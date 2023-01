AVDEKKET ULOVLIG PRAKSIS: Alem Girmay (68) søkte hjelp da han ble innkalt til 50 soners soning for flere ubetalte bøter.

Alem (68) fikk alarmen til å gå i Politi-Norge

Den eritreiske flyktningen Alem Girmay (68) skulle i fengsel fordi han ikke hadde råd til å betale bøtene han hadde fått. Saken hans førte til avsløringen om at flere tusen kan ha sonet fengselsstraff på feil grunnlag.

Alem Girmay kom til Norge som flyktning for rundt 25 år siden. Etter å ha brukt lettere stoffer i noen år, ble han etter hvert avhengig av heroin.

Han sier han har levd over tyve år på gaten i Oslo.

– Jeg visste aldri hvordan jeg skulle skaffe mat den neste dagen.

I perioden 2017 til 2019 fikk han fem bøter. Tre av dem gjaldt besittelse av mindre mengder narkotika.

I fjor høst ble han kalt inn til å sone 50 dager i fengsel på Ilseng i Stange. Han sier han ble rådvill da han fikk brevet fra Kriminalomsorgen om å møte til soning.

– Først visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Så kontaktet jeg Gatejuristen, som jeg hadde vært i kontakt med tidligere. Det er jeg glad for i dag.

Har du tips om denne saken? Kontakt VGs journalist her.

FÅR BEHANDLING: Alem Girmay (68) sier han ville blitt veldig syk om han hadde blitt sendt i fengsel.

Rettshjelpstiltaket Gatejurisen drives av Kirkens Bymisjon.

Der reagerte de på at en rusavhengig mann, uten lønnsinntekt og formue, måtte sone fengselsstraff for bøter han ikke hadde anledning til å betale.

Gatejuristen kontaktet Riksadvokaten, som ba statsadvokatembetene undersøke politiets praksis. En måned senere gikk alarmen hos landets øverste påtalemyndighet.

FIKK HJELP: Alem Girmay (68) kom til Norge som flyktning på begynnelsen på slutten av 90-tallet. I fjor høst var han nær ved å bli fengslet for soning av gamle ubetalte bøter.

21. oktober sendte Riksadvokaten ut meldingen om at kartleggingen hadde avdekket at mange saker om bøtesoning har blitt oversendt Kriminalomsorgen uten at sakene er behandlet i samsvar med kravene i loven.

Samme dag ble 22 personer løslatt fra norske fengsler.

– Jeg er veldig glad for at denne saken ble avdekket. Den har rammet mange, sier Alem Girmay til VG.

I midten av oktober - noen dager før Riksadvokaten hadde beordret alle bøtesonere løslatt fra soning - kom brevet om at statsadvokaten hadde omgjort politiets beslutning - og at Alem likevel ikke skulle fengsles.

Begrunnelsen var at det ikke forelå allmenne hensyn som tilsa at han skulle sone straffen.

Les også Stor kartlegging: Over 4000 har sonet fengselsstraff etter ulovlig saksbehandling BERGEN (VG) Flere tusen personer er de siste årene sendt i fengsel for soning av ubetalte bøter.

I dag bor 68-åringen i en kommunal leilighet på Lysaker. Det siste året har han gått på et heroinassistert behandlingsopplegg på Ullevål sykehus, der han får heroin to ganger daglig, syv dager i uken.

Livet er på en måte blitt stabilt for eritreeren, som har en voksen sønn i Norge.

– Å sone 50 dager i fengsel ville ødelagt meg både fysisk og mentalt. Jeg ville blitt veldig syk, om jeg ikke hadde fått heroin, sier han.

FORNØYD: Alem Girmay (68) er glad for at saken hans har ført til at bøtesoningspraksisen i Norge granskes.

Reglene er slik at dersom du ikke betaler en bot, kan det bestemmes at du skal sone i fengsel.

Ifølge loven skal dette bestemmes av påtalemyndigheten i politiet - en politiadvokat eller politifullmektig. Kartleggingen som ble iverksatt av Riksadvokaten, viste at beslutninger om fengsling i stor grad har vært tatt av politiansatte alene.

Les også Slo alarm om ulovlig soning – nå får politiet kritikk Kvinnen ble sendt i fengsel i 2017 fordi hun ikke klarte å betale bøter, men ble løslatt da advokaten slo alarm.

