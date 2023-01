KJØRTE GJENNOM VEGGEN: Det er store materielle skader.

Bil har kjørt inn i vegg i parkeringshus

Én person, som satt i bilen, er lettere skadet, opplyser politiet.

Alle nødetatene rykket tirsdag ut til Fornebu senter i Bærum kommune etter at en bil har kjørt inn i og nesten gjennom en vegg.

Én person er lettere skadet, melder politiet, som undersøker årsaken til ulykken.

– Både vi, brann og ambulanse er på stedet. Det har skjedd inne i parkeringshuset til Fornebu Senter. Selve senteret evakueres ikke, vi har kontroll på situasjonen. Det er én person som får hjelp av helsevesenet. Airbag er utløst, og det er store materielle skader, men personen skal være bevisst, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Han sier at det dreier seg om en elbil, som brannvesenet nå har gjort strømløs.

– Slik vi forstår det er kun én person skadet, sier Stokkli.

Politiet sier like før klokken 15.30 at det er for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen.