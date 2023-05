Etter dramauken: Nå er Ap-ledelsen valgt

FOLKETS HUS (VG) Kjersti Stenseng ble utfordret som partisekretær – men ble til slutt valgt uten motkandidat.

Arbeiderpartiets 69. landsmøte valgte både fornyelse og fortsettelse:

Jonas Gahr Støre er gjenvalgt som partileder

Tonje Brenna er ny nestleder

Jan Christian Vestre er ny nestleder

Kjersti Stenseng er gjenvalgt som partisekretær

Støre ble klappet og heiet opp på talerstolen.

– Kjære landsmøte. Først for min egen del, fra innerst i sjelen, innerst i hjertet, hele mitt politiske engasjement: tusen takk for tilliten, sa Støre.

– Jeg vet hvor vi står, og jeg har ganske solid formening om hvor vi skal gå.

Han sa at den nye ledelsen har snakket sammen om hvordan de skal gå løs på jobben med motivasjon, arbeidsglede og optimisme:

– Det er et alvor over situasjonen i verden, Europa, landet vårt og i partiet vårt. Det har vi fått belyst og erkjent.

Advarte mot endringer

– En leder med følelser, en leder med visjoner og en leder med en plan, sa valgkomitéleder Peggy Hessen Følsvik om Støre – som neste år kan feire ti år som partileder.

Hun advarte mot å tukle med valgkomiteens innstilling:

– Det er som et byggverk, tar vi ut ett element, så påvirker det de andre delene. Derfor oppfordrer jeg dere til å støtte innstillingen. Sikre partiets grunnmur og fremtid.

Og partiet valgte å vedta valgkomiteens innstilling til ledelse uten endringer – men med trampeklapp.

Trakk seg

Forrige søndag ga Helga Pedersen beskjed om at hun ikke ville utfordre Kjersti Stenseng i en kampvotering på landsmøtet. Det skjedde etter en telefonsamtale med statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre lørdag kveld.

Støre avviste å ha lagt press på Pedersen, mens hun sa signalet fra partilederen var klart – og at hun ikke hadde grunnlag for et tillitsfullt samarbeid med «sentrale miljøer».

Info Dette er den nye ledelsen: Ledelsen: Jonas Gahr Støre, leder

Kjersti Stenseng, partisekretær

Tonje Brenna, nestleder

Jan Christian Vestre, nestleder Sentralstyret: Anette Trettebergstuen, Kvinnenettverket

Cecilie Terese Myrseth, Troms

Marte Mjøs Persen, Vestland

Ingvild Kjerkol, Trøndelag

Terje Aasland, Vestfold og Telemark

Bjørnar Skjæran, Nordland

Ahmed Lindov, Agder (Ny)

Kari Nessa Nordtun, Rogaland (Ny)

Peggy Hessen Følsvik, LO

Mette Nord, Fagforbundet

Jørn Eggum, Fellesforbundet

Tore O. Sandvik, Trøndelag

Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal

Masud Gharahkhani, Buskerud (Ny)

Kristina Hansen, Finnmark (Ny)

Sindre Martinsen-Evje, Østfold (Ny)

Raymond Johansen, Oslo I henhold til partiets vedtekter tiltrer AUFs leder Astrid Willa Hoem med fulle rettigheter. Vis mer

Ikke hemmelig

Før valget lå spenningen derfor i om misnøyen med Stenseng ville komme til uttrykk på annet vis: Ifølge Aps regler kunne hvilken som helst av de 300 delegatene kreve skriftlig votering i valget av partisekretær.

Hvis avstemningen hadde blitt skriftlig, ville den vært også hemmelig – og de misfornøyde kunne vist det ved å stemme blankt.

Men ingen ba om skriftlig avstemning på landsmøtet.