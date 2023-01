KONTORISTER: Varaordfører Vebjørn Krogsæter (Sp), ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) møttes torsdag til kommunedelingsmøte i departementet.

Møtte statsråden i kommune-strid: Tror på mer penger

Ålesund har truet med å stoppe kommunedelingen, men etter å ha møtt kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), torsdag, tror ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) det kan komme mer penger fra staten.

Ålesund vedtok forrige uke å stoppe kommunedelingen med Haram, fordi regjeringen ikke har fortalt hvor mye de vil dekke av regningen.

Torsdag hadde ordføreren og varaordføreren møte med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i Oslo. Han sammenlignet saken med kommunenes coronautgifter, som staten endte opp med å dekke.

– Da vi behandlet coronautgifter i fjor var vi tydelig på at vi skulle stille opp for kommunesektoren og dekke alle nødvendige og direkte kostnader knyttet til corona. Det fulgte vi opp med mer enn 10 milliarder kroner, sier Gjelsvik.

– Nå er den politiske forpliktelsen fra regjeringen at vi skal dekke nødvendige og direkte kostnader knyttet til deling av kommuner og fylker, sier han.

Info Dette er saken Ålesund og Haram kommune ble sammenslått med tvang, men søkte om å få skille seg etter en folkeavstemning i tidligere Haram kommune i 2022. Regjeringen har sagt at de skal dekke direkte delingskostnader for fylker og kommuner og at disse utgiftene må være nøkterne. Striden står om tolkningen av direkte kostnader og hva som er nøkternt. Vis mer

Frykter full stans

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) varslet etter møtet at hun vil kalle inn til ekstraordinært kommunestyremøte om en til to ukers tid. Hun håper svaret på søknaden har kommet innen da.

– Det brenner oppe hos oss, sier Aurdal.

Etter planen skal Ålesund og Haram gjenoppstå som to nye kommuner ved årsskiftet neste år. Aurdal sier at det politiske flertallet i kommunestyret kan gå hardere til verks, hvis departementet ikke kommer med et raskt svar.

– Full stans i arbeidet, legge ned arbeidet. Det vet jeg at deler av opposisjonen har snakket om. Jeg har prøvd å unngå det, fordi jeg vil bli ferdig med kommunedelingen til årsskiftet neste år, sier hun.

En grunn til at det haster, er at det skal velges kommunestyrer i de to nye kommunene i september i år.

Kommunedelen Haram er markert med grønt.

Tror på mer penger

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lovet i fjor vinter at regjeringen «selvsagt» skulle ta hele regningen for kommunedeling.

I statsbudsjettet i høst satte derimot regjeringen bare av 200 millioner kroner. Ålesund og de tre fylkene som skal deles opp har totalt sendt inn regninger på over 800 millioner kroner.

– Ga Gjelsvik deg grunn til å tro at de kan bruke mer enn 200 millioner kroner i år?

– Ja, det må jeg si. Vi hadde ikke hatt denne dialogen hvis han hadde stått på at vi skulle få en fjerdedel av det vi søkte på. Corona-sammenligningen er en lettelse, både i at de klarer å finne mer penger hvis de vil – og at de holdt det de lovet, sier Aurdal.

HARAM OG ÅLESUND: Varaordfører Vebjørn Krogsæter (Sp) og Eva Vinje Aurdal (Ap) ledet før kommunedelingen hver sin kommune – Haram og Ålesund. Nå ber de om penger til å dekke regningen med å skape de samme kommunene på nytt igjen.

Høy prioritet

Gjelsvik vil torsdag ikke gi hverken konkrete tall eller datoer, men gjentar flere ganger at de skal dekke nødvendige og direkte kostnader – og sier at svaret kommer så raskt som mulig.

– Denne saken har høy prioritet hos oss. Det er en av sakene jeg er opptatt at vi får kvittert ut, slik at prosessene kan gå videre både i Ålesund kommune og de fylkene som skal deles, sier Gjelsvik.

– Kan dere bruke mer enn 200 millioner kroner i år?

– Vi har sagt at vi skal dekke nødvendige og direkte kostnader. Det er grunnlaget som ligger i søknadene vi baserer det på. Det er det som til syvende og sist skal være utgangspunktet for hva vi skal dekke, sier han.