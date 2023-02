HAR BODØS STØRSTE: Odd Emil Ingebrigtsen kan stolt fortelle om den enorme valgkampkassa han har fylt opp for å bli ordfører. Ingen i Bodø - og knapt noen utfor - har større valgkampbudsjett.

Eksminister samlet inn rekordbeløp for å bli ordfører: − Verdenshistorisk nivå

Odd Emil Ingebrigtsen har samlet inn 1,3 millioner kroner til valgkampkassa for å bli ordfører i Bodø. I Tromsø har samme parti klart å skrape sammen lusne 200.000 kroner.

Bodø Høyre, med ordførerkandidat Odd Emil Ingebrigtsen i spissen, har samlet inn en rekordstor valgkampkasse for å ta tilbake makten i nummer to-byen i nord.

– Jeg er ganske sikker på at vi har samlet inn mer enn dobbelt så mye som i Tromsø. Og at vi er hakk i hæl på Oslo. I tillegg så drar vi opp snittet på målingene, sier Ingebrigtsen, med selvtillit like stor som oppslutningen på sist måling.

Avisa Nordland hadde nemlig en måling som viste at 42,9 at bodøværingene ville ha Høyres Ingebrigtsen som ordfører, mens kun 18 prosent ønsket Aps kandidat Ann-Kristin Moldjord.

Oslo Høyre har samlet inn om lag 1.860.000, opplyser Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Altså «bare» en halv million mer enn Bodø Høyre.

Eller slik Ingebrigtsen ser det: Laaaangt mindre per innbygger.

For mens hovedstaden har passert 700.000 innbyggere, er det 55.000 i nordlandsbyen.

Derfor sier en freidig Ingebrigtsen seg villig til å stille opp, og at han gjerne kan sende Oslo en sjekk med et økonomisk bidrag, hvis de ikke klarer å øke gapet fra Bodø Høyre.

– Vi kan sende et par tusenlapper dit, hvis de får problemer, såpass raus må vi være, om de ikke klarer å samle inn mer, sier han lurt.

– Ødeleggende

Han var i 2020 og 2021 fiskeriminister i Erna Solbergs regjering.

Ingebrigtsen selv mener diskusjonen rundt regjeringens næringspolitikk - særlig etter skatteøkninger for oppdretts- og kraftbransjen - er den viktigste årsaken til at han har hatt vind i pengeseilene.

Ingebrigtsen røper hemmeligheten for å få kroner inn til partikassa.

– Grunnen til at vi har havnet på et verdenshistorisk nivå på innsamlingen, er at vi har gjort en stor jobb. Jeg har reist rundt og snakket med folk og hos bedrifter personlig. Det er noe helt annet enn å sende en ferdigutfylt giro eller en e-post.

– I tillegg så vil mange gjerne at jeg skal bli ordfører, og det er jo veldig hyggelig. Både med tilliten og den økonomiske støtten. Det gir jo muligheter til å gjøre ting i valgkampen som vi ellers ikke ville hatt råd til.

Han forteller at pengesekken skal brukes til at han selv kan frikjøpes til å drive valgkamp, til å kjøpe inn valgkampmateriell og til kampanjer på sosiale medier.

– De sosiale mediene er blitt de nye slagmarkene hvor debattene foregår 24/7. Og jeg er blitt så gammel at jeg har evig nok med å henge med på Facebook.

Summen på 1,3 millioner er én million mer enn hva Bodø Høyre hadde sist lokalvalgkamp. Da fikk de inn rundt 300.000 å drive valgkamp for.

Kaksene har bladd opp

De største giverne er to lokale rikinger, Benn Eidissen og Tord Kolsås. De har begge gitt 200.000 kroner hver til valgkampen.

Kolsås er en av de mye omtalte skatteflyktningene fra Norge som har flyttet til Sveits.

Eidissen er på sin side en hakket mindre vellykket skatteflyktning. Han varslet at han ville flytte til Bø i Vesterålen, som hadde senket formuesskatten. Men da han ble oppmerksom på at han faktisk måtte bo i Bø, og at Skatteetaten ville gjøre kontroller, gjorde han full retrett og meldte flytting tilbake til Bodø.

– Bodø Høyres mann på Stortinget, Bård Ludvig Thorheim, skal ha det til at du nærmest er for borgermester å regne allerede. Hva sier du til det?

– Ja, det høres ut som Bård Ludvig etter han har fått i seg et par øl. Nei, hvis det er en ting vi har lært oss av Bodø/Glimt så er det at vi aldri må ta en seier for gitt. Det kan bli knappe marginer. For to valg siden gjorde vi et kjempesterkt valg, men knappe 13 stemmer avgjorde at vi mistet ordføreren. Så vi skal kjempe på.

IKKE I NÆRHETEN AV BODØ: Anne Berit Figenschau er Tromsø Høyres ordførerkandidat. Hun har kun småpenger å drive valgkamp for, sammenlignet med Odd Emil Ingebrigtsen i Bodø.

– Aldri gøy å bli slått av Bodø

Tromsø Høyre, lokallaget i Nord-Norges største by, når ikke bodøværingene til anklene.

– Vi har samlet inn litt over to hundre tusen kroner. Så har vi fått noen lovnader om noen flere donasjoner, men det er der vi ligger.

Hun sier at hun er imponert over hva Ingebrigtsen og Bodø Høyre har fått til.

– Hva tenker du om å bli slått med seksgangen av lillebroren Bodø Høyre?

– Det er aldri gøy å bli slått av Bodø, heller ikke nå. Vi har ennå god tid igjen til valget, og ambisjonene våre er høyere enn der vi ligger nå. Så vi får bare la oss inspirere, sier hun.

UTEN RIKE ONKLER: Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Bodø, Ann-Kristin Moldjord, sier hun er klar for valgkamp - med et mye trangere budsjett enn Høyre.

Bodø Ap

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Bodø, Ann-Kristin Moldjord, har følgende kommentar til å skulle i brake løs i valgkamp mot Ingebrigtsen og pengesekken hans.

– 1,3 millioner? Så fint for dem. Men valg vinnes ikke av rike onkler, men av at folk stemmer på god politikk.

Hun forteller at Bodø Ap har et budsjett på 260.000 kroner å drive valgkamp for, og at de i tillegg har bedt om støtte fra flere andre ulike organisasjoner.

– Vi kan ikke basere oss på å drive valgkamp med støtte fra rike onkler. Vi er et parti for vanlig folk, enten de er renholdere i offentlig sektor eller jobber i lokalt næringsliv. Og vi heier absolutt på Bodøs næringsliv.

Moldjord er fersk som ordførerkandidat, etter at nåværende Bodø-ordfører, partifellen Ida Pinnerød, takket nei til gjenvalg. Moldjord sier hun ikke er overrasket over at flere bodøværinger har sagt de foretrekker Ingebrigtsen.

– Han er mye mer profilert og et kjent ansikt. Så det skal bli spennende å drive valgkamp mot noen så profilert som Odd Emil. Valgkampen er lang, og vi har tro på at vi skal klare å overbevise velgerne.