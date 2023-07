– Mer forberedt på det utenkelige

22- juli – Tidslinjen – Regjeringskvartalet Anderas Helgesen – engelsk.mp4 Han tenker ikke

ELVERUM (VG) Det er 12 år siden i dag. Han var justisminister, på vei til familiehytta på Tolga, da han ble varslet om eksplosjonen i regjeringskvartalet.

Storberget stanset i Engerdal for å vente på at politiet skulle kjøre ham til Oslo. Kona dro videre til Østerdalen med to av ungene i baksetet.

I bakspeilet syntes hun han så ut som den mest ensomme mann i verden.

De neste timene kom de grufulle meldingene fra Utøya. Om alle barna som ble skutt. Om terroristen som så altfor sent ble pågrepet.

Anders Behring Breivik tok 77 menneskeliv.

Også for Knut Storberget (58) ble terrorangrepene et traume.

– Det var først for fire-fem år siden at jeg sluttet å tenke på 22. juli hver dag.

– På hva du kunne gjort annerledes?

– Ja.

– På dem som ble rammet av terroren?

– Ja. Jeg kjente jo mange av dem personlig. Alt kvernet omkring, det ble et tankevirus. Jeg måtte slutte å tenke på det, for jeg kan ikke gjøre noe med det.

Men Storberget er opptatt av at vi ikke må glemme.

– For familiene som mistet noen, mener jeg det beste vi kan gjøre er å se fremover. Så når jeg sier at jeg har 22. juli i ryggmargen når jeg tenker på fremtidens beredskap, er det for å ære dem som led det største tapet.

Den tidligere justisministeren er blitt Statsforvalter StatsforvalterTidligere het embetet Fylkesmann i Innlandet. Før sommeren la han frem rapporten fra Forsvarskommisjonen, som han har ledet.

– Hvordan forbereder vi oss på det utenkelige?

Knut Storberget spør, på verandaen til barndomshjemmet Tårnborg. Fra den store sveitservillaen som ble reist i 1793, skuer han vidt over Elverum.

Yngstedatteren plukker rabarbra nedenfor stabburet. Robotklipperen hviler i skyggen. Katten Ronaldo bryr seg ikke om skjæra som ligger død i hagen.

– Det er det vanskeligste i politikken, å tenke det utenkelige. For neste krise er ikke som den forrige. Det er noe annet, sier Storberget.

Året før coronautbruddet kom til Norge, var det pandemi som sto øverst på risikobarometeret til beredskapsdirektoratet.

– Likevel hadde vi ikke kjøpt inn smittevernutstyr, sier Storberget.

Han mener politikere har lett for å ta fatt i de dagsaktuelle sakene.

– Det er ganske krevende, for å si det mildt, å gå i budsjettkonferanse og be om bevilgninger til noe som fremstår rimelig utenkelig.

DAGEN ETTER: Daværende statsminister Jens Stoltenberg og Knut Storberget på vei for å møte overlevende og pårørende på Sundvolden hotell dagen etter terrorangrepet i 2011.

Forsvarskommisjonen vil doble forsvarsbudsjettet. Investere titalls milliarder hvert år i ammunisjon, krigsskip, luftvern rundt storbyene, en ny brigade.

Storberget tror Stortinget stiller seg bak styrket forsvar og beredskap.

– Det er store penger. Men er det ett land i verden som kan klare det, så er det Norge. Jeg har tro på at regjering og opposisjon vil samle seg i et bredt forlik.

– Hvordan er det å være hauk, en talsmann for massiv opprustning?

– Det er et kjempeparadoks. Jeg er jo egentlig tilhenger av nedrustning. En verden som sliter med ulikhet, sosiale spenninger og velferdsutfordringer trenger at vi bruker penger på annet enn et militært kappløp.

ALVORSTYNGET: Storberget og Stoltenberg holder pressekonferanse etter terrorangrepene.

Storberget mener likevel det er nødvendig å løfte beredskapen i Norge.

– Jeg skulle gjerne kanalisert flere unge mennesker inn i barnevern, skole, helse og eldreomsorg, fremfor førstegangstjeneste og krigsskole. Men hvis fred og frihet ryker, rakner velferden.

Da han tiltrådte, ble Statsforvalterens beredskapsavdeling hans første prioritet. Hvordan de håndterer skogbranner, skred, ulykker, pandemi.

