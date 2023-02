BODØ FENGSEL: I dette fengselet har fire innsatte tatt livet sitt i en toårsperiode.

Varslet etter selvmord: − Tragisk, rett og slett

Etter to selvmord i Bodø fengsel på under et halvt år, varslet Tilsynsrådet sin bekymring. Året etter tok to nye innsatte livet sitt.

«Det har utviklet seg et tøffere miljø i fengslene over tid, som er beskrevet både av ansatte og innsatte. (...) Det har vært flere voldshandlinger i fengselet og flere selvmord og selvmordsforsøk.»

Slik beskrev Tilsynsrådet situasjonen i Bodø fengsel sommeren 2021. De var bekymret for utviklingen.

«Vi ser oss derfor nødt til å løfte dette opp til dere for at disse forholdene skal tas alvorlig og få gjort noe med det», skrev medlemmene.

Brevet ble sendt til Kriminalomsorgen region nord, som har ansvaret for straffegjennomføringen i Bodø fengsel.

På dette tidspunktet hadde to menn tatt livet sitt i fengselet i løpet av få måneder.

Året etter, i 2022, tok to nye personer livet sitt her.

TILSYNSRÅD: Cathrine Albrigtsen, Mailen Evjen og Espen Erichsen Øverland er tre av medlemmene i Tilsynsrådet i region nord. De har flagget sin bekymring for Bodø fengsel.

– Tragisk

I norske fengsler samarbeider kriminalomsorgen og helsetjenesten. Tilsynsrådet i region nord mener at de innsatte som soner i Bodø fengsel har begrenset tilgang til helsetjenester, særlig psykisk helsehjelp.

Tilbake i 2021 henvendte medlemmene seg derfor til Statsforvalteren med bekymring. Statsforvalteren har ansvar for å føre tilsyn med helsetjenesten i fengselet.

«Vi har over lengre tid stilt spørsmål ved, og vært bekymret for om innsatte som har behov for psykisk helsehjelp får tilgang til dette i forsvarlig utstrekning når de behøver det», sto det i bekymringsmeldingen.

– Da vi sendte meldingen hadde det vært flere selvmord og selvmordsforsøk, sier Mailen Evjen, et av medlemmene i Tilsynsrådet, til VG.

Bodø fengsel er et høysikkerhetsfengsel for menn med plass til 56 innsatte, ifølge Kriminalomsorgens nettsider.

I bekymringsmeldingen til Statsforvalteren sto det:

«Vi har også blitt fortalt, både ved sist tilsyn og tidligere, at to av personene nevnt ovenfor i forkant uttrykkelig hadde gitt beskjed om at de trengte psykisk helsehjelp uten at de fikk dette.»

– Det syns vi er tragisk, rett og slett, sier Evjen.

VARSLER SELV: Helsetjenesten varsler selv alvorlige hendelser til Statsforvalteren eller Helsetilsynet.

Fylkeslegen: Ikke mottatt varsel

Tilsynsrådsmedlemmene lurer nå på om Statsforvalteren har iverksatt tilsyn med helsetjenesten som følge av at fire personer har tatt livet sitt i en toårsperiode.

Det har den ikke, forteller fylkeslege Morten Juul Sundnes til VG.

– Vi har ikke mottatt varsel på disse enkeltsakene, sier han.

Det er heller ingen automatikk i at selvmord meldes til Statsforvalteren, forteller Juul Sundnes.

– Vi har ikke plikt til å varsel i slike saker, men dersom vi ser at det er gitt mangelfull eller feil behandling varsler vi selv til Statsforvalteren eller Helsetilsynet, skriver Anette K. Solli Finnset-Thuv, konstituert avdelingsleder for Helseavdelingen i Kriminalomsorgen i Nordland.

VARSLET ÉN SAK: Nordlandssykehuset har meldt én sak om innsatte videre i perioden 2021–2022. Det er uvisst hva slags sak dette dreier seg om.

VG har spurt både Nordlandssykehuset og Bodø kommune, som har ansvaret for henholdsvis spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i fengselet om de har meldt disse fire selvmordene videre til tilsynsmyndighetene.

– Nei, Bodø kommune har ikke varslet, svarer Finnset-Thuv.

– Vi har meldt én hendelse i denne perioden knyttet til innsatte i fengsel, skriver Randi Angelsen, kommunikasjonsdirektør i Nordlandssykehuset i en e-post til VG.

Sykehuset oppgir ikke om dette er et av selvmordene, eller om det dreier seg om en annen type sak.

– Av hensyn til taushetsplikt, kan vi ikke gi ytterligere identifikasjon, skriver Angelsen.

Fire selvmord - én tilsynssak

VG har fått innsyn i fire tilsynssaker mot helsetjenesten i fengselet i perioden 2021-2022. Én av disse handler om et selvmord begått i 2021. Saken ble klaget inn av en pårørende.

Konklusjonen var at den innsatte hadde fått forsvarlig helsehjelp og at helsetjenesten ikke hadde brutt loven i saken.

FYLKESLEGE: Morten Juul Sundnes.

