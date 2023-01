DØDE: Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) døde i Spydeberg natt til søndag 8. januar. Politiets hovedhypotese er at de døde av overdose. Politiet har siktet mannen de ble funnet hos for uaktsomt drap. Her arbeider kriminalteknikere på stedet.

Frykter folk ikke tør å ringe nødnummeret ved overdose

– Hvis folk ikke kontakter nødetatene ved overdose-situasjoner fordi de er redde for å bli straffeforfulgt, frykter jeg at flere liv kan gå tapt.

Det sier Arild Knutsen, styreleder i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

Han har i en årrekke arbeidet for rusmiddelbrukeres rettigheter og for endringer i den norske ruspolitikken.

Knutsen frykter nå at det etterlatte inntrykket i rusmiljøet nå er at man bør kvie seg for å kontakte nødetatene dersom noen i nærheten tar en overdose.

Mann siktet

Etter at tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen ble funnet døde natt til søndag 8. januar, trolig etter en overdose, ble en mann i 20-årene siktet i saken.

Det var hjemme hos ham de 16 år gamle jentene ble funnet.

Mannen i 20-årene er siktet for uaktsomt drap og er varetekstfengslet i fire uker.

Han nekter straffskyld.

Knutsen kjenner ikke til hvorfor mannen har fått status som siktet, og sier det kan være spesielle omstendigheter i den aktuelle saken som gjør at det er riktig å sikte mannen.

Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN).

– I utakt

Arild Knutsen i FNH frykter likevel for hvilke signaler Spydeberg-saken kan sende.

Han viser til den såkalte «barmhjertig samaritan»-loven som ble vedtatt i 2021.

Den går ut på at den som tilkaller hjelp i en akutt nødssituasjon, som for eksempel ved en overdose, ikke skal risikere å bli straffeforfulgt for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

– Det etterlatte inntrykket fra politiets håndtering er at man bør kvie seg for å ta kontakt med nødetatene i situasjoner hvor det oppstår overdoser. Da er politiet i utakt med det som ble vedtatt av Stortinget 3. juni i 2021, sier han.

Selv om det kan foreligge gode grunnen til å sikte mannen i 20-årene, etterlyser Knutsen en tydelig beskjed fra politiet.

– Men det bør uansett komme et signal om at man alltid skal ringe nødtelefonen uten å være redd for konsekvensene, avslutter han.

FORSVARER: Knut Ditlev-Simonsen forsvarer mannen i 20-årene.

Forsvarer: – Enig

Den siktedes mannens forsvarer, Knut Ditlev- Simonsen, sier han støtter Arild Knutsens uttalelser.

– Jeg er enig i det Knutsen sier, og mener politiet bør gå ut med mer informasjon i denne saken.

Den siktede mannen i 20-årene har ikke anket varetektsfengslingen. Tidligere har hans forsvarer sagt at mannen er innstilt på å samarbeide med politiet.

Politiet med klar oppfordring

Assisterende enhetsleder i felles enhet for påtale i Øst politidistrikt, Morten Reppen, har en klar oppfordring til de som frykter for å ta kontakt med nødetatene.

– I situasjoner hvor liv og helse står på spill, er det viktig at frykt for strafferettslige reaksjoner ikke fører til at noen unnlater å varsle myndighetene, sier Reppen.

Han presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om Spydeberg-saken.

– I Øst politidistrikt skal ingen straffes for bruk og/eller besittelse av mindre mengder narkotika når de kontakter myndighetene for hjelp til seg selv eller andre i en akutt nødssituasjon der liv og helse står på spill.

Reppen understreker at å redde liv er nødetatenes førsteprioritet.

– I slike situasjoner skal politiet ikke straffeforfølge en som varsler for bruk og/eller besittelse av mindre mengder narkotika, og det er heller ikke politiets praksis i dag.

En annen mann er siktet for å ha solgt narkotika til jentene og for å ha hensatt hensatt Å «hensette» i denne sammenheng kan bety at siktede kan ha sørget for at jentene ble hjelpeløse gjennom for eksempel rus.jentene i hjelpeløs tilstand.

Mannen nekter straffskyld.

En tredje jente i tenårene overlevde og ble sendt til sykehus. Hennes bistandsadvokat har sagt til VG at jenta er knust og fortvilet.

Etterlyser stoff-informasjon

Forsvarer Ditlev-Simonsen understreker også at politiet bør være åpne rundt hva slags stoff jentene kan ha inntatt.

Det samme etterlyser Knutsen.

– Det er et tungt og alvorlig rusmiljø i Spydeberg og jeg mener det er viktig at politiet går ut med hvilke indikasjoner de har på type stoff, slik at folk kan ta forbehold, sier Knutsen.

– Vil ikke bidra til spekulasjoner

Så langt har politiet ikke villet kommentere hva slags type narkotisk stoff det kan være snakk om.

– Når det gjelder type narkotika, ønsker vi ikke å bidra til spekulasjoner og vil derfor avvente med å kommentere dette til den endelige obduksjonsrapporten foreligger, har politiadvokat Benedicte Granlund sagt i en uttaelse.

– Politiet har en formening på bakgrunn av opplysninger i saken, men ikke det fulle og hele bildet. En endelig obduksjonsrapport vil gi det konkrete svaret, fortsetter Granlund.

I en pressemelding skriver politiet at de har avhørt et tosifret antall vitner i saken.