto da politiet tok ham og de to andre mennene på fersk gjerning i Nordsjøen.

Ifølge dommen var beslaget på over 49 kilo kokain det største beslaget av sitt slag i Norge på det tidspunktet. Den nå etterlyste mannen ble dømt til 13 og et halvt års fengsel.

Mennene forklarte i retten at de befant seg på båten fordi de var truet på livet som følge av narkotikagjeld i Trinidad.

Erkjenner ikke straffskyld

Den nå siktede og etterlyste mannen erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, opplyser hans norske advokat Øyvind Bratlien til VG.

Forsvareren skriver i en SMS til VG at han ikke kjenner til de eldre dommene.

– Jeg begynte på jusen i år 2000 og har ingen kjennskap til de gamle dommene. Jeg har heller ikke tilgang til disse eller fått oversendt noe straffe- og bøteregister, hvilket jeg tolker dit hen at Kripos ikke anser dette som relevant, skriver han.

Vet ikke hvor han er

Ifølge Kripos vet de hvor mannen nå befinner seg.

– Kripos er i dialog med det aktuelle landet han befinner seg i, for å få ham tilbake til Norge. Vi ønsker ikke å si hvilket land dette er, fordi vi mener det ikke vil gagne etterforskningen at dette blir kjent, sier politiadvokat Anja Perminow Straand i Kripos til VG tirsdag.

Mannen som skal ha blitt forsøkt drept får helsehjelp i Norge og har blitt avhørt av politiet.

Vedkommende ble etter en omfattende redningsaksjon først fraktet til sykehus i Fransk Guyana.

En vaktleder ved redningstjenesten i Fransk Guyana sier til VG at mannen var rundt 800 kilometer fra land da han varslet ved hjelp av en satellitt-telefon. Det tok nesten 24 timer før han var trygt fremme på sykehus.

Begge personene som skal ha vært involvert i hendelsen er kjent for norsk politi fra før. Saken etterforskes i Norge.

