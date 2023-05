LAGT I BAKKEN: En politimann er tiltalt for å ha brukt grov vold i forbindelse med et oppdrag på Kongsberg.

Politivolden på Kongsberg: Får bot for videosletting

Å slette videoopptak fra mannen som ble pågrepet var et grovt brudd på tjenesteplikten, mener Spesialenheten.

En politibetjent er tiltalt for vold, etter at han natt til søndag 30. oktober gikk løs på to unge menn med knyttnever og batong på Kongsberg.

Marius Stormo, som var i følge med de to mennene, filmet deler av volden.

Han har tidligere forklart at en av de andre politibetjentene på stedet tok telefonen hans og holdt den opp mot ansiktet hans for å låse den opp.

Deretter skal han ha slettet videoen fra Stormos telefon.

Nå har Spesialenheten for politisaker konkludert at politibetjenten som slettet videoopptaket opptrådte grovt uaktsomt.

Politibetjenten som slettet videoen får en bot på 12.000 kroner.

Slettingen var uberettiget og et grovt brudd på tjenesteplikten, ifølge Spesialenheten.

I avgjørelsen skriver Spesialenheten at de fant det bevist utover enhver rimelig tvil at politibetjenten, etter å ha pågrepet Stormo, gikk inn på hans mobiltelefon og slettet minst ett videoopptak.

Opptaket ble slettet både fra kamerafunksjonen, eller albumet «Nylige» og fra albumet «Nylig slettet».

Kongsberg-saken har fått stor oppmerksomhet etter at Dagbladet publiserte en overvåkningsvideo av basketaket.

Videoen viser hvordan en politimann gyver løs på Kevin Simensen (26), først med slag, så med batong.

Spesialenheten for etterforskning av politisaker tiltalte politimannen for vold og for å ha grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt som følge av hendelsen.

