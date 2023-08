TILLITSVALGTE: Både rektor Kjell Erik Vingebakken og lærer Linn Myhrvold er tillitsvalgte for sine yrkesgrupper i Østre Toten kommune i Innlandet. De er delt i sitt syn på den økte assistent-bruken i skolen.

Assistent-boom i grunnskolen

Assistenter spiller en stadig større rolle i skolen. De siste ti skoleårene har antall assistenter økt med 25 prosent, viser tall fra grunnskolene.

Kortversjonen I løpet av de siste ti skoleårene har antall assistenter i norske grunnskoler økt med 25 prosent til 22.715.

Assistentårsverk har også økt - med 28 prosent - fra 8234 i skoleåret 2013/14 til 11.490 i 2022/23.

En av årsakene til økningen er større bruk av assistenter i spesialundervisning. Der er det registrert flere årstimer med assistenter enn med lærere.

Kjell Erik Vingebakken, rektor på Hofsvangen skole på Lena på Østre Toten, påpeker at det er lettere å finne assistenter enn lærere til nye jobber. Vis mer

Når elevene avslutter sommerferien om en måneds tid, møter de vesentlig flere assistenter i skolehverdagen enn elever som begynte på et nytt skoleår for ti år siden.

Tall fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI) viser at mens det var registrert 16.936 assistenter i skolen i skoleåret 2013/014 - så er antallet økt med 5779 assistenter til 22.715 i skoleåret 2022/2023.

Økningen tilsvarer 25 prosent.

Når det gjelder rene ass.årsverk, var det 8234 hele årsverk i 2013/14, mens tallet jevnt og trutt har steget til 11.490 assistent-årsverk i 2022/23. (Økning: 28 prosent).

Flere ass-timer enn lærertimer

En del av forklaringen er økt bruk av assistenter til elever med spesialundervisning.

Tall fra GSI for skoleåret 2021/22 viser at det da ble brukt cirka 10,7

millioner assistenttimer i spesialundervisning - mot cirka 7,2 millioner

lærertimer i spesialundervisning.

Info Assistenter i skolen Assistenter og andre ansatte i elevrettet arbeid bistår elever,

lærere og annet personell i skolen.

Opplæringsloven stiller ingen krav til utdannelse for assistenter i grunnskolen.

Assistenter og andre ansatte i elevrettet arbeid er ikke en ensartet gruppe med hensyn til kompetanse eller arbeidsoppgaver.

Assistenter kan være ufaglærte, ha fagbrev eller høyere utdanning.

I statistikken som VG bygger denne saken på, er assistenter som jobber i SFO (skolefritidsordningen) eller AKS (aktivitetsskolen) utelatt. (Kilder: Grunnskolens informasjonssystem (GSI), Utdanningsforbundet.) Vis mer

I siste skoleår er det brukt flere lærertimer på spesialundervisning enn skoleåret før, nærmere bestemt 9,4 millioner timer. Men fortsatt brukes flere flere assistenttimer enn lærertimer på spesialundervisning - 10,9 mill. timer.

Assistenter rimeligere

Kjell Erik Vingebakken (57) har vært rektor i over 20 år. Han startet selv som ufaglært i skolen, men tok lærerutdanning senere. Nå erfarer han at det er mye lettere å få tak i assistenter enn lærere til Hofsvangen skole på Lena på Østre Toten.

– Det er en trend at nyutdannede lærere søker seg til urbane strøk. Hadde vi utlyst en lærervikarstilling nå, er jeg ikke sikker på at vi hadde fått kvalifiserte søkere i det hele tatt, sier Vingebakken til VG.

FERIETID: Hofsvangen skole på Lena i Østre Toten kommune er preget av skoleferie både innen- og utendørs. Rektor Kjell Erik Vingebakken tar gjerne en skoleprat med VG likevel.

Han har sommerferie, men klarer ikke helt å holde seg i feriemodus når VG ringer. Den erfarne rektoren på Østre Toten minner også om at stadig flere elever med ulike diagnoser har rettigheter og behov for tett oppfølging i skolen.

I denne situasjonen prioriterer mange kommuner å ansette flere assistenter og barne- og ungdomsarbeidere fremfor lærere da de er langt rimeligere å ansette enn lærere.

– Vi har over tid vært godt forspent med lærere. Men nå er signalene fra både politisk ledelse og administrasjon i Østre Toten at eldrebølgen skal prioriteres. Det har allerede gitt oss en langt lavere lærertetthet de siste årene. Jeg og mine rektorkolleger ville helt avgjort ha ansatt flere lærere med deres kompetanse, hvis det var økonomi til dette, sier Vingebakken.

– Læreryrket tøffere

Linn Myhrvold (34) er hovedtillitsvalgt for lærerne i Østre Toten kommune. Hun sier hun er litt delt i synet på den økte assistent-bruken.

– Både assistenter og fagarbeidere gjør en god jobb i skolen - med riktig støtte. Samtidig er det behov for flere lærere. De ulike gruppene har ulike oppgaver å fylle i skolen, sier Myhrvold til VG.

LÆRER: Linn Myhrvold er lærer og lokallagsleder for Utdanningsforbundet i Østre Toten kommune.

Hun synes likevel tendensen med en kraftig økende andel assistenter i skolen er et tegn på at billig arbeidskraft foretrekkes av mange skoler - fremfor jobbhjemler og vikariater for kvalifiserte lærere.

– Faren er at lærere som faller fra og går ut av yrket ikke erstattes av andre med godkjent lærerutdanning. Læreryrket er blitt tøffere - med blant annet mer trusler og vold. Vi ser at erfarne lærere søker seg bort fra yrket, sier Myhrvold til VG.