I tillegg krever loven at en person som ikke betaler en bot, må ha betalingsevne for at vedkommende skal kunne sendes til soning. Hvis personen ikke har betalingsevne, må det foreligge allmenne hensyn som tilsier soning.

Dette kan være i tilfeller der en person bøtelegges gjentatte ganger, og fengsling blir vurdert som nødvendig av forebyggende årsaker. Kravet om allmenne hensyn ble tatt inn i loven i 2015.

Info Begrunnelsen Dette var statsadvokatens begrunnelse for at Alem Girmay ikke skulle sone fengselsstraff for de ubetalte bøtene: Det er opplyst at botlagte deltar i programmet "Heroinassistert behandling" (HAB) ved Ullevål sykehus, og at han der får heroin to ganger om dagen. Det er grunn til å tro at han vil være en del av dette programmet i mange år fremover. Deltakelse i dette programmet vil være uforenlig med å sone 50 dager fengsel. Det at man deltar i dette programmet, kan neppe i sin alminnelighet medføre at enhver fengselsstraff ikke kan sones. Men når man også tar i betraktning at forholdene i nærværende sak i hovedsak fant sted så lang tid tilbake som i 2017, tilsier uansett ikke allmenne hensyn at han nå bør sone den subsidiære fengselsstraffen. Han lever dessuten på sosialstønad, og har neppe evne til å betale en bot på hele 25.000 kroner. Vis mer

– Syv år for sent

Fagleder i Gatejuristen, Jørgen Markus Jørgensen, synes det er tankevekkende at det var Alems sak som førte til avdekkingen av den ulovlige soningspraksisen.

– Det er bra at denne saken blir tatt tak i, men det kom syv år for seint. Det er grunn til å tro at mange rusavhengige og andre som har vært i en sårbar situasjon har vært inne til soning.

SPENT PÅ INNSTILLING: Fagleder hos Gatejuristen, Jørgen Markus Jørgensen, mener alle som har sonet ulovlig bør få erstatning.

Jørgensen mener alle bøtesoningssaker bør gjennomgås, for å finne ut hvem som har sonet ulovlig, slik blant annet flere stortingsrepresentanter har tatt til orde for gjennom et forslag til Stortinget.

– Vi venter spent på den varslede innstillingen fra Riksadvokaten om hvordan disse sakene skal følges opp. Vi mener alle som har sonet ulovlig bør få erstatning. Dette bør de få automatisk, uten at de trenger å søke gjennom etablerte erstatningsordninger.

Les også Slo alarm om bøtestraff: Kan være brudd på Grunnloven Praktiseringen av bøtestraff i Norge kan være i strid med Grunnloven og gi grunnlag for erstatningsansvar.

Han synes det er et paradoks at det var et brev fra Gatejuristen som avslørte den ulovlige praksisen.

– Dette er personer som ikke har krav på fri rettshjelp. Denne saken viser at det er behov for ideelle aktører som Gatejuristen, og andre. Den viser viktigheten av denne typen rettshjelpstiltak.

Assisterende riksadvokat Torunn Salomonsen Holmberg har bekreftet at de ble kontaktet av Gatejuristen i forbindelse med en enkeltsak der en av deres klienter var innkalt til bøtesoning på grunnlag av et forelegg.

PÅ VEGGEN: VGs oppslag om hvordan bøtesoningssaken ble avdekket er hengt opp på oppslagstavlen i Kirkens Bymisjons lokaler i Skippergata i Oslo.

En oversikt VG innhentet før jul, basert på tall fra åtte av tolv politidistrikter, viste at over 4000 personer har sonet fengselsstraff for ubetalte bøter fra oktober 2015 til oktober 2022.

Det er foreløpig ikke uklart hvor mange av disse som er behandlet feil, men Riksadvokaten har slått fast at det har skjedd i stor utstrekning.

Kriminalomsorgsdirektoratet har opplyst til VG at de i denne perioden har fått 6000 bøtesoningssaker til iverksettelse, men det er uklart hvor mange personer dette gjelder.

LØSLATT: 22 personer ble løslatt fra fengsel samme dag riksadvokaten meldte om den ulovlige soningspraksisen.

Torsdag i forrige uke opplyste statsadvokat Alf Butenschøn Skre hos Riksadvokaten til VG at de innen kort tid vil sende en skriftlig orientering til Justisdepartementet om håndteringen av dette sakskomplekset i påtalemyndigheten, herunder ivaretakelse av personer som er berørt av feilen.

– Inntil det er gjort ønsker vi ikke å uttale oss konkret om dette.