Statsforvalteren kan på eget initiativ iverksette tilsyn med en helsetjeneste. Planen for hvilke tilsyn som skal føres i 2023 er enda ikke lagt, sier Juul Sundnes.

I desember skrev VG at 69 personer har tatt livet sitt i norske fengsler de siste 15 årene. Over halvparten av disse hadde kjent selvmordsfare, ifølge VGs kartlegging.

Juul Sundnes kan ikke svare på om Statsforvalteren i Nordland vil foreta seg noe overfor helsetjenestene i Bodø fengsel, men sier:

– Noen av opplysningene i VGs artikkel gir grunn til bekymring, sier han.

Etter at Tilsynsrådet sendte sin bekymringsmelding i 2021 har tilstedeværelsen av helsepersonell i fengselet økt, ifølge fylkeslegen.

– Vi har derfor hatt forhåpninger om at det å få funksjonene etablert inne i fengselet til faste tider skulle bidra til å løse det som tilsynsrådet tok opp i sitt brev.

BODØ FENGSEL: Et høysikkerhetsfengsel for menn med plass til 56 innsatte, ifølge Kriminalomsorgens nettsider.

– Jobber motstrøms

Mens Statsforvalteren og Helsetilsynet skal føre tilsyn med helsetjenester i norske fengsler, er det Tilsynsrådet som skal føre tilsyn med selve fengslene.

VG har tidligere omtalt at ordningen er sterkt kritisert.

Blant annet kan Tilsynsrådet verken sanksjonere eller komme med pålegg dersom det finner feil. Det får heller ikke tilgang på taushetsbelagte opplysninger, og det er ingen automatikk at rådet varsles når det skjer selvmord i norske fengsler.

I praksis føres det derfor ikke eksternt tilsyn med kriminalomsorgen etter selvmord, mener medlemmene i Tilsynsrådet region nord.

– Vi jobber motstrøms. Vi ser at jobben vår trengs, men vi har ikke myndighet til å få gjort noe. Det blir få endringer, sier Tilsynsrådsmedlem Cathrine Albrigtsen til VG.

Tilsynsrådet har løftet en rekke bekymringer i sine årsrapporter de siste årene, blant annet at miljøet bak murene blir hardere, at de innsatte er for psykisk syke til å sone, at bemanningen er for lav og at aktivitetstilbudet er for dårlig.

Kriminalomsorgen: Krevende budsjetter

Tilsynsrådet mener også at kontaktbetjentordningen ikke fungerer etter hensikten. En av kontaktbetjentens hovedoppgaver er å motivere den innsatte til å arbeide konstruktivt med sitt opphold i fengselet.

– Vi har ved flere anledninger tatt opp at innsatte over tid ikke får kontakt med kontaktbetjenten, eller ikke vet hvem dette er, sier Tilsynsrådsmedlem Espen Erichsen Øverland til VG.

– Jeg kan ikke si at det aldri har skjedd, men nærmere omstendigheter vedrørende enkelthendelser kjenner jeg ikke til, skriver enhetsleder i Kriminalomsorgen Nordland, Mette Moe i en e-post til VG.

– Krevende budsjetter gjør bemanningssituasjonen vanskelig, men det medfører ikke at innsatte ikke har kontaktbetjent.

Den økonomiske situasjonen i fengselet er uten tvil krevende, skriver Moe, og legger til at dette får innvirkning på tilbudet til de innsatte.

– Vi mener likevel at bemanningen er tilfredsstillende, og at de innsattes ve og vel ivaretas på en måte som ikke går på kompromiss med sikkerhet, liv eller helse.

– Ugjennomtrengelig nåløye

Moe deler Tilsynsrådets bekymring for manglende behandling for psykiske lidelser til innsatte.

– Kriminalomsorgen Nordland opplever at nåløyet for å få innsatte inn i psykiatrien i mange tilfeller er nesten ugjennomtrengelig, og de gangene hvor fengslene faktisk klarer å få overført innsatte til helsevesenet, kommer de dessverre ofte i retur svært raskt, skriver Moe.

KLINIKKSJEF: Hedda Soløy-Nilsen

Nordlandssykehuset mener dog at spesialishelsetjenestetilbudet til innsatte i Bodø fengsel er godt.

– I løpet av 2022 har Psykisk helse- og rusklinikken mer enn doblet fysisk tilstedeværelse og tjenester i Bodø fengsel, skriver Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, i en e-post.

Hun legger til at innsatte har samme rett til helsetjenester og eksempelvis innleggelse på sykehus som den øvrige befolkningen.

– Det er fengselslege eller legevaktstlege som i disse situasjoner vurderer pasienten og henviser videre til akuttpsykiatrisk innleggelse.

Dersom vilkårene for å holde noen på tvang ikke foreligger, kan ikke sykehuset holde pasienten tilbake i sykehuset dersom pasienten ikke selv ønsker dette, understreker Soløy-Nilsen.

Hun skriver at lokalene gjør det umulig for psykologene å være til stede samtidig.

– Vi erfarer å ha et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten i fengselet.

Det siste selvmordet i Bodø fengsel skjedde i november 2022.