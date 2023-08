KREVER ERNA-SVAR: Frp-leder Sylvi Listhaug vil ha svar fra Høyre-leder Erna Solberg. Helst nå.

Listhaug og Solberg i klinsj om MDG-samarbeid: − Bare tøys

BERGEN (VG) 13 dager før valget er det full blåblå ordkrig: Frp krever at Erna Solberg setter foten ned for samarbeid med MDG. – Bare tøys, svarer Solberg.

– Hva mener Høyre egentlig om å samarbeide med MDG i de store byene? Her i Bergen er det full forvirring, og det er heller ikke avklart i Oslo og Trondheim, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til VG.

– Det bor 1,2 millioner mennesker i disse byene. Jeg tror de forventer å få vite om en stemme til Høyre er en stemme til MDG, sier Listhaug.

– I Frp er vi tydelige: Vi slipper ikke MDG frem til makt i de store byene, legger hun til.

«Uforståelig tabbe»

Bakgrunnen for Listhaugs krav er et dobbeltintervju som Høyres byrådslederkandidat og ordførerkandidat gjorde i Bergens Tidende.

Der sa ordførerkandidat Marit Warncke at et byrådssamarbeid med MDG var helt utelukket.

Men så fulgte byrådslederkandidat Christine Meyer opp:

– Vi kan ikke garantere at vi ikke vil gå inn i en koalisjon med noen partier, med unntak av opposisjonen, sa Meyer, ifølge BT.

Og la til:

– Vi får se på valgnatten.

– En uforståelig tabbe av Høyres toppkandidat, slo BTs kommentator Hans Kristian Mjelva fast i egen avis.

TRE DAMER, TO TUNGER? Erna Solberg sammen med byrådslederkandidat Christine Meyer (t.v.) og ordførerkandidat Marit Warncke i juni.

Ernas drøm

Tirsdag morgen gikk Frps listetopp i Bergen, Marte Monstad, ut i Bergens Tidende og sa at Høyre måtte avklare at det ikke vil bli noe MDG-samarbeid – ellers kan Høyre bare glemme å få med seg Frp i byråd.

Og uten Frp er det ikke blått flertall i Bergen – og Erna Solberg kan glemme drømmen om at Høyre å ta tilbake makten i hjembyen.

Tirsdag gikk Bergen Høyre ut på sosiale medier og i en egen intern e-post for å klargjøre sin posisjon.

Da var Meyer tilbake på partiets linje:

«Det er ikke grunnlag for et byrådssamarbeid med MDG. Til det står vi alt for langt unna i de viktigste sakene for utviklingen av denne byen» heter det i e-posten.

Der kommer hun også med råd til partifeller som står på stands og møter velgerne, om hva de skal svare hvis folk er usikre på hva Høyre egentlig mener - en punktliste der de tar avstand fra MDG på blant annet eiendomsskatt og veibygging.

– Bare tøys

Listhaugs uttalelser blir ikke godt mottatt hos Høyre-leder og bergenser Erna Solberg.

– Er en stemme på Høyre i praksis en stemme på MDG?

– Det er bare tøys. Sånt synes ikke jeg vi skal lage tullepolitikk av. En stemme på Høyre er en stemme på Høyres program og politikk, sier hun til VG.

Solberg mener byrådslederkandidaten Meyer har vært tydelig på at det ikke er naturlig for Høyre å samarbeide med MDG i Bergen.

– Men når ordførerkandidat og byrådslederkandidat går mot hverandre, hva skal bergenserne tro?

– Jeg mener at det ikke stemmer, og at de begge mener at Høyre ikke kan sitte i byråd med MDG.

SIDEKVINNER: De står nærmest hverandre i partilederdebatter, de satt i regjering sammen og vil samarbeide i de store byene. Men tirsdag kveld barket de sammen i både debatten og i VG.

– Må være redelig

Høyre-lederen vil ikke gi en anti-MDG-garanti – men sier hun har tillit til sine lokalpolitikere.

– Vi samarbeider faktisk noen steder med Ap eller Sp. Frp samarbeider noen steder med Ap. Mylderet kan være stort, sier Solberg.

Listhaug angrep også Solberg i TV 2s partilederdebatt i Bergen tirsdag kveld. Hun kritiserte Høyres skattepolitikk og kalte Høyre og Ap siamesiske tvillinger i eldreomsorgen.

Det er helt greit at Frp-lederen prøver å friste noen av Høyres mange velgere over, mener Solberg.

Men:

– Man må være redelig og ikke inntrykk av at vi har økt skattene for folk, for det har vi ikke.

– Synes du hun er redelig da?

– Jeg har ikke noe mer å si om det.