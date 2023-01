PÅ PLASS: Nødetatene er på plass i Oscars gate i Oslo, hvor den tyske ambassaden holder til.

Undersøker mistenkelig brev ved den tyske ambassaden i Oslo

Bombegruppen er i gang med å undersøke brevet som ble funnet fredag formiddag.

Politiet ble kontaktet klokken 12.51 av den tyske ambassaden i Oslo, som hadde funnet et mistenkelig brev.

Det opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

– Det er mistanke om at brevet skal inneholde pulver. Bombegruppen undersøker brevet. Vi har ikke grunn til å tro at det kan være noe farlig per nå, men vi må ta det alvorlig og sjekke det ut, sier han.

Politiet har så langt ikke detaljer om hvordan brevet har kommet til ambassaden.

– Det er ingen som har følt seg uvel, sier Stokkli.