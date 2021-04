ØLTØRST: Pubdørene åpnet i Storbritannia forrige uke. Nå brukes massetesting for å holde smitten nede. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

Storbritannia bruker hjemmetester for å åpne opp – Norge har ikke bestemt seg

Storbritannia bruker systematisk massetesting for å kunne åpne opp samfunnet. Det skjer foreløpig ikke i Norge.

Publisert: Nå nettopp

Alle briter kan nå få tilsendt coronatester hjem gratis, som del av gjenåpningsplanen. Tanken er at alle kan ta testen to ganger i uken.

Storbritannia har kommet langt i vaksinering og begynte forrige uke å åpne opp skoler, kontorer, restauranter og barer.

For å hindre at smitte og nye mutanter får fotfeste, kan alle husholdninger bestille en pakke med hjemmetester. Ifølge myndighetenes sider inneholder hver pakke syv tester, og du kan bestille én pakke per husholdning hver dag.

TEST KIT: Med pakken følger alt du trenger for å kunne teste deg og få svaret innen en halvtime. Foto: BEN STANSALL / AFP

Med testen følger det en grundig bruksanvisning for hvordan du skal ta testen. Det er kun symptomfrie som bør bruke den. Har du symptomer, må du ta en vanlig PCR-test, fordi den testen er mer pålitelig. Svarene registrerer du på nett.

Det er spesielt falske positive svar som har vært trukket frem som et mulig problem med hurtigtester.

I tillegg har ordningen fått kritikk for å være dyr. Myndighetene mener derimot at dette er et viktig tiltak og sier at færre en av 1000 tester gir falsk positiv svar.

Får du positivt svar på hjemmetesten, må du isolere deg og bestille en PCR-test. Er du negativ, kan du leve livet som før.

I Danmark kan du dra på restaurant og museer ved å vise frem en negativ hurtigtest, tatt opp til 72 timer før besøket. Samtidig er flere bekymret over at hurtigtester også gir falske negative svar, altså at du har corona men tester negativt på hurtigtesten.

I New York kan du bruke coronapass for å komme inn på arrangementer og restauranter, enten med vaksinebevis, negativ hurtigtest tatt de siste 6 timene eller negativ PCR-test.

Vurderes i Norge

Dette er foreløpig ikke i de norske planene.

– Er ikke hjemmetester et bra redskap for å kunne åpne opp tidligere og leve mer normalt?

– Dette er jo absolutt av ting vi ser på, og det er jo en aktuell problemstilling som flere og flere land tar stilling til. Dette har sammenheng med vurderinger av bruken av coronasertifikat, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Dersom Norge tar i bruk hjemmetesting, må FHI vurdere flere ting – blant annet hvordan man sikrer smittesporing og registrerer tilfeller.

Spørsmål om regningen

Det er Helsedirektoratet som har ansvar for å kjøpe inn forskjellige tester som kan brukes i Norge. Hittil har Norge skaffet fem millioner antigen-hurtigtester, som har prøvepinner som er egnet til selvtesting, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Vi vurderer også fortløpende andre typer hurtigtester til ulike formål, inkludert mer omfattende bruk av selvtester, skriver han i et skriftlig svar til VG.

Nakstads sjef, helsedirektør Bjørn Gulvog, sier det også blir et spørsmål om hvem som skal finansiere, kjøpe og ha tilgang til disse testene:

– Hva skal det offentlige ta ansvar for, og hva skal arrangørene ta ansvar for? De offentlige kan ikke ta ansvar for all type testing fremover, det må også de som har spesielle interesser av å få til arrangementer av ulike slag ta et selvstendig ansvar for, sier han til VG.

– Helsepolitisk spørsmål

Per i dag er det lagt opp til å bruke hurtigtester ved grensepasseringer og på skoler, høyskoler og universiteter i Norge. Det er også nylig startet opp selvtesting blant studenter og eldre elever i Bergen og Oslo.

Men massetesting og selvtesting er enn så lenge ikke en del av Norges gjenåpningsplan på samme måte som i Storbritannia eller Danmark.

– I hvilken grad PCR-tester, antigen-hurtigtester og hjemmebaserte selvtester kan og bør registreres i et coronasertifikat er noe vi ser på. Om det skal åpne for unntak fra smittevernregler eller ikke, er et helsepolitisk spørsmål, skriver Nakstad.

Som svar på flere spørsmål, blant annet om det ikke haster med å finne ut av dette, og hvorfor Norge ikke synes testene er et like bra verktøy som britene, svarer Nakstad samlet.

– Vi vurderer nå hvilken rolle hurtigtester og selvtester skal ha i gjenåpningsfasen. Det avhenger blant annet av hvordan ordningen med coronasertifikat blir seende ut.

Han skriver at én av grunnene til at Helsedirektoratet foreløpig ikke har anbefalt storstilt bruk av selvtester hjemme er at de ønsker selvtester av høy kvalitet, og at storstilt bruk av selvtester krever at de er tilgjengelige i apotek og butikker.

– Vi jobber derfor med en ny teststrategi som inkluderer ulike testmetoder, geografisk differensiering og protest sannsynlighet.