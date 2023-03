To personer siktet for drapsforsøk etter voldshendelse i Mo i Rana

Politiet pågrep i går en kvinne og en mann i 30-årene i forbindelse med at en kvinne ble funnet alvorlig skadd på en privat adresse i Mo i Rana i forrige uke.

Politiet mistenkte ut fra funn på åstedet at kvinnen var blitt utsatt for vold. De to personene som er pågrepet, er siktet for drapsforsøk.

– Jeg kan ikke gå i detaljer på vurderingen rundt det ennå, men omfanget av skadene fornærmede er påført og måten det ser ut til at de er påført på er en sentral del av vurderingen for at vi foreløpig har siktet dem for drapsforsøk, sier politiadvokat Joachim Nymann til VG.

Han forklarer at det har pågått en omfattende etterforskning fra de fikk melding om hendelsen 22. februar og frem til nå.

– Det er mange spor vi har fulgt opp, men det gjenstår også mye etterforskning. På bakgrunn av den samlede etterforskningen så langt har vi funnet grunnlag for å sikte og pågripe de to som altså ble pågrepet i går, opplyser Nymann.

Elden: - Ikke erkjent seg skyldig

De to ble pågrepet hver for seg og uten dramatikk, skriver politiet i en pressemelding onsdag.

Kvinnen ble pågrepet i Mosjøen og mannen i Steinkjer i Trøndelag.

Politiet ønsker verken å si noe om hvilke relasjon som er mellom de to siktede, eller mellom dem og kvinnen politiet mener de har utøvd vold mot.

Den siktede kvinnen ble onsdag framstilt for varetektsfengsling. Der fikk politiet fått rettenes medhold i at hun skal varetektsfengsles i fire uker med brev og besøksforbud, og to uker i full isolasjon.

Den siktede mannen vil bli framsatt for varetektsfengsling torsdag. Ifølge hans advokat John Christian Elden har han ikke erkjent seg skyldig i det han er siktet for.

– Men hans skal først i avhør i morgen, og jeg kan derfor ikke kommentere hans forklaring nå, skriver Elden i en tekstmelding til VG.

Tilstanden har forhindret avhør

Kvinnen som er siktet sitter ifølge politiet i avhør onsdag ettermiddag.

– Hun ga en kort forklaring i fengslingsmøtet i dag, og blir formelt avhørt av politiet mens vi snakker nå, sier Nymann.

VG har så langt ikke kommet i kontakt med hennes forsvarer Farid Bouras.

Heller ikke den fornærmede kvinnen er avhørt. Politiet opplyser at de håper det kan skje i nær fremtid.

– Skadeomfanget er av en slik art at fornærmede ikke har vært i en tilstand som har gjort det mulig å innhente forklaring fra henne i dag, sa Nymann til VG den 22. februar, dagen etter at kvinnen ble funnet.

Politiadvokaten forklarer onsdag at det fremdeles er fornærmedes tilstand som er årsaken til at avhør ennå ikke er gjennomført av henne. Han ønsker likevel ikke gå i detaljer rundt hennes helsetilstand.