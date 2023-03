FØLGER MED: Aksjonistene fulgte med på pressekonferansen mens de satt ute under den pågående demonstrasjonen.

Fosen-aksjonistene: − Vi kommer til å fortsette i morgen!

Ella Marie Hætta, aksjonist i Fosen-demonstrasjonen, sier til VG at demonstrantene har mistet tillit til statsråd Terje Aasland.

– Vi har mistet vår tillit til at Terje Aasland er riktig mann til å løse denne saken for lenge siden, sier Ella Marie Hætta.

Hætta påpeker at Terje Aasland ennå ikke har anerkjent at det foregår et pågående menneskenskerettighetsbrudd.

– Vi hører at Aasland beklager, det har ikke skjedd før, men det å anerkjenne at det er et pågående menneskerettighetsbrudd er fortsatt vanskelig for ham, sier Hætta.

Aksjonen fortsetter

Elle Nystad, prosjektleder for Fosen-demonstrasjonen, sier til VG at aksjonen fortsetter i morgen til tross for beklagelsen til statsråd Terje Aasland (Ap).

– Så lenge dem ikke klarer å anerkjenne at det er et pågående menneskerettighetsbrudd, og fordi de ennå ikke har konkrete tiltak, fortsetter vi aksjonen i morgen, sier prosjektleder for Fosen-demonstrasjonen og leder for NSR-Nuorat, NSR-Nuorat,NSR-Nuorat er Ungdomsutvalget til NSR, som står for Norske Samers Riksforbund. NSR er en norsk-samisk kulturorganisasjon etablert i 1968 som ei landssammenslutning av lokale sameforeninger (snl) Elle Nystad, til VG.

Sametingspresident Silje Karine Moutka (NSR), energiminister Terje Aasland (Ap) og landbruksminister Sandra Borch møtte torsdag pressen rett etter krisemøtet i den betente Fosen-saken.

På krisemøte skal Terje Aasland ha beklaget for håndteringen av Fosen-saken.

– Det er umenneskelig at det tok så lang tid. Det måtte 507 dager før Fosen-samene fikk en beklagelse. Når de har stått i denne kampen i 20 år, så er det alvorlig at det kommer først nå, sier Nystad.

– Sjokkerende

Videre er Elle Nystad tydelig på at aksjonistene ønsker en anerkjennelse av regjeringen om at det foregår et pågående menneskerettighetsbrudd.

– Jeg syns det er helt sjokkerende Terje Aasland ikke klarer å anerkjenne at vi har et pågående

menneskerettighetsbrudd i Norge. Han svarer ikke når pressen spør om det. Det syns jeg er veldig alvorlig og skremmende, sier Nystad.

Partileder i Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, sier i en pressemelding at beklagelsen ikke holder.

– Dersom denne beklagelsen skal ha reell betydning så trengs nå konkret oppfølging og handling raskt. Aasland kan for eksempel sørge for at vindturbinene skrus av inntil menneskerettighetsbruddet er brakt til opphør, skriver MDG i pressemeldingen.