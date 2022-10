Forsvaret skjerper beredskapen

Fra og med tirsdag skjerper Forsvaret beredskapen i Norge. Bakgrunnen er Russlands angrepskrig i Ukraina.

– Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår. Det er ingen indikasjoner på at Russland vil utvide sin krigføring til andre land, men den økte spenningen gjør at vi er mer utsatte for både trusler, etterretning og påvirkning. Det gjør det nødvendig for alle NATO-land å være mer på vakt, også Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse mandag.

Han understreker at det ikke har skjedd noe de siste døgnene som gjør at beredskapsnivået trappes opp nå, men at det er på grunn av utviklingen over tid.

– De store tapene på bakken gjør at det russiske regimet tyr til nye midler, sier Støre.

VG har mandag omtalt at ferske analyser fra vestlig etterretning peker på at Russland skal være villig til å ta større sjanser i krigen mot Ukraina, fordi Putin er under et større press. Les mer om dette her.

Sabotasje-frykt

Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen er også tilstede på pressekonferansen. Det er første gang også forsvarssjefen deltar på en Ukraina-pressekonferanse med regjeringen.

Allerede mener forskere at sikkerheten rundt norsk gass aldri har vært så utsatt som nå. Slik har utviklingen vært de siste ukene:

EKSPLOSJON: Havet bobler på de tre stedene der det er påvist lekkasje på gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. MILITÆR BESKYTTELSE: Bildet viser kystvaktfartøyet «Sortland» som ligger ved Heimdal gassenter i Nordsjøen. Bildet er tatt gjennom periskopet på en norsk ubåt tidligere i oktober.

Dette betyr det

På pressekonferansen sier Støre at den skjerpede beredskapen betyr at forsvaret nå går over i en ny fase i i sitt planverk, der de prioriterer de oppgavene som ivaretar beredskapen.

Noe av dette vil synes, og noe vil ikke være offentlig informasjon.

– I praksis betyr det at vi omprioriterer vår aktivitet og våre ressurser, sier forsvarssjef Kristoffersen.

Forsvaret har allerede økt synlighet og tilstedeværelse rundt kritisk infrastruktur, og mer samarbeider med allierte.

Kristoffersen sier noen planlagte øvelser vil bli kansellert for å omprioritere ressursene.