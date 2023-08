I SORG: Ivar Borgen er stefaren til Jonas Aarseth Henriksen (30)

Drapet i Ringerike: − Gjør alt dere kan for å finne dem!

Ivar Borgen (51) er stefar til Jonas Aarseth Henriksen (30) som torsdag ble funnet drept ved en hytte i Ringerike. Nå ber han politiet innstendig om å finne hvem som står bak.

Mandag er fortsatt ingen pågrepet i saken.

For mange var Henriksen kjent som «Lastebiljonas» på TikTok, der han stort sett delte humoristiske videoer fra hverdagen.

Men de siste månedene før drapet delte Henriksen også flere innlegg der han forteller om hærverk, branner og vold. Politiet har bekreftet at Henriksen hadde status som fornærmet i flere saker som er eller har vært under etterforskning, og at det er naturlig å se på dem også i forbindelse med drapsetterforskningen.

DREPT: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept torsdag.

– Familien og de nærmeste er veldig glad for at politiet ser dette i sammenheng med det som har skjedd nå og har satt inn store ressurser på å løse saken, sier Borgen til VG.

Han forteller at Jonas var et åpent menneske som delte mye.

– Vi hadde en tett og god dialog med Jonas hele veien, sier Borgen som på det nåværende tidspunkt ikke ønsker å gå inn på episodene Jonas delte på Facebook om trakassering, hærverk og trusler.

– Hva vil du si til de som eventuelt står bak?

– Jeg vil si til politiet; gjør alt dere kan for å finne dem! Alle som måtte ha opplysninger og noe å bidra med – uansett hva det er – ta kontakt med politiet. Fortell hva dere har på hjertet, og så håper jeg de som har gjort det og er involvert blir stilt til ansvar så fort som mulig.

Info Politiet ber om tips Politiet ønsker opplysninger og observasjoner av personer eller kjøretøy i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august i området og innfartsårer inn mot Vestre Bjonevatnet og fylkesvei 2320 fra Bjonevika til Bjoneroa. Politiet ber også personer som har kjøretøy med dashbordkamera som i tidsrommet torsdag 17. august mellom 05.00 og 18.00 har kjørt disse strekningen om å ta kontakt med politiet; E16 Hallingby til Nes i Ådal

Fylkesvei 2320 Bjonevika – Bjoneroa

Fylkesvei 245 Jevnaker – Fluberg broen Politiet ber også hytteeiere og grunneiere i området øst for Vestre Bjonevatnet om å undersøke om det kan ha vært uvedkommende på hytte eller tomt i tidsrommet mandag 14. august til torsdag 17. august. Informasjon kan meldes inn til politiet på telefon 476 96 400. Vis mer

Borgen forteller at flere i familien og venner var i kontakt med Jonas forrige uke.

– Jeg tror noen snakket med ham som vanlig både mandag, tirsdag og onsdag.

Borgen forteller at familien har blitt kontaktet av mange – både kjente og ukjente fra hele landet -- etter at Jonas ble funnet død.

– De har kommet med minneord og sagt og skrevet ting til oss og fortalt hva Jonas betydde for dem, og det varmer veldig. Jonas likte å hjelpe andre.