To ganger i året øver ledelsen i Innlandet på kriser.

Sist øvde de på invasjon.

– Lærdommen fra 22. juli har gitt meg evne til å håndtere en del utfordringer. Jeg tror kanskje jeg er blitt mer på vakt, mer forberedt på det utenkelige.

Info 22. juli 2011 Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya er de verste terrorhandlingene i Norge etter andre verdenskrig.

Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet, 69 døde på Utøya. Mange ble hardt skadet, og det ble gjort enorme materielle ødeleggelser.

Ettervirkningene for de berørte, i form av blant annet psykiske belastninger, er store.

Gjerningsmannen bak begge terrorhandlingene var Anders Behring Breivik, som i dag soner en dom på 21 års forvaring. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

22. juli-kommisjonen mener at terroristen kunne vært stanset tidligere. Myndighetene fikk kritikk for ikke å ha sikret regjeringskvartalet bedre.

For Stortinget beklaget Knut Storberget på det aller sterkeste.

– Jeg tar ansvaret for politiets håndtering av terrorangrepene på Utøya og for at det sviktet på vesentlige punkter, sa Arbeiderpartistatsråden.

Utøya om kvelden 22. juli 2011.

Regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011.

Justisministeren var øverste ansvarlige for mye som sviktet 22. juli.

– Jeg ville vært en dårlig politiker om kritikken ikke gikk inn på meg. Jeg tar ting personlig, klarer ikke si at det var struktur eller organisasjon.

– Har du fått bebreidelser også fra de pårørende?

– Veldig få. Vi var mange statsråder som fikk fantastisk støtte fra de etterlatte. Det hjalp til å holde meg oppe. Mange er gode venner også i dag.

ROSER: Justisminister Knut Storberget og hans svenske kollega Beatrice Ask legger ned røde roser ved regjeringsbygget, tre uker etter tragedien.

Knut Storberget mistet fire medarbeidere i Justisdepartementet. Alvorstynget og svartkledd gikk han i begravelse etter begravelse.

– Det var grusomt. Men jeg er ikke noe offer. Det var andre som led tap.

– Hva gjorde sterkest inntrykk i tiden etter terrorangrepene?

– De pårørende, som i en veldig vanskelig situasjon viste menneskelig storhet. Og hvordan politikere fra alle partier sto sammen og ikke skjenet ut.

ROSETOG: Rådhusplassen i Oslo 25. juli.

Storberget vil ikke rangere hva som gikk galt 22. juli.

– Men jeg mener fortsatt at politiets beredskapstropp fikk ufortjent mye kjeft. Mange av dem strakte seg lenger enn vi kan forvente og har fått for lite ære.

Han ble også dypt imponert og stolt over norsk byråkrati.

– Vi var bombet ut av lokalene, ansatte var traumatisert og skadet. Likevel satt de hjemme og skrev utkast til statsbudsjett bare noen uker senere.

I dag er Knut Storberget opptatt av forsvarsdebatt. Etter 22. juli ville han diskutere utfordringer og læring etter terrorangrepene.

– Fikk du debatten du ønsket deg?

– Nei. Vi skulle snakket mer om hvordan vi kan forebygge skjevutvikling, særlig hos yngre mennesker. Mye druknet i diskusjonen om helikopterberedskap. Men når det er aktuelt å sette inn helikopter, er det egentlig for sent.

STERKT MØTE: Jens Stoltenberg og daværende AUF-leder Eskil Pedersen på Sundvolden hotell morgenen etter terrorangrepet.

Storberget har i Forsvarskommisjonen tatt til orde for et tettere samarbeid mellom sivilsamfunnet og det militære om bistand i akutte kriser.

– Om 10–20 år er det ikke lett å si om trusselen er militær eller sivil, når det dreier seg om meningspåvirkning, migrasjon som våpen eller dataangrep.

– Er politiet og forsvaret lydhøre for slike tanker?

– Alle er tilhengere av samordning innenfor det offentlige, bare ikke for egen virksomhet. Det er fortsatt utrolig stor revirtenkning.

På Elverum markeres 22. juli hvert år med taler og stillhet. 77 roser kastes i Glomma, til minne om ofrene på Utøya og i regjeringskvartalet.

Knut Storberget pleier å grue seg.

– Ja, jeg gjør det. Det er sorgen. Markeringen er en påminnelse om sorg.

