DYRT: David Guldager og familien bor i en enebolig i Frogner kommune utenfor Oslo. Det ble en dyr desembermåned.

David må ut med over ti tusen – etter strømstøtte

FROGNER (VG) David Guldager (45) må betale over ti tusen kroner for strømmen familien brukte i desember – etter strømstøtte.

– Jeg synes det er veldig mye. Og jeg er frustrert fordi jeg føler at vi ikke får det regjeringen sier vi får – nemlig 90 prosent av det over 70 øre. Jeg mener vi blir lurt, sier Guldager.

Mest når det er dyrest

De fleste bruker nemlig mer strøm når strømmen er dyrest – når det er kaldt ute, og til tider på døgnet hvor etterspørselen er høy – for eksempel når «alle» skal lage middag.

Men støtten øker ikke tilsvarende. Støtten beregnes ikke ut fra det du faktisk må betale for strømmen, men ut fra gjennomsnittlig månedlig spotpris i det prisområdet du bor.

Da Aftenposten tok for seg flere konkrete strømregninger for november, fant de ut at strømstøtten i praksis dekket omtrent 70 prosent, ikke 90 prosent, av snittprisen over 70 øre.

Slik er det altså selv om statsminister Jonas Gahr Støre tidligere har sagt at strømstøtten «gir en forsikring når prisen går over 70 øre, da blir det 90 prosent støtte».

Hvis du ikke bor i Nord-Norge, må du også betale 25 prosent mva på strømregningen. Strømstøtten øker tilsvarende, slik at du slipper å betale mva på den delen av regningen som staten dekker. Men det gjør i praksis at strømstøtten først slår inn når spotprisen – inkludert mva – passerer 87,5 øre.

Krefter i LO og innad i regjeringspartiene har ifølge NRK over lengre tid argumentert for at strømstøtteordningen til husholdningene bør justeres.

– Når snittprisen er høy, er strømstøtten høy. Men om vi kan gjøre den mer relevant, ser vi på og vurderer nå, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK onsdag.

GENSER: David Guldager med barna Nicolas (4) til venstre og Alisa (snart ett år) til høyre holder en grei temperatur i huset, men den innbyr ikke til å sitte i T-skjorte. Da VG var på besøk, var det 18,1 grader på kjøkkenet.

Ønsker støtte for faktisk forbruk

– Vi får mye mindre i strømstøtte. Hvorfor kan vi ikke få strømstøtten regnet ut fra vårt faktiske bruk i stedet for gjennomsnittet for hele måneden? spør David Guldager.

Optikeren i Lillestrøm kommune utenfor Oslo og hans samboer må ut med den nette sum av 10 615 kroner for å ha holdt sin rundt 200 kvadratmeter store enebolig varm i julemåneden. Da har de fått 11 176 kroner i strømstøtte.

I første halvdel av desember var det kaldt i Sør-Norge, med tilsvarende høye strømpriser. Mildvær førte til at prisene falt i andre halvdel. Dermed sank gjennomsnittsprisen for hele måneden – som strømstøtten jo beregnes ut fra. Men folk brukte like fullt mest strøm de dagene det var kaldt.

Familien, som består av to voksne og tre barn, brukte 5467 kilowattimer i desember. Men de har ikke hatt det overvettes varmt. Gulvarmen er vanligvis innstilt på 17 grader. Og huset, som er fra 2008, har balansert ventilasjon og peis. Varmen i alle rom kan styres via en app på mobilen.

FULL OVERSIKT: David Guldager kan se hva temperaturen er i alle husets rom. Appen viser at det er 18,8 grader i stuen og 18,1 på kjøkkenet mens de to badene holder 21 grader.

Guldager og samboeren har en leilighet i underetasjen som de kan leie ut, men foreløpig tør familien ikke å gjøre det, siden strømmen for denne går på en felles strømmåler for hele huset.

– Det kan komme til å koste for mye. Hvis strømmen ligger på fire kroner per kilowattime og leietagerne bruker 2000 kWt i måneden, må vi betale 8000 kroner for strømmen. Da hjelper det knapt med 11 000 kroner i leieinntekter, sier 45-åringen.

TOMT: David Guldager og samboeren velger foreløpig ikke å leie ut leiligheten i underetasjen. De frykter at strømprisene vil ta knekken på leieinntektene siden all strømmen i huset går på samme måler og strømstøtten ikke dekker forbruk over 5000 kilowattimer i måneden.

Leiligheten har derfor stått tom siden en vannskade i april, selv om skaden er utbedret.

Familien fyrer mye i peisen, og Guldager priser seg lykkelig over at han fikk kjøpt et tonn med ved for 1200 kroner i oktober 2021.

Samme år brukte han 40 000 kroner på å bytte ut nesten all belysning med LED-lys.

– Vi gjør det vi kan for å redusere strømforbruket, og vi har fått det kraftig ned, sier han. Men fortsatt drar altså huset rett over 5000 kilowattimer per måned i de kaldeste vintermånedene.

– Det er ikke slik at vi ikke har råd til å betale, men det er prinsippet at prisene er så høye og vi ikke får det vi ble lovet, sier han med referanse til strømstøtten og 90 prosent.

– Hvor lenge skal man betale 10 000 kroner i måneden?

I VGs strømspesial kan du følge strømprisen fra time til time der du bor.